Trong phiên giao dịch ngày 6/4, VNINDEX giảm 9,05 điểm (-0,54%) về mức 1.674,99 điểm, trên vùng hỗ trợ giá trung bình 200 phiên quanh 1.670 điểm. Khối ngoại đã thu hẹp đáng kể đà bán trong phiên hôm nay, với trạng thái giao dịch trở nên cân bằng hơn khi giá trị mua - bán không còn chênh lệch lớn.

Giá trị bán ròng trên cả ba sàn xấp xỉ 94 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng phiên hôm qua. Riêng trên sàn HOSE, khối ngoại giải ngân gần 1.650 tỷ đồng, trong khi bán ròng hơn 1.760 tỷ đồng, tương đương mức bán ròng 110 tỷ đồng.

Dòng vốn ngoại ghi nhận xu hướng giải ngân chọn lọc tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC được mua ròng mạnh nhất với hơn 62 tỷ đồng. Theo sau là GEX (52 tỷ đồng), VNM (gần 49 tỷ đồng) và MSN (hơn 46 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại trở về trạng thái cân bằng

Ở chiều ngược lại, áp lực bán vẫn tập trung tại nhóm ngân hàng và bán lẻ, nhưng quy mô đã giảm đáng kể so với các phiên trước. TCB và MBB lần lượt bị bán ròng khoảng 95 tỷ đồng và 94 tỷ đồng, trong khi HDB và MWG cũng ghi nhận giá trị bán ròng trên 60 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức bán không còn mang tính áp đảo.

Khối ngoại giảm mạnh bán ròng và chuyển sang trạng thái giao dịch cân bằng hơn chờ đợi các diễn biến mới trên thị trường. Kết quả đánh giá phân loại thị trường giữa kỳ của FTSE Russell đang được giới đầu tư chờ đợi và dự kiến công bố rạng sáng ngày 8/4. Các chuyên gia kỳ vọng đây vẫn là yếu tố có thể hỗ trợ tâm lý và củng cố kỳ vọng dòng vốn ngoại trong trung hạn.