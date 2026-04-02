Vật liệu xây dựng đồng loạt tăng giá

Giá nhiều loại vật liệu xây dựng tăng, tác động đến tiến độ thi công

Theo khảo sát thị trường, nhiều doanh nghiệp thép đã đồng loạt điều chỉnh giá từ tháng 3/2026 với mức tăng từ 200.000 - 300.000 đồng/tấn. Nguyên nhân được các doanh nghiệp lý giải là do giá phôi thép và chi phí đầu vào tăng cao, nên buộc phải tăng giá để duy trì hoạt động, dù mức tăng hiện tại vẫn chưa bù đắp hết chi phí.

Ngành xi măng cũng không nằm ngoài xu hướng. Từ giữa tháng 3, nhiều nhà sản xuất xi măng tăng giá bán khoảng 100.000 đồng/tấn.

Giá vật liệu xây dựng tăng đang gây sức ép lớn lên chi phí xây dựng, bởi thép chiếm 20 - 30% chi phí vật liệu công trình, nên chỉ cần tăng vài trăm nghìn đồng mỗi tấn cũng đủ đội tổng vốn dự án. Trong khi đó, hợp đồng xây dựng thường cố định đơn giá, nhà thầu phải tự gánh phần phát sinh, đối mặt nguy cơ giảm lợi nhuận, chậm tiến độ.

Ghi nhận tại các địa phương cũng cho thấy, thời gian gần đây, giá nhiều loại vật liệu xây dựng như cát, sỏi, đá, gạch, vật liệu san lấp… tăng bất thường, tác động trực tiếp đến chi phí đầu tư và tiến độ thi công các công trình. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ biến động cung - cầu, biến động địa chính trị làm tăng chi phí sản xuất, vận chuyển… Ngoài ra, còn có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, đẩy giá.

Các doanh nghiệp chia sẻ, giá nhiều loại vật liệu hiện đã tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số vật liệu không chỉ tăng giá, mà còn khan hàng.

Bộ Xây dựng đánh giá, tình hình xung đột và chiến sự tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Giá xăng dầu thế giới và trong nước có xu hướng tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ tác động dây chuyền đến chi phí sản xuất, vận chuyển và giá các loại vật liệu xây dựng, đặc biệt là các vật liệu khai thác và vật liệu sử dụng khối lượng lớn trong các công trình xây dựng như cát, đá, đất đắp, xi măng, thép...

Các chuyên gia nhìn nhận, đà tăng giá vật liệu xây dựng là hệ quả của nhiều yếu tố cộng hưởng. Trong đó, sự biến động mạnh của giá nhiên liệu toàn cầu, đặc biệt là xăng dầu do xung đột tại Trung Đông, đã đẩy chi phí vận tải và sản xuất lên cao. Cùng với đó, giá các nguyên liệu đầu vào như than, thạch cao, phôi thép, quặng sắt... cũng đồng loạt tăng 7 - 30%.

Dự báo giá vật liệu xây dựng tiếp tục tăng trong quý II

Đánh giá chung về thị trường vật liệu xây dựng, TS. Thái Duy Sâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam cho hay, từ năm 2025, giá vật liệu xây dựng đã biến động và tăng liên tục. Từ tháng 3/2026, vật liệu xây dựng tăng giá do ảnh hưởng từ chiến sự tại Trung Đông, đó cũng là quy luật thị trường.

Có thể thấy, giá vật liệu xây dựng trên thị trường tăng hay giảm dựa vào hai yếu tố: cung - cầu và giá đầu vào. Về cung - cầu, một số loại vật liệu như đất san nền, cát, đá, sỏi, do cung không đáp ứng được cầu, nên giá biến động liên tục trong thời gian qua. Còn vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép, gạch ốp lát… vẫn dư thừa so với nhu cầu, nhưng vẫn tăng giá do yếu tố giá đầu vào tăng.

Theo TS. Thái Duy Sâm, nhu cầu vật liệu xây dựng thời gian gần đây tăng, một số công trình giao thông trọng điểm, công trình hạ tầng kỹ thuật đẩy mạnh tiến độ thi công vào cuối quý IV/2025 và đầu quý I/2026 để đảm bảo việc thanh quyết toán, theo đó đẩy giá tăng cao.

Tuy nhiên, giai đoạn này, nhu cầu tiêu thụ các loại vật liệu hoàn thiện như gạch ốp lát, sứ vệ sinh chưa tăng, vì các công trình thường phải đến cuối năm mới bước vào giai đoạn hoàn thiện.

TS. Thái Duy Sâm phân tích, bước sang quý II/2026, các công trình giao thông, xây dựng sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, do vậy, nhu cầu vật liệu xây dựng cũng tăng lên, đẩy một số mặt hàng tăng theo. Trong đó, vật liệu xây dựng như đá, cát, sỏi, vật liệu san lấp đang trong tình trạng cung chưa đáp ứng được cầu, nên giá sẽ tăng. Đối với xi măng, sắt thép, nhu cầu tăng cao, theo đó giá cũng tăng. Còn gạch ốp lát, gốm, sứ vệ sinh, nhu cầu trong quý II chưa tăng nhiều, nhưng một số doanh nghiệp sản xuất các loại vật liệu này cũng đang rục rịch tăng giá, do giá đầu vào tăng.

Nhấn mạnh chi phí đầu vào sản xuất vật liệu xây dựng còn phụ thuộc rất nhiều vào giá xăng dầu thế giới biến động như thế nào, TS. Thái Duy Sâm nhận định, trong kịch bản giá xăng dầu vẫn tăng trong thời gian tới, thì giá vật liệu xây dựng sẽ tiếp tục tăng; còn giá xăng dầu ổn định hơn, thì giá vật liệu xây dựng cũng sẽ ổn định.

Tuy nhiên, nếu giá xăng dầu giảm trong quý II, thì giá vật liệu xây dựng cũng chưa thể hạ nhiệt ngay, do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu xây dựng vẫn đang ở mức cao./.