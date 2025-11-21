Sắp diễn ra Diễn đàn Thị trường bất động sản Việt Nam 2026

(TBTCO) - Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) vừa chính thức công bố các thông tin bên lề liên quan đến Diễn đàn Thị trường bất động sản Việt Nam 2026.

Quang cảnh buổi họp báo VREF 2026. Ảnh: Việt Dương

Là sự kiện chuyên ngành quy mô quốc gia, thường niên được Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Diễn đàn Thị trường Bất động sản Việt Nam 2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 09/01/2026 tại Hà Nội.

Diễn đàn không chỉ hướng tới việc cập nhật thông tin, chia sẻ góc nhìn, mà quan trọng hơn là tạo dựng một không gian đối thoại cởi mở và trách nhiệm, nơi các bên cùng lắng nghe, cùng thảo luận về những vấn đề nổi bật của thị trường, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần phát triển an toàn, minh bạch và bền vững theo đúng định hướng của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi họp báo sáng nay ngày 21/11, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi gới bất động sản Việt Nam (VARS) nhấn mạnh, năm nay, Diễn đàn Thị trường Bất động sản Việt Nam 2026 được tổ chức với tinh thần hưởng ứng mạnh mẽ định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch và bền vững.

Đây là giai đoạn hệ thống pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản đang được hoàn thiện; công tác điều hành, giám sát thị trường được tăng cường; đồng thời yêu cầu về tính chuẩn mực, kỷ cương và trách nhiệm của từng chủ thể tham gia thị trường cũng ngày càng cao.

Do đó, Diễn đàn không chỉ cung cấp các thông tin cập nhật về thị trường bất động sản năm 2025 và dự báo xu hướng trong thời gian tới, mà còn hướng tới trở thành không gian xác lập những chuẩn mực phát triển mới cho thị trường – nơi kiến tạo giá trị bền vững, nơi những chủ thể xuất sắc được tôn vinh, và những nguyên tắc nền tảng như minh bạch – ổn định – chuyên nghiệp được khẳng định mạnh mẽ, nhất quán với định hướng phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, một trong những điểm nhấn quan trọng của VREF 2026 là việc công bố và triển khai các Bộ tiêu chuẩn và hệ thống tiêu chí đánh giá chuẩn mực do Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IREA) nghiên cứu, xây dựng, bao gồm: Bộ Tiêu chuẩn dự án bất động sản chuẩn mực Việt Nam; Chỉ số năng lực cạnh tranh thị trường bất động sản cấp tỉnh; Bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực đồng hành của ngân hàng trong phát triển thị trường bất động sản; Bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam; và Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp môi giới BĐS Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA), Chủ tịch VARS

TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA), Chủ tịch VARS nhấn mạnh, đây là các bộ công cụ được nghiên cứu công phu, có sự tham gia góp ý của các chuyên gia, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức liên quan, nhằm đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện các chủ thể đang đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển thị trường.

“Việc công bố các Bộ tiêu chuẩn này thể hiện nỗ lực của chúng tôi trong việc góp phần kiến tạo một thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, với các cấu phần được chuẩn hóa, cùng hướng tới mục tiêu chung là nâng cao tính ổn định, minh bạch và từng bước tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế” - TS. Nguyễn Văn Đính cho hay.

TS. Nguyễn Văn Đính hy vọng rằng, sự ra đời của các Bộ tiêu chuẩn được kỳ vọng giúp thị trường vận hành minh bạch hơn, sàng lọc những dự án kém chất lượng, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia, đồng thời tạo công cụ tham chiếu cho cơ quan quản lý, nhà đầu tư và khách hàng.

Đây cũng là tiền đề để thị trường tiến gần hơn tới các chuẩn mực quốc tế, phù hợp với mục tiêu phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững đã được Đảng và Nhà nước xác định.