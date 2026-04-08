Nguồn cung dồi dào, giá cà phê và ngô chịu áp lực giảm

Văn Nam

14:54 | 08/04/2026
Trong khi nhóm nguyên liệu công nghiệp, đặc biệt là cà phê chịu áp lực bán mạnh thì nhiều mặt hàng nông sản khác cũng quay đầu điều chỉnh, theo đó giá ngô kỳ hạn tháng 5 giảm hơn 1%, lùi về ngưỡng 176,8 USD/tấn khi nguồn cung dồi dào.
Giá cà phê giảm mạnh phiên thứ ba liên tiếp

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường cà phê thế giới ghi nhận đà giảm phiên thứ 3 liên tiếp ở cả hai mặt hàng chính. Hợp đồng cà phê Arabica kỳ hạn tháng 5 giảm mạnh 4%, xuống còn 6.307 USD/tấn. Trong khi đó, cà phê Robusta cũng mất 3,86%, chốt lại ở 3.315 USD/tấn.

MXV cho biết, áp lực giảm giá chủ yếu đến từ triển vọng nguồn cung cải thiện rõ rệt trong thời gian tới. Theo báo cáo công bố tháng 2 của Conab, sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026-2027 (từ tháng 7/2026 đến tháng 6/2027) có thể đạt 66,2 triệu bao (60kg/bao), tăng 10 triệu bao (tương đương 17,1%) so với niên vụ hiện tại.

Hợp đồng cà phê Arabica kỳ hạn tháng 5 giảm mạnh 4%, xuống còn 6.307 USD/tấn. Ảnh: TL.

Bên cạnh đó, nguồn cung từ các nước sản xuất lớn khác cũng đang được củng cố. Tại Việt Nam, xuất khẩu cà phê vẫn duy trì đà tăng mạnh. Theo số liệu từ Cục Hải quan, lượng cà phê thông quan trong tháng 3 đạt 221.975 tấn, tăng 25,47% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế quý I/2026, xuất khẩu đạt 588.600 tấn, tăng 21,8% so với cùng kỳ.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê xô nhân trung bình tại Tây Nguyên ghi nhận ngày trong sáng nay (8/4) ở mức 85.200 đồng/kg, giảm mạnh tới 4.000 đồng/kg so với hôm trước.

Về thời tiết, các dự báo khả quan đang dần được xác thực. Tổ chức World Weather Inc. cho biết các đợt mưa sẽ ảnh hưởng đến vùng trồng cà-phê chính tại Brazil trong khoảng 1-10 ngày tới, với lượng mưa đủ để hỗ trợ phát triển cây trồng vào cuối vụ, góp phần củng cố kỳ vọng về một vụ mùa bội thu.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số yếu tố vẫn tạo sức hỗ trợ nhất định cho giá cà-phê trong trung hạn. Tồn kho cà-phê Arabica được chứng nhận trên sàn ICE US (New York) hiện chỉ ở mức 550.000 bao năm 2026, thấp hơn đáng kể so với các năm trước (1,8 triệu bao năm 2021; 1,2 triệu bao năm 2022 và 800.000 bao năm 2023). Đặc biệt, nguồn cung từ Brazil chỉ chiếm 4,5% tổng tồn kho, trong khi phần lớn đến từ Trung Mỹ (Honduras 24%, Mexico 14%). Điều này cho thấy nguồn cung chất lượng cao vẫn đang thắt chặt, khiến thị trường vẫn nhạy cảm với bất kỳ biến động thời tiết nào tại Brazil. Ngoài ra, bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và nhu cầu tiêu thụ ổn định tại các nước nhập khẩu lớn cũng phần nào kìm hãm đà giảm.

Áp lực từ nguồn cung dồi dào Nam Mỹ và Mỹ khiến giá ngô giảm hơn 1%

Đồng pha với nhóm nguyên liệu công nghiệp, thị trường nông sản cũng ghi nhận lực bán áp đảo khi có tới 5/7 mặt hàng đóng cửa trong sắc đỏ. Trong đó, giá ngô kỳ hạn tháng 5 giảm hơn 1%, lùi về ngưỡng 176,8 USD/tấn. Đà giảm bắt nguồn từ sức ép cung ứng cơ bản kết hợp với làn sóng bán tháo kỹ thuật từ các quỹ đầu tư trước thềm báo cáo quan trọng của Chính phủ Mỹ.

Báo cáo Tiến độ mùa vụ đầu tiên năm 2026 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy, tiến độ gieo trồng ngô đã đạt 3% tính đến cuối tuần qua, nhỉnh hơn mức cùng kỳ năm ngoái và trung bình 5 năm gần nhất. Việc mùa vụ mới khởi đầu thuận lợi giúp giải tỏa lo ngại về thiếu độ ẩm đất do thời tiết khắc nghiệt trước đó.

