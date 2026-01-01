Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 133/2025/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026, áp dụng đối với năm ngân sách 2026.

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước

Thông tư số 133/2025/TT-BTC nêu rõ: kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2022-2025 sang năm 2026. Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2026 tiếp tục được thực hiện như năm 2025 theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này.

Đơn vị sử dụng ngân sách chi theo chế độ quy định, đúng tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Ảnh minh họa.

Riêng đối với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN số 89/2025/QH15.

Phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước, Thông tư số 133/2025/TT-BTC nêu rõ, các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố triển khai giao nhiệm vụ thu NSNN năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp xã đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán thu NSNN Thủ tướng Chính phủ giao. Trong điều hành, phấn đấu thu NSNN tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025.

Việc giao dự toán thu NSNN phải trên cơ sở rà soát, phân tích, đánh giá đầy đủ các nguồn thu phát sinh và kết quả thực hiện thu NSNN năm 2025; căn cứ các chính sách, pháp luật về thu ngân sách, nhất là các chính sách thuế mới được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ năm 2026; dự báo mức tăng trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực, tình hình sản xuất - kinh doanh của người nộp thuế trên địa bàn.

Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước

Ngoài các nội dung phân bổ, giao dự toán hướng dẫn tại Thông tư số 133/2025/TT-BTC, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương phải thực hiện đúng quy định liên quan khác của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông tư số 133/2025/TT-BTC quy định cụ thể về phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển; chi thường xuyên; chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề; chi khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chi dự trữ quốc gia; chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu; chi từ nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho Việt Nam và viện trợ không hoàn lại của Việt Nam cho nước ngoài; vay và trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách địa phương cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định về các khoản dự toán chi của ngân sách trung ương đã được Quốc hội quyết định chưa phân bổ chi tiết; các khoản dự toán chi của ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân quyết định chưa phân bổ chi tiết:

Thực hiện chính sách cải cách tiền lương năm 2026

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 133/2025/TT-BTC, các bộ, cơ quan trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc phải xác định số tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm năm 2026 so với dự toán năm 2025 dành để thực hiện cải cách tiền lương.

Tương tự, các địa phương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc, ngân sách cấp xã phải xác định số tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2026 theo quy định dành để thực hiện cải cách tiền lương năm 2026.

Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên; các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các cơ quan được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Đơn vị được quyết định tỷ lệ nguồn thu phải trích lập để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương (bao gồm cả quỹ tiền thưởng) và tự bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện.

Ngân sách trung ương hỗ trợ nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương (bao gồm cả quỹ tiền thưởng) cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương sau khi đã cân đối nguồn mà chưa đáp ứng đủ nhu cầu theo chế độ quy định

Tổ chức quản lý thu ngân sách nhà nước

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức thực hiện đúng các quy định pháp luật về thuế; tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm Luật Quản lý thuế, chống thất thu, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại; đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế; đôn đốc các doanh nghiệp nộp NSNN đầy đủ theo quy định; triển khai đầy đủ, kịp thời Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn…

Cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế... để phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thu từ đất đai, khoáng sản; thu từ các dự án hết thời gian ưu đãi; các nguồn thu tiềm năng như thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số, kinh doanh xuyên biên giới.