Nguồn cung dồi dào, giá cà phê và ngô chịu áp lực giảm

Giá cà phê giảm mạnh phiên thứ ba liên tiếp

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường cà phê thế giới ghi nhận đà giảm phiên thứ 3 liên tiếp ở cả hai mặt hàng chính. Hợp đồng cà phê Arabica kỳ hạn tháng 5 giảm mạnh 4%, xuống còn 6.307 USD/tấn. Trong khi đó, cà phê Robusta cũng mất 3,86%, chốt lại ở 3.315 USD/tấn.

MXV cho biết, áp lực giảm giá chủ yếu đến từ triển vọng nguồn cung cải thiện rõ rệt trong thời gian tới. Theo báo cáo công bố tháng 2 của Conab, sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026-2027 (từ tháng 7/2026 đến tháng 6/2027) có thể đạt 66,2 triệu bao (60kg/bao), tăng 10 triệu bao (tương đương 17,1%) so với niên vụ hiện tại.

Bên cạnh đó, nguồn cung từ các nước sản xuất lớn khác cũng đang được củng cố. Tại Việt Nam, xuất khẩu cà phê vẫn duy trì đà tăng mạnh. Theo số liệu từ Cục Hải quan, lượng cà phê thông quan trong tháng 3 đạt 221.975 tấn, tăng 25,47% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế quý I/2026, xuất khẩu đạt 588.600 tấn, tăng 21,8% so với cùng kỳ.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê xô nhân trung bình tại Tây Nguyên ghi nhận ngày trong sáng nay (8/4) ở mức 85.200 đồng/kg, giảm mạnh tới 4.000 đồng/kg so với hôm trước.

Về thời tiết, các dự báo khả quan đang dần được xác thực. Tổ chức World Weather Inc. cho biết các đợt mưa sẽ ảnh hưởng đến vùng trồng cà-phê chính tại Brazil trong khoảng 1-10 ngày tới, với lượng mưa đủ để hỗ trợ phát triển cây trồng vào cuối vụ, góp phần củng cố kỳ vọng về một vụ mùa bội thu.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số yếu tố vẫn tạo sức hỗ trợ nhất định cho giá cà-phê trong trung hạn. Tồn kho cà-phê Arabica được chứng nhận trên sàn ICE US (New York) hiện chỉ ở mức 550.000 bao năm 2026, thấp hơn đáng kể so với các năm trước (1,8 triệu bao năm 2021; 1,2 triệu bao năm 2022 và 800.000 bao năm 2023). Đặc biệt, nguồn cung từ Brazil chỉ chiếm 4,5% tổng tồn kho, trong khi phần lớn đến từ Trung Mỹ (Honduras 24%, Mexico 14%). Điều này cho thấy nguồn cung chất lượng cao vẫn đang thắt chặt, khiến thị trường vẫn nhạy cảm với bất kỳ biến động thời tiết nào tại Brazil. Ngoài ra, bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và nhu cầu tiêu thụ ổn định tại các nước nhập khẩu lớn cũng phần nào kìm hãm đà giảm.

Áp lực từ nguồn cung dồi dào Nam Mỹ và Mỹ khiến giá ngô giảm hơn 1%

Đồng pha với nhóm nguyên liệu công nghiệp, thị trường nông sản cũng ghi nhận lực bán áp đảo khi có tới 5/7 mặt hàng đóng cửa trong sắc đỏ. Trong đó, giá ngô kỳ hạn tháng 5 giảm hơn 1%, lùi về ngưỡng 176,8 USD/tấn. Đà giảm bắt nguồn từ sức ép cung ứng cơ bản kết hợp với làn sóng bán tháo kỹ thuật từ các quỹ đầu tư trước thềm báo cáo quan trọng của Chính phủ Mỹ.

Báo cáo Tiến độ mùa vụ đầu tiên năm 2026 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy, tiến độ gieo trồng ngô đã đạt 3% tính đến cuối tuần qua, nhỉnh hơn mức cùng kỳ năm ngoái và trung bình 5 năm gần nhất. Việc mùa vụ mới khởi đầu thuận lợi giúp giải tỏa lo ngại về thiếu độ ẩm đất do thời tiết khắc nghiệt trước đó.

Nguồn cung dồi dào, giá ngô chịu áp lực giảm.

Bức tranh cung ứng từ Nam Mỹ cũng góp phần gia tăng áp lực cho giá. Mặc dù USDA vẫn duy trì dự báo sản lượng ngô Argentina ở mức 52 triệu tấn, nhưng tiến độ thu hoạch đã đạt khoảng 20% và các báo cáo thực địa cho thấy năng suất rất khả quan. Các cơ quan chuyên môn địa phương như Sở Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires và Rosario đã nâng dự báo sản lượng Argentina lên 57 - 62 triệu tấn. Sự chênh lệch lớn này phản ánh nguồn cung dồi dào tại bán cầu Nam, buộc thị trường phải định giá lại triển vọng xuất khẩu toàn cầu.

Thị trường tiếp tục chịu tác động từ báo cáo cho thấy tồn kho ở mức kỷ lục tính đến ngày 1/3, cùng với dự báo diện tích gieo trồng năm 2026 đạt 38,57 triệu ha. Trong bối cảnh diện tích chưa có dấu hiệu thu hẹp và chi phí phân bón gia tăng, kỳ vọng về tình trạng dư cung trong niên vụ 2026-2027 ngày càng được củng cố.

Ngoài ra, giá dầu thô Brent hạ nhiệt nhẹ xuống quanh 109 USD/thùng cũng làm suy yếu động lực từ nhóm nhiên liệu sinh học (ethanol). Nhu cầu công nghiệp nội địa Mỹ cũng cho thấy dấu hiệu hụt hơi khi lượng ngô sử dụng cho sản xuất ethanol đến hết tháng 2 vẫn tụt hậu so với mục tiêu của USDA, dù sản lượng ethanol hàng tuần có phục hồi nhẹ lên khoảng 1,21 tỷ lít.