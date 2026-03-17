Công khai tiến độ tổng kiểm kê tài sản công mỗi tuần hai lần

(TBTCO) - Công tác tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và hệ thống kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Để theo dõi và đôn đốc tiến độ thực hiện, Bộ Tài chính sẽ công khai định kỳ tình hình tổng kiểm kê của các bộ, ngành và địa phương hai lần mỗi tuần trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Khẩn trương triển khai tổng kiểm kê trên phạm vi toàn quốc

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg về phát huy kết quả tổng kiểm kê tài sản công và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, các bộ, ngành và địa phương đang triển khai tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Đây là cuộc tổng kiểm kê có quy mô lớn, bao quát nhiều loại tài sản công đang được Nhà nước giao cho các cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng. Không chỉ bao gồm trụ sở làm việc, phương tiện, trang thiết bị, tài sản chuyên dùng…, đợt kiểm kê lần này còn rà soát nhiều loại tài sản kết cấu hạ tầng quan trọng như giao thông, thủy lợi, hàng không, đường sắt và các công trình công cộng khác.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Theo kế hoạch do Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 3531/QĐ-BTC năm 2025, số liệu tổng kiểm kê được xác định tại thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2026. Kết quả kiểm kê sẽ được tổng hợp thông qua hệ thống phần mềm phục vụ tổng kiểm kê nhằm bảo đảm tính thống nhất và thuận lợi trong việc tổng hợp dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

Việc chuẩn hóa dữ liệu tài sản công được đánh giá là cơ sở quan trọng để cơ quan quản lý nắm bắt đầy đủ quy mô, cơ cấu và hiện trạng tài sản công, qua đó phục vụ công tác quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả hơn.

Tăng cường vai trò của cơ quan tài chính địa phương

Trong quá trình triển khai, Bộ Tài chính thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện của các bộ, ngành và địa phương thông qua phần mềm tổng kiểm kê.

Theo Bộ Tài chính, nhìn chung, nhiều đơn vị đã chủ động triển khai công tác kiểm kê theo kế hoạch. Tuy nhiên, qua theo dõi tiến độ, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành việc đăng ký đối tượng kiểm kê hoặc đăng ký chưa đúng phạm vi tài sản.

Để kịp thời đôn đốc tiến độ, ngày 6/3/2026 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 2675/BTC-QLCS đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện tổng kiểm kê tài sản công.

Tại công văn này, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị đã đăng ký đối tượng kiểm kê cần rà soát lại thông tin để bảo đảm xác định đúng, đủ các loại tài sản thuộc phạm vi kiểm kê. Đối với những đơn vị chưa đăng ký hoặc chưa hoàn thành việc đăng ký, cần khẩn trương thực hiện theo đúng hướng dẫn.

Nâng hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công “Khi dữ liệu tài sản được cập nhật đầy đủ và đồng bộ, cơ quan quản lý sẽ có thêm cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, góp phần tiết kiệm nguồn lực và phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế - xã hội”. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính

Đồng thời Bộ Tài chính cũng cho biết, qua theo dõi trên hệ thống phần mềm tổng kiểm kê, bên cạnh nhiều địa phương triển khai tích cực, vẫn còn một số nơi có đơn vị đăng ký đối tượng kiểm kê chưa phù hợp với phạm vi quản lý. Chẳng hạn, tại Cần Thơ, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Thanh Hóa còn xuất hiện trường hợp đơn vị đăng ký kiểm kê đối với một số loại tài sản kết cấu hạ tầng chưa phù hợp với phạm vi quản lý. Ngoài ra, tại một số địa phương như Tây Ninh và Quảng Trị cũng ghi nhận tình trạng tương tự ở một số đơn vị.

Do đó, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương rà soát lại toàn bộ thông tin đối tượng kiểm kê, đồng thời đẩy nhanh việc nhập dữ liệu và gửi báo cáo kết quả kiểm kê theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các sở tài chính có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc kiểm kê đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Đối với những đơn vị chậm tiến độ hoặc gặp khó khăn trong quá trình triển khai, cơ quan tài chính địa phương cần chủ động hỗ trợ, hướng dẫn hoặc tổ chức làm việc theo cụm để tháo gỡ vướng mắc.

Cùng với đó, theo kế hoạch công tác năm 2026, Bộ Tài chính cũng sẽ tổ chức các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tổng kiểm kê tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Công khai tiến độ thực hiện tổng kiểm kê

Một điểm đáng chú ý trong quá trình triển khai tổng kiểm kê tài sản công năm 2026 là việc công khai định kỳ tiến độ thực hiện. Theo Công văn số 2961/BTC-QLCS ban hành ngày 12/3/2026, Bộ Tài chính sẽ định kỳ công khai tiến độ thực hiện tổng kiểm kê của các bộ, ngành và địa phương hai lần mỗi tuần.

Cụ thể, số liệu sẽ được chốt vào 17 giờ ngày thứ Hai và thứ Năm hằng tuần, sau đó công bố vào sáng thứ Ba và sáng thứ Sáu trên các cơ quan báo chí, tạp chí trong và ngoài ngành Tài chính cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Việc công khai tiến độ được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường tính minh bạch trong quá trình thực hiện tổng kiểm kê, đồng thời tạo động lực để các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, tổng kiểm kê tài sản công năm 2026 không chỉ nhằm rà soát số lượng và hiện trạng tài sản, mà còn hướng tới việc chuẩn hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài sản công trên phạm vi cả nước.

Hơn nữa, thông tin về tài sản công còn được sử dụng trong nhiều hoạt động quản lý như lập kế hoạch đầu tư, bảo trì hệ thống hạ tầng, sắp xếp lại trụ sở làm việc hoặc điều chuyển tài sản giữa các cơ quan, đơn vị.

Có thể thấy, với sự chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt của Bộ Tài chính cùng sự vào cuộc của các bộ, ngành và địa phương, công tác tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước đang được thúc đẩy triển khai, hướng tới hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra.