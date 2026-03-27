Sacombank có tân Phó Tổng giám đốc người Pháp

Phía Sacombank cho biết, việc bổ nhiệm ông Loic Faussier thể hiện rõ định hướng của trong việc thu hút nhân sự cấp cao giàu kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt trong quản trị rủi ro và tuân thủ, những yếu tố then chốt để ngân hàng tăng tốc hoàn thiện Đề án tái cơ cấu, củng cố nền tảng an toàn tài chính và hướng tới tăng trưởng chất lượng cao, bền vững và thận trọng.

Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Paris Assas, sở hữu hai bằng Thạc sĩ gồm Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Paris Dauphine và Thạc sĩ Luật Kinh doanh tại Học viện Chính trị Paris.

Ông Nguyễn Đức Thụy - Tổng Giám đốc Sacombank (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Loic Faussier nhận nhiệm vụ tại Sacombank

Với hơn 27 năm kinh nghiệm, ông Loic Faussier từng trải qua các vị trí lãnh đạo quan trọng trong các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn ở Pháp, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Việt Nam như: Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng HSBC Nhật Bản, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB), Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank), Cố vấn Cấp cao Ban Điều hành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Ông cũng từng công tác tại Citibank Paris và làm Phó Tùy viên Tài chính tại Phòng Thương mại Đại sứ quán Pháp ở Bắc Kinh.

Với sự tham gia của ông Loic Faussier, Ban Tổng Giám đốc Sacombank hiện có 12 thành viên, trong đó ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Tổng Giám đốc.

Liên quan đến Ban Tổng giám đốc, trước đó vào ngày 17/3, Sacombank cũng công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Kiều Anh kiêm nhiệm vai trò là người quản trị công ty và công bố thông tin./.