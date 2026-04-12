Tài chính

Thông qua Nghị quyết về giảm thuế với xăng dầu đến 30/6/2026

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
08:26 | 12/04/2026
(TBTCO) - Sáng 12/4, với 100% số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường (BVMT), thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.
Theo Nghị quyết, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Thông qua Nghị quyết về giảm thuế với xăng dầu đến 30/6/2026
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Bên cạnh đó, để đảm bảo việc điều hành thị trường xăng, dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp với diễn biến giá trên thị trường thế giới, Quốc hội giao Chính phủ ban hành Nghị quyết để quyết định điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này. Trong trường hợp khẩn cấp, điều chỉnh quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Nghị quyết này. Chính phủ báo cáo Quốc hội các nội dung này tại kỳ họp gần nhất.

Trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Nghị quyết này với các văn bản quy phạm pháp luật khác về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.

Các cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng khi bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các nội dung về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế, quản lý thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Nghị quyết tại Quốc hội. Theo Bộ trưởng, căn cứ Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã rà soát, tiếp thu tối đa, giải trình thấu đáo và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết tại Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết gửi các vị đại biểu Quốc hội.

Thông qua Nghị quyết về giảm thuế với xăng dầu đến 30/6/2026
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tại Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

Đồng thời, Chính phủ cũng đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp với Bộ Tư pháp, một số Ủy ban của Quốc hội rà soát, chỉnh lý về mặt kỹ thuật dự thảo Nghị quyết theo đúng các quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Quốc hội xem xét thông qua.

Hoàng Yến
Từ khóa:
thuế bảo vệ môi trường thuế giá trị gia tăng nhiên liệu bay việc giảm thuế quốc hội thông qua

Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa

Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Miễn thuế thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay

Dành cho bạn

Ngày 12/4: Giá bạc biến động khó lường

Ngày 12/4: Giá cao su thế giới khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Infographics: Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 31,7%

Hải quan chặn đứng thủ đoạn “độ” rơ moóc giấu 400 lít dầu diesel qua biên giới Lao Bảo

Tổng kiểm kê tài sản công: Không để “lệch chuẩn” dữ liệu, xử lý nghiêm nếu chậm trễ

Đọc thêm

Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026

Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026

(TBTCO) - Năm 2026, Samsung Việt Nam chính thức phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính tổ chức cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow nhằm thúc đẩy giáo dục STEM tại Việt Nam.
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 13 thành công tốt đẹp

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 13 thành công tốt đẹp

(TBTCO) - Ngày 10/4/2026, Philippines-nước giữ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM) lần thứ 30, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 13 và các Hội nghị liên quan.
Giảm thuế xăng dầu: Giải pháp tình thế kịp thời và nhân văn

(TBTCO) - Thảo luận về việc tiếp tục giảm thuế xăng dầu, các đại biểu đều đồng thuận về tính cấp thiết của việc miễn giảm thuế để khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một số đại biểu đóng góp một số ý kiến về thời hạn áp dụng, tác động tới ngân sách cũng như chiến lược an ninh năng lượng quốc gia.
Rà soát, chuẩn hóa số liệu tổng kiểm kê tài sản công, gia hạn thời hạn báo cáo đến 5/5/2026

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 4501/BTC-QLCS yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa số liệu và báo cáo kết quả tổng kiểm kê tài sản công tại thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026, đồng thời điều chỉnh thời hạn tổng hợp báo cáo đến trước ngày 5/5/2026.
Chính sách tài khóa tạo động lực tăng trưởng 2 con số

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 đặt ra yêu cầu rất cao trong điều hành kinh tế vĩ mô. GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, chính sách tài khóa cần được vận hành linh hoạt, có trọng tâm, trở thành động cơ dẫn dắt tăng trưởng.
Đẩy nhanh xử lý, khai thác hiệu quả tài sản công, bảo đảm minh bạch

(TBTCO) - Trong bối cảnh đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, xử lý và khai thác hiệu quả tài sản công, góp phần bảo đảm minh bạch, chống thất thoát và hỗ trợ vận hành thông suốt bộ máy mới.
Kế hoạch đầu tư công 2026 – 2030: Giảm 30% dự án so với giai đoạn trước

(TBTCO) - Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 – 2030, Chính phủ dự kiến giảm tối thiểu 30% số dự án so với giai đoạn trước, đồng thời nâng cao hiệu quả, kỷ cương, kéo giảm chỉ số ICOR.
Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

(TBTCO) - Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, việc Bộ Tài chính đề xuất bổ sung các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với hai lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo được kỳ vọng góp phần giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ thiết thực cho người dân. Chính sách được ban hành sẽ giảm áp lực thuế, hỗ trợ người dân và bảo đảm an sinh xã hội.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cải cách mạnh thủ tục đại lý hải quan, giảm thời gian, tăng minh bạch

Cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực You Can 14 chính thức mở đơn đăng ký

Đà Nẵng tạo “bệ phóng” cho logistics

Hải Phòng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 khu vực trong tháng 4/2026

Thông qua Nghị quyết về giảm thuế với xăng dầu đến 30/6/2026

Thông qua Nghị quyết về giảm thuế với xăng dầu đến 30/6/2026

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Ngày 10/4: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 10/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động