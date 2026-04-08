Chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng: Mở “cánh cửa lớn” đón dòng vốn tỷ USD

* PV: Thưa ông, rạng sáng 8/4, FTSE Russell đã xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp vào tháng 9/2026. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của sự kiện này, đặc biệt đối với vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu?

Ông Trương Hiền Phương: Trước hết, tôi cho rằng đây là thông tin rất tích cực và là điều mà thị trường đã chờ đợi từ lâu. Việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được đưa vào bộ chỉ số của FTSE từ tháng 9 tới sẽ tạo ra những tác động rất lớn.

Khi được đưa vào bộ chỉ số của thị trường mới nổi, các quỹ đầu tư theo chỉ số sẽ bắt đầu giải ngân chính thức vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này có thể hiểu là sẽ kích hoạt dòng vốn ngoại đổ vào thị trường trong thời gian tới một cách mạnh mẽ hơn.

Quy mô của các quỹ đầu tư tại thị trường mới nổi lớn hơn rất nhiều để so với thị trường cận biên hiện nay. Nếu như ở thị trường cận biên, quy mô quỹ phổ biến chỉ vài chục triệu USD, hiếm có quỹ đạt vài trăm triệu USD, thì ở thị trường mới nổi, quy mô thường từ vài trăm triệu USD đến vài tỷ USD. Do đó, dòng vốn ngoại được kỳ vọng sẽ gia tăng mạnh, tạo động lực giúp thị trường chứng khoán tăng tốc trong thời gian tới.

* PV: Việc nâng hạng này thường được kỳ vọng sẽ thu hút mạnh dòng vốn ngoại, nhất là từ các quỹ thụ động (ETF) và quỹ đầu tư thụ động. Theo ông, dòng vốn này sẽ vào thị trường theo lộ trình nào?

Ông Trương Hiền Phương: Trước hết, cần khẳng định sẽ có hai dòng vốn cùng tham gia thị trường, bao gồm dòng vốn chủ động và dòng vốn thụ động, chứ không chỉ riêng các quỹ ETF.

Về lộ trình, theo thông tin tôi tham khảo từ các thị trường đã được nâng hạng trước đây, việc giải ngân thường được chia thành nhiều giai đoạn. Cụ thể, khoảng tháng 9/2026, một số quỹ sẽ bắt đầu giải ngân với tỷ trọng khoảng 10%. Giai đoạn tiếp theo dự kiến vào tháng 3/2027, tỷ lệ giải ngân có thể nâng lên khoảng 30%. Đến tháng 6/2027, tỷ lệ này có thể đạt khoảng 65% và giai đoạn cuối vào tháng 9/2027 sẽ hoàn tất với mức 100%. Thực tế, tại một số thị trường quá trình này có thể chia thành 4-5 giai đoạn trong vòng một năm. Tôi cho rằng phần lớn các quỹ theo bộ chỉ số của FTSE sẽ giải ngân theo lộ trình tương tự, nhằm đảm bảo thị trường có thời gian hấp thụ dòng vốn.

* PV: Nhìn lại quá trình đáp ứng các tiêu chí của FTSE Russell, ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực cải cách của cơ quan quản lý?

Ông Trương Hiền Phương: Tôi cho rằng kết quả này là nhờ sự chỉ đạo rất sát sao từ Chính phủ đến các bộ, ngành và địa phương. Bộ Tài chính với vai trò cơ quan quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoá đã chỉ đạo các đơn vị như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam phối hợp triển khai, hoàn thiện các tiêu chí theo yêu cầu của FTSE. Đồng thời, các cơ quan này cũng đã tham mưu, đề xuất sửa đổi nhiều quy định, quy chế nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của tổ chức đánh giá.

FTSE nâng hạng: Cú hích lớn đưa chứng khoán Việt Nam vào “sân chơi” mới nổi

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý vẫn đang tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện các tiêu chí theo yêu cầu của MSCI, vốn có mức độ khắt khe cao hơn. Khi đáp ứng được cả hai bộ tiêu chí này, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có cơ hội thu hút nhiều hơn các quỹ đầu tư lớn trên thế giới.

* PV: Việc được FTSE Russell nâng hạng có thể được xem là bước đệm quan trọng. Ông đánh giá như thế nào về khả năng và điều kiện để Việt Nam tiếp tục được MSCI xem xét nâng hạng trong thời gian tới ra sao?

Ông Trương Hiền Phương: Đây có thể coi là tiền đề rất quan trọng, mở ra cơ hội lớn để thị trường chứng khoán Việt Nam tham gia sâu hơn vào “sân chơi” của các thị trường mới nổi. Các tiêu chí của MSCI có nhiều điểm tương đồng với FTSE, dù vẫn có một số khác biệt và yêu cầu cao hơn. Do đó, khi chúng ta đã đáp ứng được các tiêu chí của FTSE, có thể hiểu là đã hoàn thành khoảng 70% các yêu cầu của MSCI, tức là đã đi được một chặng đường khá dài.

Tôi cho rằng đây là bước chạy đà rất tốt và hiệu quả của cơ quan quản lý. Với những nỗ lực hiện nay, việc hoàn thiện các tiêu chí còn lại của MSCI sẽ không còn quá xa. Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, thậm chí trong năm nay, chúng ta có thể tiếp tục đạt được những bước tiến rõ rệt trong quá trình này.

* PV: Xin cảm ơn ông!