GDP quý I/2026 tăng 7,83%, FDI bứt phá

Hoàng Yến

09:00 | 04/04/2026
(TBTCO) - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,07% của quý I/2025. Tình hình kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng tích cực, với sự dẫn dắt của khu vực công nghiệp, dịch vụ và sự bứt phá của dòng vốn đầu tư nước ngoài.
aa

Sáng 4/4, Cục Thống kê đã tổ chức họp báo công bố tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý I năm 2026. Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy tình hình kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng tích cực, với sự dẫn dắt của khu vực công nghiệp, dịch vụ và sự bứt phá của dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Khu vực dịch vụ đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng chung

Trong đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,07% của quý I/2025. Đây là mức tăng trưởng tích cực, thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trước những biến động nhanh, bất thường, khó lường của khu vực và thế giới.

Trong kết quả này, khu vực dịch vụ đóng vai trò chủ đạo khi tăng 8,18% và đóng góp lớn nhất (50,32%) vào mức tăng trưởng chung. Nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán và sự bùng nổ của du lịch đã thúc đẩy mạnh mẽ ngành thương mại và dịch vụ.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I tăng 10,9% so với cùng kỳ. Đặc biệt, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt người, tăng 12,4% và thiết lập mức kỷ lục cao nhất của quý I từ trước đến nay.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là bệ phóng vững chắc với mức tăng 8,92%, đóng góp 44,08% vào mức tăng chung. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực cốt lõi với tốc độ tăng trưởng 9,73%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I ước tăng 9,0% và ghi nhận sự lan tỏa khi có tới 34 địa phương trên cả nước tăng trưởng dương.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì đà tăng ổn định 3,58%, trong đó chăn nuôi lợn phục hồi tốt và sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng cao nhờ ứng dụng khoa học công nghệ. Khu vực này đóng góp 5,60% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý I/2026, có 23,8% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh tốt hơn so với quý IV/2025; 46,1% ổn định và 30,1% gặp khó khăn. Dự kiến quý II/2026, 40,8% số doanh nghiệp nhận định xu hướng sẽ tốt lên so với quý I/2026; 37,5% ổn định và 21,7% dự báo khó khăn hơn.

Về hoạt động kinh doanh, tháng 3/2026 đánh dấu sự tăng trưởng mạnh về số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường. Cả nước có gần 22 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 3, tăng 94,1% so với tháng trước và tăng 40,5% so với cùng kỳ. Tính chung quý I, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 96 nghìn doanh nghiệp, tăng 31,7% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, thị trường cũng chứng kiến sự thanh lọc với 91,8 nghìn doanh nghiệp rút lui trong quý I, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 30,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong quý I/2026 là hơn 1,3 triệu tỷ đồng, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2025.

CPI tháng 3 tăng cao nhất trong 5 năm

Trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 46,44 tỷ USD, tăng 40,3% so với tháng trước và tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 122,93 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 24,47 tỷ USD, giảm 16,6%, chiếm 19,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 98,46 tỷ USD, tăng 33,3%, chiếm 80,1%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3 đạt 47,11 tỷ USD, tăng 38,2% so với tháng trước và tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 126,57 tỷ USD, tăng 27,0% so với cùng kỳ năm trước,

Tính chung quý I/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19,1%; nhập khẩu tăng 27,0%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 3,64 tỷ USD.

Đồng thời, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn toàn cầu. Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong quý I đạt 15,20 tỷ USD, tăng vọt 42,90% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện cũng đạt mức 5,41 tỷ USD, tăng 9,1%, cho thấy năng lực giải ngân và niềm tin vững chắc của các nhà đầu tư quốc tế.

Bên cạnh đó, nền kinh tế cũng đang đối diện với sức ép lạm phát gia tăng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2026 đã tăng 4,65% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng cao nhất của tháng 3 trong vòng 5 năm qua. Tính chung quý I/2026, CPI tăng 3,51% và lạm phát cơ bản tăng 3,63%.

Về mặt xã hội, tình hình lao động, việc làm tiếp tục duy trì sự ổn định tích cực. Thu nhập bình quân của người lao động trong quý I/2026 đạt 9,0 triệu đồng/tháng, tăng 706 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2025, góp phần cải thiện đáng kể đời sống dân cư.

Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

Việt Nam giữ vị thế tăng trưởng cao, bài toán vốn ngày càng cấp thiết

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước "án binh" bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đảng quý I/2026

(TBTCO) - Ngày 5/4/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đảng quý I/2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì buổi họp.
Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(TBTCO) - Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: "Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".
Đảm bảo đủ xăng dầu trong tháng 4, không để thiếu điện mùa khô năm 2026

(TBTCO) - Chiều ngày 4/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã trả lời các câu hỏi của báo chí về nguồn cung xăng dầu trong nước trước tình hình địa chính trị phức tạp cũng như kịch bản cung ứng điện trong mùa hè được dự báo khắc nghiệt sắp tới.
Thủ tướng: Qua 5 năm, con thuyền kinh tế - xã hội đã cập bến an toàn

Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Đây cũng là phiên họp cuối cùng của Chính phủ khóa XV trước khi Quốc hội khóa XVI bầu Chính phủ khóa mới tại Kỳ họp thứ nhất trong những ngày tới.
Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ trong tuần tới

(TBTCO) - Tại Kỳ họp thứ Nhất khai mạc vào tuần tới, Quốc hội khoá XVI sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh liên quan đến các vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, trong đó có chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.
Không đánh đổi chất lượng lấy tốc độ tăng trưởng đơn thuần

(TBTCO) - Nền kinh tế đang bước vào giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng lớn hơn, nhưng đồng thời cũng phải đối diện với áp lực lớn hơn, đòi hỏi yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng và sức chống chịu.
Kết luận Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030

(TBTCO) - Ngày 2/4, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" (Kết luận số 18-KL/TW).
Hải Phòng phấn đấu giữ vững top 5 PCI, trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất

(TBTCO) - Năm 2026, Hải Phòng quyết tâm giữ vững Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong top 5 cả nước (phấn đấu trong nhóm 3) và hướng tới nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất.
