GDP quý I/2026 tăng 7,83%, FDI bứt phá

Sáng 4/4, Cục Thống kê đã tổ chức họp báo công bố tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý I năm 2026. Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy tình hình kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng tích cực, với sự dẫn dắt của khu vực công nghiệp, dịch vụ và sự bứt phá của dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Khu vực dịch vụ đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng chung

Trong đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,07% của quý I/2025. Đây là mức tăng trưởng tích cực, thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trước những biến động nhanh, bất thường, khó lường của khu vực và thế giới.

Trong kết quả này, khu vực dịch vụ đóng vai trò chủ đạo khi tăng 8,18% và đóng góp lớn nhất (50,32%) vào mức tăng trưởng chung. Nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán và sự bùng nổ của du lịch đã thúc đẩy mạnh mẽ ngành thương mại và dịch vụ.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I tăng 10,9% so với cùng kỳ. Đặc biệt, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt người, tăng 12,4% và thiết lập mức kỷ lục cao nhất của quý I từ trước đến nay.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là bệ phóng vững chắc với mức tăng 8,92%, đóng góp 44,08% vào mức tăng chung. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực cốt lõi với tốc độ tăng trưởng 9,73%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I ước tăng 9,0% và ghi nhận sự lan tỏa khi có tới 34 địa phương trên cả nước tăng trưởng dương.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì đà tăng ổn định 3,58%, trong đó chăn nuôi lợn phục hồi tốt và sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng cao nhờ ứng dụng khoa học công nghệ. Khu vực này đóng góp 5,60% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý I/2026, có 23,8% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh tốt hơn so với quý IV/2025; 46,1% ổn định và 30,1% gặp khó khăn. Dự kiến quý II/2026, 40,8% số doanh nghiệp nhận định xu hướng sẽ tốt lên so với quý I/2026; 37,5% ổn định và 21,7% dự báo khó khăn hơn.

Về hoạt động kinh doanh, tháng 3/2026 đánh dấu sự tăng trưởng mạnh về số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường. Cả nước có gần 22 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 3, tăng 94,1% so với tháng trước và tăng 40,5% so với cùng kỳ. Tính chung quý I, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 96 nghìn doanh nghiệp, tăng 31,7% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, thị trường cũng chứng kiến sự thanh lọc với 91,8 nghìn doanh nghiệp rút lui trong quý I, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 30,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong quý I/2026 là hơn 1,3 triệu tỷ đồng, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2025.

CPI tháng 3 tăng cao nhất trong 5 năm

Trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 46,44 tỷ USD, tăng 40,3% so với tháng trước và tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 122,93 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 24,47 tỷ USD, giảm 16,6%, chiếm 19,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 98,46 tỷ USD, tăng 33,3%, chiếm 80,1%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3 đạt 47,11 tỷ USD, tăng 38,2% so với tháng trước và tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 126,57 tỷ USD, tăng 27,0% so với cùng kỳ năm trước,

Tính chung quý I/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19,1%; nhập khẩu tăng 27,0%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 3,64 tỷ USD.

Đồng thời, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn toàn cầu. Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong quý I đạt 15,20 tỷ USD, tăng vọt 42,90% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện cũng đạt mức 5,41 tỷ USD, tăng 9,1%, cho thấy năng lực giải ngân và niềm tin vững chắc của các nhà đầu tư quốc tế.

Bên cạnh đó, nền kinh tế cũng đang đối diện với sức ép lạm phát gia tăng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2026 đã tăng 4,65% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng cao nhất của tháng 3 trong vòng 5 năm qua. Tính chung quý I/2026, CPI tăng 3,51% và lạm phát cơ bản tăng 3,63%.

Về mặt xã hội, tình hình lao động, việc làm tiếp tục duy trì sự ổn định tích cực. Thu nhập bình quân của người lao động trong quý I/2026 đạt 9,0 triệu đồng/tháng, tăng 706 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2025, góp phần cải thiện đáng kể đời sống dân cư.