Chứng khoán

Khối ngoại giảm mạnh bán ròng

Tùng Linh

17:44 | 06/04/2026
(TBTCO) - Giá trị bán ròng trên cả ba sàn xấp xỉ 94 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng phiên hôm qua.
Trong phiên giao dịch ngày 6/4, VNINDEX giảm 9,05 điểm (-0,54%) về mức 1.674,99 điểm, trên vùng hỗ trợ giá trung bình 200 phiên quanh 1.670 điểm. Khối ngoại đã thu hẹp đáng kể đà bán trong phiên hôm nay, với trạng thái giao dịch trở nên cân bằng hơn khi giá trị mua - bán không còn chênh lệch lớn.

Giá trị bán ròng trên cả ba sàn xấp xỉ 94 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng phiên hôm qua. Riêng trên sàn HOSE, khối ngoại giải ngân gần 1.650 tỷ đồng, trong khi bán ròng hơn 1.760 tỷ đồng, tương đương mức bán ròng 110 tỷ đồng.

Dòng vốn ngoại ghi nhận xu hướng giải ngân chọn lọc tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC được mua ròng mạnh nhất với hơn 62 tỷ đồng. Theo sau là GEX (52 tỷ đồng), VNM (gần 49 tỷ đồng) và MSN (hơn 46 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại trở về trạng thái cân bằng

Ở chiều ngược lại, áp lực bán vẫn tập trung tại nhóm ngân hàng và bán lẻ, nhưng quy mô đã giảm đáng kể so với các phiên trước. TCB và MBB lần lượt bị bán ròng khoảng 95 tỷ đồng và 94 tỷ đồng, trong khi HDB và MWG cũng ghi nhận giá trị bán ròng trên 60 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức bán không còn mang tính áp đảo.

Khối ngoại giảm mạnh bán ròng và chuyển sang trạng thái giao dịch cân bằng hơn chờ đợi các diễn biến mới trên thị trường. Kết quả đánh giá phân loại thị trường giữa kỳ của FTSE Russell đang được giới đầu tư chờ đợi và dự kiến công bố rạng sáng ngày 8/4. Các chuyên gia kỳ vọng đây vẫn là yếu tố có thể hỗ trợ tâm lý và củng cố kỳ vọng dòng vốn ngoại trong trung hạn.

Từ khóa:
bán rong dòng vốn ngoại vn-index khối ngoại

(TBTCO) - Trong tuần từ 30/3 đến 3/4, khối ngoại mua ròng 560,6 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ, đảo chiều sau 4 tuần bán ròng liên tiếp.
(TBTCO) - Giao dịch trên thị trường phái sinh trở lại trạng thái sôi động với hơn 268.000 hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất được chuyển nhượng. Đáng chú ý, chênh lệch dương đã trở lại khi giá hợp đồng tương lai tăng, ngược chiều với diễn biến của chỉ số cơ sở.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (6/4) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn phục hồi kéo dài hai tuần trước đó, khi dòng tiền suy yếu rõ rệt và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.
(TBTCO) - Thép Nam Kim đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu trên 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng, đồng thời trình cổ đông loạt phương án tăng vốn và đầu tư dự án mới.
(TBTCO) - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và giá nhà vượt xa thu nhập, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc tái định vị nhà ở như một phần thiết yếu của hạ tầng quốc gia, ngang hàng với giao thông hay năng lượng nhằm mở rộng nguồn cung và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.
(TBTCO) - Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (mã: VCK) duy trì thị phần môi giới vượt 15% trên HOSE, qua đó tiếp tục giữ vững "ngôi vương" thị phần môi giới trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE).
Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 3.968 tỷ đồng, tăng 7,5%; lợi nhuận trước thuế đi lùi 1,8%, còn 296 tỷ đồng, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh mạnh, dư cung khiến giá tái bảo hiểm đi xuống. Thực tế, lợi nhuận gộp bảo hiểm Hanoi Re “trồi sụt” qua các năm, trong khi hoạt động tài chính chiếm tới 74% lãi trước thuế năm 2025.
MSB dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, cùng tăng trưởng tín dụng 18% và mở rộng quy mô tài sản. Đồng thời, ngân hàng đẩy mạnh tăng vốn qua trả cổ tức bằng cổ phiếu 20%, tái cấu trúc TNEX Finance và lên kế hoạch mở rộng sang quản lý quỹ, chứng khoán.
