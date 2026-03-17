TP.Hồ Chí Minh dùng công cụ tài chính để hướng dòng kiều hối đầu tư vào khoa học công nghệ

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai đồng bộ các công cụ tài chính để chuyển dịch dòng kiều hối từ tiêu dùng sang đầu tư sản xuất, ưu tiên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, công nghiệp chế biến - chế tạo, đổi mới sáng tạo, năng lượng xanh và chuyển đổi số.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thúc đẩy các chương trình tài chính thu hút nguồn lực kiều hối đầu tư vào khoa học - công nghệ.

Kế hoạch này là bước triển khai cụ thể Đề án phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối đến năm 2030, hướng tới mục tiêu đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính và khoa học - công nghệ hàng đầu khu vực.

Dòng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh ngày càng tăng. Trong đó, năm 2025 kiều hối về Thành phố đạt hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2024

Trong đó, một trong những giải pháp trọng tâm là thành lập Quỹ Đầu tư khoa học - công nghệ từ nguồn kiều hối, với quy mô ban đầu tối thiểu 50 tỷ đồng.

Quỹ được tổ chức theo mô hình quỹ thành viên, huy động vốn từ kiều bào, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, tập trung đầu tư vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo và sản xuất thông minh.

Dự kiến, quỹ sẽ vận hành theo mô hình đầu tư mạo hiểm (venture capital) hoặc đầu tư vốn tư nhân (private equity), hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp khoa học - công nghệ.

Theo lộ trình, đến năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu huy động tối thiểu 500 tỷ đồng từ kiều hối và các nguồn lực xã hội cho đầu tư khoa học - công nghệ, đồng thời hỗ trợ ít nhất 100 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo tiếp cận tín dụng ưu đãi.

Đến năm 2027, quy mô huy động dự kiến đạt tối thiểu 1.000 tỷ đồng để từng bước hình thành nguồn vốn dài hạn phục vụ các chương trình tín dụng xanh và tín dụng công nghệ.

Ngoài ra, Thành phố sẽ triển khai chương trình tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo thông qua việc phát hành các sản phẩm tài chính như chứng chỉ tiền gửi xanh và chứng chỉ tiền gửi công nghệ.

Các sản phẩm này nhằm huy động nguồn vốn trung và dài hạn từ kiều bào và nhà đầu tư cá nhân, tạo nguồn cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển sản xuất xanh./.