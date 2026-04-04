Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Tùng Linh

18:54 | 04/04/2026
Sau hai tuần hồi phục, chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng “zích zắc” đi lên. Tuy nhiên, rủi ro cuộc chiến tại Trung Đông leo thang có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu.
VN-Index dao động mạnh, dòng tiền lan tỏa có chọn lọc

Tuần giao dịch vừa qua ghi nhận trạng thái dao động mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index với biên độ lên tới 30 điểm quanh mốc 1.680 điểm. Dù chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là diễn biến căng thẳng tại Trung Đông và biến động giá năng lượng, VN-Index vẫn duy trì được nền tích lũy và xu hướng hồi phục ngắn hạn.

Diễn biến VN-Index trong tuần 30/3-3/4 - Nguồn: TradingView

VN-Index đóng cửa cuối tuần qua ở mức 1.684 điểm, tăng nhẹ 0,67% so với tuần trước đó, qua đó đánh dấu tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp bất chấp những thông tin trái chiều liên quan đến cuộc chiến giữa Mỹ và Iran cũng như tình hình giá dầu neo cao. UPCoM-Index cũng tăng 1,14%, trong khi HNX-Index giảm 1,46%.

Với sự phân hóa rõ nét, vai trò dẫn dắt tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu Vingroup, bất động sản và ngân hàng. Theo ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Pinetree, trong khi đà tăng tuần trước lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, các chỉ số tuần này chủ yếu được kéo bởi nhóm cổ phiếu Vingroup. Các doanh nghiệp như Vingroup, Vinhomes đều đã công bố kế hoạch kinh doanh 2026 đầy tham vọng.

Khối ngoại tiếp tục tạo áp lực bán tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt ở hai cổ phiếu Vinhomes và Vingroup, nhưng lực cầu trong nước vẫn đủ mạnh để hấp thụ. Đáng chú ý, thị trường ghi nhận lệnh mua lớn từ nhà đầu tư nước ngoài tại cổ phiếu Vinpearl (VPL) với giá trị mua ròng 3.919 tỷ đồng. Trong đó, xuất hiện 1 lệnh lô lớn giao dịch cổ phiếu VPL với quy mô hơn 3.000 tỷ đồng.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua bán ròng mạnh nhất tuần - Nguồn: Chứng khoán Kiến Thiết

Không riêng Việt Nam, thị trường toàn cầu tiếp tục biến động dưới tác động của căng thẳng địa chính trị và giá dầu tăng cao làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Trong nước, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng đã hạ nhiệt trở lại. Sau giai đoạn tăng mạnh, lãi suất liên ngân hàng đã nhanh chóng hạ nhiệt trở lại quanh vùng 4-4,5%/năm ở kỳ hạn qua đêm nhờ hoạt động điều tiết thanh khoản từ Ngân hàng Nhà nước.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán ASEANSc, thị trường tiền tệ nhìn chung duy trì trạng thái ổn định. Tuy nhiên, áp lực trên thị trường ngoại hối vẫn duy trì khi đồng USD trên thị trường quốc tế mạnh lên, kéo giá USD trên thị trường tự do tiếp tục neo ở mức cao.

Kỳ vọng tiếp tục hồi phục, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Trong tuần tới, giới đầu tư tiếp tục quan sát diễn biến xung đột tại Trung Đông và tác động tới giá năng lượng. Với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Iran vào ngày 2/4, một rủi ro được chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree nhấn mạnh là khả năng cuộc chiến này sẽ còn leo thang hơn nữa trong vài ngày tới, trước khi các bên có thể tìm kiếm được những lợi thế trong bàn đàm phán.

Ngoài ra, biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cùng các dữ liệu quan trọng như chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE)... được kỳ vọng là các chỉ báo quan trọng giúp định hình kỳ vọng về định hướng điều hành lãi suất của Fed.

Tại châu Âu, các dữ liệu về sản xuất công nghiệp, thương mại và giá bán lẻ cũng sẽ phản ánh mức độ ảnh hưởng của chi phí năng lượng tới nền kinh tế khu vực sau cú sốc giá dầu thời gian qua. Trong khi đó, tại châu Á, thị trường sẽ theo dõi dữ liệu lạm phát của Trung Quốc và các quyết định chính sách tiền tệ từ một số ngân hàng trung ương trong khu vực.

Giới đầu tư chờ đợi những thông tin mới trong tuần giao dịch tiếp theo của tháng 4/2026

Trong khi đó, tại Việt Nam, kết quả đánh giá nâng hạng thị trường của FTSE Russell dự kiến công bố ngày 7/4 cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Dù không còn mang tính bất ngờ lớn, đây vẫn là yếu tố có thể hỗ trợ tâm lý và củng cố kỳ vọng dòng vốn ngoại trong trung hạn.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán Kiến Thiết, dù VN-Index có hai phiên điều chỉnh liên tiếp vào cuối tuần, VN-Index đóng cửa chưa xuyên thủng khoảng "gap" tăng giá trước đó và thanh khoản chưa bùng nổ. Do đó, tín hiệu hồi phục trước đó vẫn chưa bị triệt tiêu. Theo đồ thị tuần, VN-Index đã có hai tuần tăng điểm liên tiếp, củng cố xu hướng hồi phục ngắn hạn.

Nhận định diễn biến giao dịch tuần tới, chuyên gia từ Chứng khoán Kiến Thiết kỳ vọng chỉ số sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng “zích zắc” đi lên, hướng tới vùng kháng cự 1.770 - 1.790 điểm trong các tuần tới.

Với việc VN-Index tiếp tục hình thành cây nến xanh trên đồ thị tuần cùng mức thanh khoản tương đương so với tuần trước, chuyên gia từ Chứng khoán ASEANSc cho rằng, tâm lý của nhà đầu tư có phần cải thiện và có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn, thị trường đang phản ứng vùng hỗ trợ cứng trong trung hạn. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.600 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.750 điểm.

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
(TBTCO) - Kỳ vọng nâng hạng cùng với các cải cách về giao dịch, công bố thông tin và gia tăng nguồn cung qua IPO đang góp phần nâng cao chiều sâu và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng đón thêm "tân binh", nhất là khi nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp mới lên sàn.
(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh về quy mô nhưng thiếu nền tảng định giá chuẩn, dữ liệu còn phân mảnh và thiếu các chuẩn tham chiếu thống nhất.
(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Công ty Tether và Công ty VerifyVASP tổ chức chương trình đào tạo về tuân thủ phòng chống rửa tiền toàn diện trên thị trường tài sản mã hóa.
(TBTCO) - Dù khối ngoại bán ròng với giá trị lớn nhiều phiên gần đây, thông tin tích cực cùng lực cầu khối nội nâng đỡ, giúp cổ phiếu VHM tăng mạnh trong những phiên giao dịch đầu tháng 4.
(TBTCO) - Dòng tiền đang gia tăng vị thế nắm giữ mới trong các phiên gần đây. Khối lượng mở tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index đáo hạn tháng gần nhất đã tăng lên 43.848 hợp đồng trong phiên 3/4.
