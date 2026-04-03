Ngày 3/4: Giá heo hơi tiếp tục tăng tốc ở nhiều nơi

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng đi lên tại nhiều địa phương. Cụ thể, các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 64.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Ninh Bình đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, hiện đạt 65.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, giá heo tại Thái Nguyên và Quảng Ninh giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg. Lào Cai tiếp tục ổn định ở mức 64.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu duy trì mức 63.000 đồng/kg. Hưng Yên đi ngang tại mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 64.000 đồng/kg. Hà Tĩnh cũng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 63.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục duy trì mức 64.000 đồng/kg. Khánh Hòa giữ nguyên mức 65.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng ổn định tại mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không có biến động mới. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai và Tây Ninh tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh giữ mức 67.000 đồng/kg, trong khi Vĩnh Long ổn định ở mức 66.000 đồng/kg.

Các địa phương An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục đi ngang tại mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 65.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng tăng tại miền Bắc và một phần miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam vẫn duy trì trạng thái ổn định. Mặt bằng giá cao nhất vẫn thuộc về khu vực phía Nam với mức 68.000 đồng/kg, còn miền Bắc đang dần tiệm cận vùng giá cao sau nhiều phiên phục hồi liên tiếp./.