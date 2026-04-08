Nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng

Hà Phương

Hà Phương

14:58 | 08/04/2026
(TBTCO) - Từ ngày 7/4/2026, mức trần thu nhập với cá nhân mua nhà ở xã hội được nâng lên 25 triệu đồng/tháng, theo quy định tại Nghị định số 136/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 136/2026/NĐ-CP ngày 7/4/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 261/2025/NĐ-CP và Nghị định số 54/2026/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định số 100/2024/NĐ-CP sửa đổi).

Nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng
Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh tư liệu.

Thu nhập của 2 vợ chồng không quá 50 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

Nghị định số 136/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP sửa đổi về điều kiện thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng tăng mức trần thu nhập từ 5 - 10 triệu đồng tùy đối tượng so với quy định trước đây.

Cụ thể, trường hợp người đứng đơn là người độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận (theo bảng lương, tiền công được xác nhận) không quá 25 triệu đồng (tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ). Với người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được nâng lên 35 triệu đồng/tháng (tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ).

Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng của hai vợ chồng thực nhận không quá 50 triệu đồng (tăng 10 triệu đồng so với quy định cũ).

Thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.

Mở rộng thành phần thu nhập cho lực lượng vũ trang

Nghị định số 136/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 67 về điều kiện thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng mở rộng thành phần thu nhập (bao gồm cả phụ cấp khu vực tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có điều kiện khó khăn).

Đồng thời, thay cách xác định trần thu nhập đối với trường hợp vợ/chồng không thuộc đối tượng: từ hệ số cố định (1,5 lần thu nhập bậc Đại tá) sang công thức linh hoạt hơn (thu nhập bậc Đại tá + mức lương quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30).

Nghị định số 136/2026/NĐ-CP quy định, các giấy tờ chứng minh điều kiện về thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được sử dụng và có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được xác nhận.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 7/4/2026.

Hà Phương
Ngân hàng Chính sách Xã hội lý giải về điều kiện vay vốn mua nhà ở xã hội

Ngân hàng Chính sách Xã hội lý giải về điều kiện vay vốn mua nhà ở xã hội

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 07/4/2026 về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026. Thành phố dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích khoảng 729 ha. Tổng số tiền thu từ đấu giá ước đạt hơn 63.000 tỷ đồng.
Việt Nam sở hữu tiềm năng dài hạn phát triển trung tâm dữ liệu

Việt Nam sở hữu tiềm năng dài hạn phát triển trung tâm dữ liệu

(TBTCO) - Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc Cấp cao, Trưởng bộ phận Tư vấn Chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định, Việt Nam hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu trong hành trình phát triển trung tâm dữ liệu, nhưng lại tạo nên tiềm năng dài hạn. Việt Nam hội tụ cả lợi thế về chi phí xây dựng tương đối cạnh tranh lẫn nhu cầu ngày càng tăng đến từ điện toán đám mây, các ứng dụng AI và nền kinh tế số đang mở rộng nhanh chóng.
Bất động sản ít bị chi phối bởi các cú sốc ngắn hạn hơn vàng và chứng khoán

Bất động sản ít bị chi phối bởi các cú sốc ngắn hạn hơn vàng và chứng khoán

(TBTCO) - Ông Bạch Dương - Tổng Giám đốc nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn nhận định thời điểm hiện tại thuận lợi để người mua có sẵn dòng tiền tiếp cận các sản phẩm bất động sản tốt với mức giá hợp lý hơn.
Bất động sản Việt Nam tiếp tục hút vốn ngoại

Bất động sản Việt Nam tiếp tục hút vốn ngoại

(TBTCO) - Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi dòng vốn ngoại đóng vai trò quan trọng nhưng vận hành theo logic chặt chẽ hơn.
TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá 50 khu đất, trong đó có 8 khu tại Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá 50 khu đất, trong đó có 8 khu tại Thủ Thiêm

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh dự kiến đấu giá 50 khu, lô đất trong năm 2026, trong đó có 8 lô tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu khác.
Sacombank "siết nợ" Bamboo Airways, thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của FLC

Sacombank "siết nợ" Bamboo Airways, thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của FLC

(TBTCO) - Phòng xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro thuộc ngân hàng Sacombank vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Tài sản bảo đảm là 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án ở Gia Lai, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC. Ngân hàng sẽ tiến hành thu giữ từ 22/4 đến 22/6/2026.
Xác lập vị thế mới cho Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Xác lập vị thế mới cho Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

(TBTCO) - Việc từng bước trở thành đầu mối giao thông quan trọng và trung tâm công nghiệp hàng không quy mô lớn sẽ giúp Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) phát huy trọn vẹn tiềm năng của một sân bay lớn được đầu tư hiện đại, bài bản.
“Nam tiến” dự án bất động sản 85ha tại Tây Ninh, hệ sinh thái BIM Group có gì?

“Nam tiến” dự án bất động sản 85ha tại Tây Ninh, hệ sinh thái BIM Group có gì?

(TBTCO) - BIM Land (Thành viên Tập đoàn BIM) vừa chính thức khởi công dự án Thanh Phú Centre Point tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Sự kiện này đánh dấu hiện diện của BIM Group trong bản đồ thị trường bất động sản phía Nam. Ngoài bất động sản, hệ sinh thái của BIM Group còn dựa thêm trên 3 trụ cột chính.
