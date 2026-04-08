Vững đà tăng trưởng, VietCredit tiếp tục mở rộng mảng vay tiêu dùng cá nhân

Không chỉ đơn thuần là cung cấp khoản vay, Tin Vay đang từng bước định hình lại cách người dùng tiếp cận tài chính: nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn và gắn liền với các hành vi tiêu dùng hàng ngày.

Tin Vay của VietCredit là thương hiệu sản phẩm vay tiền nhanh 1 - 3 phút chỉ cần CCCD, triển khai trên nhiều đối tác lớn

Tích hợp dịch vụ tài chính ngay trong những ứng dụng quen thuộc

Trước đây, việc vay tiêu dùng thường gắn liền với các thủ tục phức tạp, thời gian xét duyệt kéo dài và yêu cầu chứng minh tài chính khắt khe. Điều này vô hình trung tạo ra rào cản lớn đối với nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là lao động tự do, tiểu thương hoặc những người chưa có lịch sử tín dụng rõ ràng.

Thông qua việc hợp tác với các nền tảng số trong nhiều lĩnh vực, VietCredit đưa Tin Vay - dịch vụ vay tiêu dùng dần dần “len lỏi” vào hành trình trải nghiệm của người dùng, từ đó rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng tiếp cận nguồn vốn.

Tin Vay - Giải pháp vay tiêu dùng linh hoạt và dễ tiếp cận

Toàn bộ các giải pháp trong hệ sinh thái Tin Vay đều được triển khai dưới hình thức tích hợp trên nền tảng đối tác, tiêu biểu như: MoMo, Fiza (Zalo), ZaloPay, Viettel Money, VNPT, TOPI, …

Các gói vay có hạn mức và lãi suất khác nhau, cùng thời hạn vay linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Cụ thể, với Tin Vay trên MoMo (Tin Vay là một trong những đối tác giải ngân của Vay Nhanh - MoMo), khách hàng có thể vay tới 100 triệu đồng trong vòng 36 tháng, cùng các chương trình ưu đãi đặc biệt như giảm lãi suất cho sinh viên, miễn lãi suất cho khách hàng mới.

Bên cạnh đó, Tin Vay trên Tiện ích tài chính Fiza (Zalo) cũng áp dụng hạn mức 100 triệu, cùng ưu đãi lãi suất chỉ từ 1.42%/ tháng. Ngoài ra, sản phẩm vay ngắn ngày Tin Vay PayDay còn cho phép người dùng vay khoản nhỏ 2 - 10 triệu đồng, thanh toán 1 lần cuối kỳ, tăng sự nhanh chóng và thuận tiện.

Sản phẩm Tin Vay trên Fiza (Zalo) nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng

Cũng với hạn mức 100 triệu, khách hàng có thể đăng ký vay trên TOPI - ứng dụng quản lý tài chính cá nhân và đầu tư. Tin Vay trên TOPI cho phép vay trong vòng 12 tháng, cùng mức lãi suất từ 1.25%/ tháng theo dư nợ gốc.

Đối với Tin Vay trên Viettel Money, khách hàng có thể vay đến 60 triệu đồng, kỳ hạn 24 tháng với lãi suất chỉ từ 3.2%/ tháng theo dư nợ giảm dần.

Khách hàng sử dụng ứng dụng VNPT Money muốn vay cũng có thể đăng ký Tin Vay trên app VNPT Money với số tiền lên đến 15 triệu đồng, kỳ hạn tối đa 12 tháng cùng lãi suất từ 5.6%/ tháng.

Ngoài ra, sản phẩm Tin Vay trên ZaloPay cung cấp khoản vay tới 30 triệu, lãi suất từ 3.6%/ tháng theo dư nợ giảm dần, kỳ hạn tối đa 13 tháng.

Thời gian gần đây, để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng, VietCredit vừa tiếp tục ra mắt một sản phẩm vay độc lập, không kết nối với đối tác thứ ba mà triển khai trên chính ứng dụng VietCredit. Sản phẩm mang tên Tin Vay Plus, với số tiền cho vay tới 70 triệu, thời hạn trong 24 tháng và lãi suất chỉ từ 0.06%/ngày. Điều đặc biệt là các khoản vay đã được phê duyệt trước nên rút ngắn thời gian đăng ký chỉ còn khoảng 1 phút, và đang dành cho tập khách hàng nhận được thông báo mời vay.

Nhìn chung, điểm chung của Tin Vay trên mọi nền tảng là quy trình đăng ký đơn giản chỉ cần CCCD, phê duyệt tự động và giải ngân online trong vòng 1 - 3 phút. Nhờ đó, người dùng có thể chủ động tiếp cận nguồn tài chính minh bạch mà vẫn tiết kiệm được tối đa thời gian.

Ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình thẩm định

Một trong những yếu tố then chốt giúp Tin Vay vận hành hiệu quả trên nhiều nền tảng chính là năng lực công nghệ. VietCredit đã đầu tư mạnh vào hệ thống đánh giá tín dụng hiện đại, ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình thẩm định.

Nhờ đó, hệ thống có thể tự động phân tích và đưa ra quyết định phê duyệt trong thời gian ngắn, đồng thời vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro. Việc đánh giá khách hàng không chỉ dựa trên lịch sử tín dụng truyền thống, mà còn mở rộng sang nhiều dữ liệu thay thế.

Khách hàng có thể vay khoản nhỏ ngắn ngày với Tin Vay PayDay của VietCredit trên ứng dụng Zalo

Mở rộng tài chính toàn diện thông qua hệ sinh thái đối tác

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường tài chính tiêu dùng, yếu tố khác biệt không chỉ nằm ở lãi suất hay hạn mức, mà còn ở trải nghiệm người dùng và khả năng “hiện diện đúng lúc”. Khi dịch vụ vay trở nên đơn giản, nhanh chóng và “ở ngay nơi người dùng cần”, khoảng cách giữa nhu cầu và giải pháp dần được xóa bỏ.

Chiến lược phát triển Tin Vay cho thấy một hướng đi rõ ràng từ phía VietCredit: Tận dụng sức mạnh của hệ sinh thái đối tác để mở rộng độ phủ và gia tăng sự uy tín. Đây là cách tiếp cận giúp dịch vụ tài chính “đi cùng” người dùng, thay vì buộc người dùng phải chủ động tìm kiếm.

Trong thời gian tới, hệ sinh thái này được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng, không chỉ về số lượng đối tác mà còn về chiều sâu tích hợp, qua đó mang đến trải nghiệm tài chính ngày càng liền mạch và cá nhân hóa hơn.