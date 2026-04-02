Thị trường

Vật liệu xây dựng đồng loạt tăng giá

Đức Việt

Đức Việt

09:59 | 02/04/2026
(TBTCO) - Từ tháng 3/2026, giá nhiều mặt hàng vật liệu xây dựng đồng loạt tăng do chi phí đầu vào leo thang và biến động giá xăng dầu do xung đột tại Trung Đông. Áp lực giá đang gây khó khăn cho các nhà thầu xây dựng và ảnh hưởng đến tiến độ thi công nhiều dự án.
Giá nhiều loại vật liệu xây dựng tăng, tác động đến tiến độ thi công

Theo khảo sát thị trường, nhiều doanh nghiệp thép đã đồng loạt điều chỉnh giá từ tháng 3/2026 với mức tăng từ 200.000 - 300.000 đồng/tấn. Nguyên nhân được các doanh nghiệp lý giải là do giá phôi thép và chi phí đầu vào tăng cao, nên buộc phải tăng giá để duy trì hoạt động, dù mức tăng hiện tại vẫn chưa bù đắp hết chi phí.

Ngành xi măng cũng không nằm ngoài xu hướng. Từ giữa tháng 3, nhiều nhà sản xuất xi măng tăng giá bán khoảng 100.000 đồng/tấn.

Giá vật liệu xây dựng tăng đang gây sức ép lớn lên chi phí xây dựng, bởi thép chiếm 20 - 30% chi phí vật liệu công trình, nên chỉ cần tăng vài trăm nghìn đồng mỗi tấn cũng đủ đội tổng vốn dự án. Trong khi đó, hợp đồng xây dựng thường cố định đơn giá, nhà thầu phải tự gánh phần phát sinh, đối mặt nguy cơ giảm lợi nhuận, chậm tiến độ.

Vật liệu xây dựng đồng loạt tăng giá
Nhiều doanh nghiệp thép đồng loạt điều chỉnh giá từ tháng 3/2026 với mức tăng từ 200.000 - 300.000 đồng/tấn. Ảnh: Đức Thanh

Ghi nhận tại các địa phương cũng cho thấy, thời gian gần đây, giá nhiều loại vật liệu xây dựng như cát, sỏi, đá, gạch, vật liệu san lấp… tăng bất thường, tác động trực tiếp đến chi phí đầu tư và tiến độ thi công các công trình. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ biến động cung - cầu, biến động địa chính trị làm tăng chi phí sản xuất, vận chuyển… Ngoài ra, còn có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, đẩy giá.

Các doanh nghiệp chia sẻ, giá nhiều loại vật liệu hiện đã tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số vật liệu không chỉ tăng giá, mà còn khan hàng.

Bộ Xây dựng đánh giá, tình hình xung đột và chiến sự tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Giá xăng dầu thế giới và trong nước có xu hướng tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ tác động dây chuyền đến chi phí sản xuất, vận chuyển và giá các loại vật liệu xây dựng, đặc biệt là các vật liệu khai thác và vật liệu sử dụng khối lượng lớn trong các công trình xây dựng như cát, đá, đất đắp, xi măng, thép...

Các chuyên gia nhìn nhận, đà tăng giá vật liệu xây dựng là hệ quả của nhiều yếu tố cộng hưởng. Trong đó, sự biến động mạnh của giá nhiên liệu toàn cầu, đặc biệt là xăng dầu do xung đột tại Trung Đông, đã đẩy chi phí vận tải và sản xuất lên cao. Cùng với đó, giá các nguyên liệu đầu vào như than, thạch cao, phôi thép, quặng sắt... cũng đồng loạt tăng 7 - 30%.

Dự báo giá vật liệu xây dựng tiếp tục tăng trong quý II

Đánh giá chung về thị trường vật liệu xây dựng, TS. Thái Duy Sâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam cho hay, từ năm 2025, giá vật liệu xây dựng đã biến động và tăng liên tục. Từ tháng 3/2026, vật liệu xây dựng tăng giá do ảnh hưởng từ chiến sự tại Trung Đông, đó cũng là quy luật thị trường.

Có thể thấy, giá vật liệu xây dựng trên thị trường tăng hay giảm dựa vào hai yếu tố: cung - cầu và giá đầu vào. Về cung - cầu, một số loại vật liệu như đất san nền, cát, đá, sỏi, do cung không đáp ứng được cầu, nên giá biến động liên tục trong thời gian qua. Còn vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép, gạch ốp lát… vẫn dư thừa so với nhu cầu, nhưng vẫn tăng giá do yếu tố giá đầu vào tăng.

Theo TS. Thái Duy Sâm, nhu cầu vật liệu xây dựng thời gian gần đây tăng, một số công trình giao thông trọng điểm, công trình hạ tầng kỹ thuật đẩy mạnh tiến độ thi công vào cuối quý IV/2025 và đầu quý I/2026 để đảm bảo việc thanh quyết toán, theo đó đẩy giá tăng cao.

Tuy nhiên, giai đoạn này, nhu cầu tiêu thụ các loại vật liệu hoàn thiện như gạch ốp lát, sứ vệ sinh chưa tăng, vì các công trình thường phải đến cuối năm mới bước vào giai đoạn hoàn thiện.

TS. Thái Duy Sâm phân tích, bước sang quý II/2026, các công trình giao thông, xây dựng sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, do vậy, nhu cầu vật liệu xây dựng cũng tăng lên, đẩy một số mặt hàng tăng theo. Trong đó, vật liệu xây dựng như đá, cát, sỏi, vật liệu san lấp đang trong tình trạng cung chưa đáp ứng được cầu, nên giá sẽ tăng. Đối với xi măng, sắt thép, nhu cầu tăng cao, theo đó giá cũng tăng. Còn gạch ốp lát, gốm, sứ vệ sinh, nhu cầu trong quý II chưa tăng nhiều, nhưng một số doanh nghiệp sản xuất các loại vật liệu này cũng đang rục rịch tăng giá, do giá đầu vào tăng.

Nhấn mạnh chi phí đầu vào sản xuất vật liệu xây dựng còn phụ thuộc rất nhiều vào giá xăng dầu thế giới biến động như thế nào, TS. Thái Duy Sâm nhận định, trong kịch bản giá xăng dầu vẫn tăng trong thời gian tới, thì giá vật liệu xây dựng sẽ tiếp tục tăng; còn giá xăng dầu ổn định hơn, thì giá vật liệu xây dựng cũng sẽ ổn định.

Tuy nhiên, nếu giá xăng dầu giảm trong quý II, thì giá vật liệu xây dựng cũng chưa thể hạ nhiệt ngay, do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu xây dựng vẫn đang ở mức cao./.

Đức Việt
Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Giá cao su thế giới hôm nay (6/4) biến động trái chiều khi đi ngang trên sàn TOCOM và sàn SGX, sàn SHFE biến động nhẹ, sàn OSE leo lên mức cao nhất trong 14 tháng qua. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục "án binh" bất động.
Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Giá bạc hôm nay (6/4) ổn định, chờ tín hiệu mới từ lãi suất. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,96 USD/ounce.
Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (6/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.700 - 5.750 đồng/kg…. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg…
Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (5/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 30 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 13 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 5 USD/tấn.
Ngày 5/4: Giá bạc giằng co quanh mốc quan trọng

Ngày 5/4: Giá bạc giằng co quanh mốc quan trọng

Giá bạc hôm nay (5/4) giằng co quanh mốc quan trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu kinh tế và lãi suất rõ ràng hơn. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc đi ngang ở mức 72,96 USD/ounce.
Ngày 5/4: Giá cao su tại các thị trường chủ chốt đồng loạt tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cao su tại các thị trường chủ chốt đồng loạt tăng tốc

Giá cao su tại hầu hết các thị trường chủ chốt hôm nay (5/4) đồng loạt tăng tốc, trong đó nổi bật là thị trường Nhật Bản khi giá cao su kỳ hạn vươn lên mức cao nhất trong vòng 14 tháng. Trong khi đó, thị trường trong nước vẫn đi ngang, giá thu mua tại doanh nghiệp lớn chưa có điều chỉnh mới.
Việt Nam giữ vững phòng tuyến xăng dầu giữa cơn bão giá khu vực và thế giới

Việt Nam giữ vững phòng tuyến xăng dầu giữa cơn bão giá khu vực và thế giới

(TBTCO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa cho biết, hơn 1 tháng xung đột Trung Đông diễn ra, trong khi nhiều nước thế giới và khu vực lâm vào khủng hoảng, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, doanh nghiệp, Việt Nam vẫn giữ vững an ninh năng lượng.
Ngày 4/4: Giá bạc thế giới liên tục biến động

Ngày 4/4: Giá bạc thế giới liên tục biến động

Giá bạc thế giới hôm nay (4/4) giảm xuống 73 USD/ounce sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ leo thang các cuộc tấn công vào Iran. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra).
