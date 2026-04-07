Thời sự

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Hoàng Yến

[email protected]
16:39 | 07/04/2026
(TBTCO) - Chiều 7/4, với 496/496 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Sau khi được bầu, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Tôi, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

Phát biểu nhậm chức, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc hội cùng cử tri và nhân dân đã tiếp tục tin tưởng, tín nhiệm giao cho ông trọng trách là đại biểu Quốc hội khóa XVI và làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Đây là vinh dự và trọng trách to lớn trước Đảng, trước Quốc hội và nhân dân.

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tư pháp, của các bộ, ban, ngành, địa phương cùng sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân, ngành Tòa án đã có nhiều nỗ lực đổi mới, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đòi hỏi các cơ quan tư pháp nói chung và Tòa án nhân dân nói riêng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa, đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Trên cương vị là người đứng đầu cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp theo quy định của Hiến pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và lời hứa đã trình bày khi được bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội khóa XVI tặng hoa chúc mừng Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Hồ Long

Bước vào nhiệm kỳ mới, ông sẽ tiếp tục cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong hành động, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối về cải cách tư pháp; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Trong đó, trọng tâm là:

Thứ nhất, quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Tòa án nhân dân tối cao sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò của tòa án trong kiến tạo và phát triển. Chủ động tổng kết thực tiễn xét xử, phát hiện những bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật để kịp thời kiến nghị, sửa đổi, hoàn thiện, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi nhằm khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động xét xử, lấy chất lượng, công bằng, nghiêm minh và nhân văn làm nền tảng xuyên suốt, bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất, kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, cắt giảm các thủ tục hành chính tư pháp, hướng tới xây dựng tòa án điện tử hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Thứ ba, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với mô hình tòa án ba cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, liêm chính để làm cơ sở, nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngành Tòa án nhân dân mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự ủng hộ, tạo điều kiện và tăng cường giám sát của nhân dân, của Quốc hội, của các vị đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đối với hoạt động của ngành Tòa án.

“Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, địa phương, đơn vị trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan tư pháp để ngành Tòa án và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, Chánh án Toà án nhân dân tối cao khẳng định.
Ông Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Ông Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên năm 2025

Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên năm 2025

(TBTCO) - Chiều 7/4, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa.
(TBTCO) - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 7/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(TBTCO) - Chiều 7/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(TBTCO) - Chiều 7/4, sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, trong đó nêu rõ 5 định hướng lớn của Chính phủ trong nhiệm kỳ này.
(TBTCO) - Với 495/495 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(TBTCO) - Sáng 7/4, với sự đồng thuận rất cao của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(TBTCO) - Sáng 7/4, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
(TBTCO) - Sáng 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
