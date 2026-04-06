Chứng khoán phái sinh ngày 6/4: Thanh khoản tăng 24%, giá hợp đồng tương lai ngược chiều tăng

Tùng Linh

17:42 | 06/04/2026
(TBTCO) - Giao dịch trên thị trường phái sinh trở lại trạng thái sôi động với hơn 268.000 hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất được chuyển nhượng. Đáng chú ý, chênh lệch dương đã trở lại khi giá hợp đồng tương lai tăng, ngược chiều với diễn biến của chỉ số cơ sở.
Thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận diễn biến tích cực hơn so với thị trường cơ sở trong phiên đầu tuần. VN30-Index đóng cửa tại mức 1.836,25 điểm, giảm nhẹ 0,06% so với hôm qua. Trong khi đó, hợp đồng tương lai theo chỉ số VN30 đáo hạn tháng 4/2026 (41I1G4000) đóng cửa tại 1.845,3 điểm, tăng 0,45% so với phiên trước và cao hơn chỉ số cơ sở VN30-Index tới 9,05 điểm.

Diễn biến ngược chiều giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở đã kéo chênh lệch đã chuyển sang trạng thái dương. Tương tự, các hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index kỳ hạn xa hơn như 41I1G5000, 41I1G6000 và 41I1G9000 cũng duy trì mức chênh lệch dương từ 3,85 - 4,75 điểm. Hợp đồng tương lai VN100-Index cũng đồng loạt tăng giá, ngược chiều xu hướng giảm của chỉ số cơ sở.

Giao dịch sôi động hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tăng mạnh, với tổng khối lượng giao dịch tăng 23,7% so với phiên trước, phản ánh dòng tiền đầu cơ quay trở lại khá rõ nét trong bối cảnh chỉ số cơ sở biến động mạnh trong phiên. Riêng hợp đồng tháng gần tiếp tục là tâm điểm với khối lượng giao dịch vượt trội, trong khi khối lượng mở (OI) tăng lên 43.848 hợp đồng, cho thấy các vị thế nắm giữ mới tiếp tục được mở.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế đầu cơ tăng trong phiên khi VN30 biến động cho thấy các trader nghiêng về VN30 tiếp tục phục hồi sau giai đoạn giảm mạnh. Xu hướng ngắn hạn 41I1G4000 tích lũy dưới kháng cự quanh 1.850 điểm. Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán phái sinh đang nghiêng về kỳ vọng nhịp hồi phục ngắn hạn của VN30 sau giai đoạn điều chỉnh mạnh.

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán cơ sở, dù VN30 có thời điểm tăng gần 10 điểm ngay đầu phiên nhờ lực kéo từ nhóm ngân hàng và chứng khoán, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện ở các nhóm hóa chất, năng lượng và bán lẻ khiến chỉ số đảo chiều giảm sâu.

Sang phiên chiều, lực kéo từ nhóm ngân hàng quốc doanh như VCB, CTG, cùng một số cổ phiếu như LPB, HPG, VJC giúp VN30 có nhịp hồi phục, nhưng áp lực bán mạnh trở lại trong nửa cuối phiên đã xóa toàn bộ nỗ lực tăng điểm. Kết phiên, VN30 giảm 1,18 điểm, đóng cửa tại 1.836,25 điểm.

Thanh khoản trên thị trường cơ sở suy giảm mạnh, với tổng giá trị giao dịch chỉ còn khoảng 9.300 tỷ đồng, cho thấy tâm lý thận trọng và sự vắng bóng của dòng tiền lớn.

Trong bối cảnh đó, việc thị trường phái sinh ghi nhận basis dương mở rộng và thanh khoản tăng mạnh cho thấy giới đầu cơ đang đặt cược vào khả năng VN30 sớm hồi phục và kiểm định lại vùng kháng cự quanh 1.850 điểm trong các phiên tới.

(TBTCO) - Trong tuần từ 30/3 đến 3/4, khối ngoại mua ròng 560,6 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ, đảo chiều sau 4 tuần bán ròng liên tiếp.
(TBTCO) - Giá trị bán ròng trên cả ba sàn xấp xỉ 94 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng phiên hôm qua.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (6/4) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn phục hồi kéo dài hai tuần trước đó, khi dòng tiền suy yếu rõ rệt và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.
(TBTCO) - Thép Nam Kim đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu trên 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng, đồng thời trình cổ đông loạt phương án tăng vốn và đầu tư dự án mới.
(TBTCO) - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và giá nhà vượt xa thu nhập, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc tái định vị nhà ở như một phần thiết yếu của hạ tầng quốc gia, ngang hàng với giao thông hay năng lượng nhằm mở rộng nguồn cung và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.
(TBTCO) - Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (mã: VCK) duy trì thị phần môi giới vượt 15% trên HOSE, qua đó tiếp tục giữ vững "ngôi vương" thị phần môi giới trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE).
Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 3.968 tỷ đồng, tăng 7,5%; lợi nhuận trước thuế đi lùi 1,8%, còn 296 tỷ đồng, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh mạnh, dư cung khiến giá tái bảo hiểm đi xuống. Thực tế, lợi nhuận gộp bảo hiểm Hanoi Re “trồi sụt” qua các năm, trong khi hoạt động tài chính chiếm tới 74% lãi trước thuế năm 2025.
MSB dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, cùng tăng trưởng tín dụng 18% và mở rộng quy mô tài sản. Đồng thời, ngân hàng đẩy mạnh tăng vốn qua trả cổ tức bằng cổ phiếu 20%, tái cấu trúc TNEX Finance và lên kế hoạch mở rộng sang quản lý quỹ, chứng khoán.