Nguồn cung dồi dào, giá ngô chịu áp lực giảm.

Bức tranh cung ứng từ Nam Mỹ cũng góp phần gia tăng áp lực cho giá. Mặc dù USDA vẫn duy trì dự báo sản lượng ngô Argentina ở mức 52 triệu tấn, nhưng tiến độ thu hoạch đã đạt khoảng 20% và các báo cáo thực địa cho thấy năng suất rất khả quan. Các cơ quan chuyên môn địa phương như Sở Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires và Rosario đã nâng dự báo sản lượng Argentina lên 57 - 62 triệu tấn. Sự chênh lệch lớn này phản ánh nguồn cung dồi dào tại bán cầu Nam, buộc thị trường phải định giá lại triển vọng xuất khẩu toàn cầu.

Thị trường tiếp tục chịu tác động từ báo cáo cho thấy tồn kho ở mức kỷ lục tính đến ngày 1/3, cùng với dự báo diện tích gieo trồng năm 2026 đạt 38,57 triệu ha. Trong bối cảnh diện tích chưa có dấu hiệu thu hẹp và chi phí phân bón gia tăng, kỳ vọng về tình trạng dư cung trong niên vụ 2026-2027 ngày càng được củng cố.

Ngoài ra, giá dầu thô Brent hạ nhiệt nhẹ xuống quanh 109 USD/thùng cũng làm suy yếu động lực từ nhóm nhiên liệu sinh học (ethanol). Nhu cầu công nghiệp nội địa Mỹ cũng cho thấy dấu hiệu hụt hơi khi lượng ngô sử dụng cho sản xuất ethanol đến hết tháng 2 vẫn tụt hậu so với mục tiêu của USDA, dù sản lượng ethanol hàng tuần có phục hồi nhẹ lên khoảng 1,21 tỷ lít.

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Giá cao su tại Nhật Bản hôm nay (8/4) duy trì xu hướng tăng, trong khi tại thị trường Thái Lan và Trung Quốc giá chững lại. Trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa có sự điều chỉnh mới tại các doanh nghiệp lớn.
Giá heo hơi hôm nay (8/4) tăng tại một số địa phương miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, trong khi miền Bắc tiếp tục đi ngang. Hiện giá heo hơi đang duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg.
Giá lúa hôm nay (8/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động khi nguồn cung hạn chế sức mua vẫn chậm. Trong khi đó, một số loại gạo nguyên liệu tiếp đà tăng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh so với Thái Lan và Ấn Độ.
Giá bạc hôm nay (8/4) giảm khi chịu áp lực bán ra từ giới đầu tư nhằm bù đắp thua lỗ ở các thị trường khác. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.330.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.360.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 72,46 USD/ounce.
(TBTCO) - Xuất khẩu qua thương mại điện tử đang trở thành động lực tăng trưởng mới. Với sự hoàn thiện của khung chính sách và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ là thời kỳ bứt phá mạnh mẽ.
(TBTCO) - Thức ăn chăn nuôi chiếm tới 60 - 70% giá thành sản xuất, khiến mọi biến động giá lập tức lan sang toàn bộ chuỗi chăn nuôi và thị trường thực phẩm. Trong bối cảnh giá nguyên liệu thế giới tăng, chi phí vận chuyển leo thang do căng thẳng địa chính trị, ngành chăn nuôi Việt Nam đang phải đối mặt với “áp lực kép” với đầu vào tăng mạnh, trong khi giá đầu ra sụt giảm.
Hợp đồng đậu tương kỳ hạn tháng 5 trên sàn CBOT tăng 0,34% lên 428,7 USD/tấn. Trong khi đó, dầu đậu tương tăng mạnh 1,38%, đóng cửa tại 1.542,13 USD/tấn, thiết lập mức giá cao nhất trong lịch sử. Trái lại, hợp đồng ca cao giảm 0,31%, xuống còn 3.235 USD/tấn, duy trì quanh vùng giá thấp nhất trong vòng một năm.
(TBTCO) - Trong làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất - logistics quan trọng. Tuy nhiên, cùng với đà tăng trưởng, yêu cầu về tuân thủ và xử lý chứng từ xuyên biên giới đang trở thành bài toán ngày càng phức tạp đối với doanh nghiệp.
Chứng khoán ngày 8/4: Đón “sóng” nâng hạng, thị trường phủ kín sắc xanh tím

Chứng khoán ngày 8/4: Đón “sóng” nâng hạng, thị trường phủ kín sắc xanh tím

Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng