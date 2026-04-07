Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Sau khi được bầu, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Tôi, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

Phát biểu nhậm chức, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc hội cùng cử tri và nhân dân đã tiếp tục tin tưởng, tín nhiệm giao cho ông trọng trách là đại biểu Quốc hội khóa XVI và làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Đây là vinh dự và trọng trách to lớn trước Đảng, trước Quốc hội và nhân dân.

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tư pháp, của các bộ, ban, ngành, địa phương cùng sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân, ngành Tòa án đã có nhiều nỗ lực đổi mới, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đòi hỏi các cơ quan tư pháp nói chung và Tòa án nhân dân nói riêng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa, đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Trên cương vị là người đứng đầu cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp theo quy định của Hiến pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và lời hứa đã trình bày khi được bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội khóa XVI tặng hoa chúc mừng Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Hồ Long

Bước vào nhiệm kỳ mới, ông sẽ tiếp tục cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong hành động, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối về cải cách tư pháp; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Trong đó, trọng tâm là:

Thứ nhất, quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Tòa án nhân dân tối cao sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò của tòa án trong kiến tạo và phát triển. Chủ động tổng kết thực tiễn xét xử, phát hiện những bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật để kịp thời kiến nghị, sửa đổi, hoàn thiện, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi nhằm khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động xét xử, lấy chất lượng, công bằng, nghiêm minh và nhân văn làm nền tảng xuyên suốt, bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất, kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, cắt giảm các thủ tục hành chính tư pháp, hướng tới xây dựng tòa án điện tử hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Thứ ba, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với mô hình tòa án ba cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, liêm chính để làm cơ sở, nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra.