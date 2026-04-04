Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

VN-Index dao động mạnh, dòng tiền lan tỏa có chọn lọc

Tuần giao dịch vừa qua ghi nhận trạng thái dao động mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index với biên độ lên tới 30 điểm quanh mốc 1.680 điểm. Dù chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là diễn biến căng thẳng tại Trung Đông và biến động giá năng lượng, VN-Index vẫn duy trì được nền tích lũy và xu hướng hồi phục ngắn hạn.

Diễn biến VN-Index trong tuần 30/3-3/4 - Nguồn: TradingView

VN-Index đóng cửa cuối tuần qua ở mức 1.684 điểm, tăng nhẹ 0,67% so với tuần trước đó, qua đó đánh dấu tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp bất chấp những thông tin trái chiều liên quan đến cuộc chiến giữa Mỹ và Iran cũng như tình hình giá dầu neo cao. UPCoM-Index cũng tăng 1,14%, trong khi HNX-Index giảm 1,46%.

Với sự phân hóa rõ nét, vai trò dẫn dắt tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu Vingroup, bất động sản và ngân hàng. Theo ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Pinetree, trong khi đà tăng tuần trước lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, các chỉ số tuần này chủ yếu được kéo bởi nhóm cổ phiếu Vingroup. Các doanh nghiệp như Vingroup, Vinhomes đều đã công bố kế hoạch kinh doanh 2026 đầy tham vọng.

Khối ngoại tiếp tục tạo áp lực bán tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt ở hai cổ phiếu Vinhomes và Vingroup, nhưng lực cầu trong nước vẫn đủ mạnh để hấp thụ. Đáng chú ý, thị trường ghi nhận lệnh mua lớn từ nhà đầu tư nước ngoài tại cổ phiếu Vinpearl (VPL) với giá trị mua ròng 3.919 tỷ đồng. Trong đó, xuất hiện 1 lệnh lô lớn giao dịch cổ phiếu VPL với quy mô hơn 3.000 tỷ đồng.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua bán ròng mạnh nhất tuần - Nguồn: Chứng khoán Kiến Thiết

Không riêng Việt Nam, thị trường toàn cầu tiếp tục biến động dưới tác động của căng thẳng địa chính trị và giá dầu tăng cao làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Trong nước, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng đã hạ nhiệt trở lại. Sau giai đoạn tăng mạnh, lãi suất liên ngân hàng đã nhanh chóng hạ nhiệt trở lại quanh vùng 4-4,5%/năm ở kỳ hạn qua đêm nhờ hoạt động điều tiết thanh khoản từ Ngân hàng Nhà nước.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán ASEANSc, thị trường tiền tệ nhìn chung duy trì trạng thái ổn định. Tuy nhiên, áp lực trên thị trường ngoại hối vẫn duy trì khi đồng USD trên thị trường quốc tế mạnh lên, kéo giá USD trên thị trường tự do tiếp tục neo ở mức cao.

Kỳ vọng tiếp tục hồi phục, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Trong tuần tới, giới đầu tư tiếp tục quan sát diễn biến xung đột tại Trung Đông và tác động tới giá năng lượng. Với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Iran vào ngày 2/4, một rủi ro được chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree nhấn mạnh là khả năng cuộc chiến này sẽ còn leo thang hơn nữa trong vài ngày tới, trước khi các bên có thể tìm kiếm được những lợi thế trong bàn đàm phán.

Ngoài ra, biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cùng các dữ liệu quan trọng như chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE)... được kỳ vọng là các chỉ báo quan trọng giúp định hình kỳ vọng về định hướng điều hành lãi suất của Fed.

Tại châu Âu, các dữ liệu về sản xuất công nghiệp, thương mại và giá bán lẻ cũng sẽ phản ánh mức độ ảnh hưởng của chi phí năng lượng tới nền kinh tế khu vực sau cú sốc giá dầu thời gian qua. Trong khi đó, tại châu Á, thị trường sẽ theo dõi dữ liệu lạm phát của Trung Quốc và các quyết định chính sách tiền tệ từ một số ngân hàng trung ương trong khu vực.

Giới đầu tư chờ đợi những thông tin mới trong tuần giao dịch tiếp theo của tháng 4/2026

Trong khi đó, tại Việt Nam, kết quả đánh giá nâng hạng thị trường của FTSE Russell dự kiến công bố ngày 7/4 cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Dù không còn mang tính bất ngờ lớn, đây vẫn là yếu tố có thể hỗ trợ tâm lý và củng cố kỳ vọng dòng vốn ngoại trong trung hạn.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán Kiến Thiết, dù VN-Index có hai phiên điều chỉnh liên tiếp vào cuối tuần, VN-Index đóng cửa chưa xuyên thủng khoảng "gap" tăng giá trước đó và thanh khoản chưa bùng nổ. Do đó, tín hiệu hồi phục trước đó vẫn chưa bị triệt tiêu. Theo đồ thị tuần, VN-Index đã có hai tuần tăng điểm liên tiếp, củng cố xu hướng hồi phục ngắn hạn.

Nhận định diễn biến giao dịch tuần tới, chuyên gia từ Chứng khoán Kiến Thiết kỳ vọng chỉ số sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng “zích zắc” đi lên, hướng tới vùng kháng cự 1.770 - 1.790 điểm trong các tuần tới.

Với việc VN-Index tiếp tục hình thành cây nến xanh trên đồ thị tuần cùng mức thanh khoản tương đương so với tuần trước, chuyên gia từ Chứng khoán ASEANSc cho rằng, tâm lý của nhà đầu tư có phần cải thiện và có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn, thị trường đang phản ứng vùng hỗ trợ cứng trong trung hạn. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.600 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.750 điểm.