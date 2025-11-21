Kiến tạo cộng đồng tinh hoa, năng động tại The Ninety Complex

(TBTCO) - Trong không khí ấm áp và sang trọng của đêm tri ân, chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án The Ninety Complex đã mang đến cho người tham dự một hành trình đầy cảm xúc. Sự kiện thay cho lời cảm ơn dành cho các tân chủ nhân, đồng thời mở ra một hành trình mới - hành trình kiến tạo cộng đồng thịnh vượng tại 90 đường Láng (Hà Nội).

Điểm khởi đầu cho một hành trình dài hơn

Ấn tượng đối với các khách tham dự tại sự kiện tri ân khách hàng dự án The Ninety Complex không chỉ là đêm biểu diễn nghệ thuật chất lượng, những giải thưởng giá trị mà hơn hết, đó là cam kết đồng hành của đơn vị phát triển dự án để xây dựng một cộng đồng văn minh, gắn kết.

Tại sự kiện, ông Chu Thanh Hiếu, đại diện đơn vị phát triển dự án chia sẻ: “Không gian sống nơi đây không chỉ được xây bằng gạch và thép, mà được nuôi dưỡng bằng tình yêu, niềm tin và khát vọng về một cộng đồng văn minh, thịnh vượng.”

Ông Chu Thanh Hiếu, đại diện ROX Signature phát biểu tri ân khách hàng

Với tinh thần đó, ngày hội tri ân trở thành dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn lâu dài của chủ đầu tư và đơn vị phát triển, đó là xây dựng cộng đồng chất lượng, văn minh và giàu trải nghiệm.

Thông qua các hoạt động của sự kiện, khách tham dự đã cùng nhìn lại chặng đường kiến tạo dự án căn hộ Business Suite đa chức năng mang tính biểu tượng giữa lòng Thủ đô, từ những nỗ lực trong quá trình xây dựng, đến việc bàn giao đúng cam kết và hiện tại là đồng hành để kiến tạo một cộng đồng có chung chuẩn sống đô thị hiện đại, chất lượng ngay giữa trung tâm Hà Nội.

Dịp này, đơn vị phát triển dự án cũng đã dành nhiều phần quà may mắn tới các khách tham dự với nhiều phần quà giá trị như tủ lạnh Panasonic, xe máy SH, gói nội thất tinh hoa… Giải thưởng có giá trị cao nhất là 01 xe Mercedes GLC 300 4Matic giá thị trường lên đến 03 tỷ 200 triệu đồng. Phần quà đặc biệt này đã thuộc về anh Hà Thanh Tùng - một khách hàng đại diện thế hệ 9X mới gia nhập cộng đồng tân chủ nhân The Ninety Complex từ tháng 9/2025.

Đại diện ROX Signature trao giải đặc biệt cho khách hàng may mắn

Anh Tùng cho biết hiện đang sống gần khu vực Ngã Tư Sở nên rất hiểu và đánh giá cao vị trí của dự án. Khi trực tiếp tham quan dự án, anh thấy hài lòng vì sản phẩm đẹp, chất lượng cao. “Tham dự sự kiện ngày hôm nay, tôi rất ấn tượng cách làm chuyên nghiệp của chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án. Dự án hiện hữu với chất lượng công trình cao cấp, tiện ích và thiết kế thời thượng. Tôi càng thêm tin tưởng vào sự chỉn chu của các đơn vị trong việc kiến tạo cộng đồng tại đây”, anh Tùng chia sẻ.

Căn hộ đa năng tiên phong kiến tạo chuẩn sống – đầu tư mới giữa lòng đô thị

Thị trường bất động sản Hà Nội trong năm 2025 với sự hiện diện của The Ninety Complex tại 90 đường Láng đã mang đến một luồng gió tươi mới. Được đánh giá là một trong những điểm sáng của bất động sản trung tâm, The Ninety Complex lần đầu tiên mang tới thị trường mô hình bất động sản đa chức năng, cho phép khách hàng tận hưởng đa trải nghiệm vừa sống, làm việc, đầu tư cho thuê.

Hơn 400 sản phẩm đã đến tay các khách hàng cho thấy sức hút của mô hình này trong bối cảnh nhà đầu tư muốn tìm kiếm sản phẩm vừa cao cấp, hiện đại nhưng lại mang về lợi nhuận vượt trội.

The Ninety Complex với hơn 400 sản phẩm đã tìm được chủ nhân

Tất cả những điều đó đến từ vị trí trung tâm của dự án, thiết kế linh hoạt, tiện ích đồng bộ và dịch vụ quản lý vận hành cao cấp giúp dự án đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các nhóm khách hàng năng động: từ cư dân trẻ, gia đình hiện đại đến nhà đầu tư tìm kiếm dòng tiền ổn định.

Sở hữu tọa độ trung tâm, tiếp cận nhanh các trục huyết mạch và khu vực kinh doanh sầm uất, The Ninety Complex thừa hưởng nguồn cầu thuê ổn định và dài hạn. Với sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu lưu trú trong các căn hộ dịch vụ, văn phòng linh hoạt trong nội đô, các sản phẩm tại dự án mang đến lợi thế cạnh tranh rõ rệt, và khả năng sinh lời hấp dẫn.

Tiến độ thi công, chất lượng bàn giao và các tiêu chuẩn hoàn thiện được bảo chứng bởi chủ đầu tư ngay tại thời điểm bàn giao đã tạo niềm tin vững chắc từ khách hàng. Đây cũng là lý do khiến nhiều khách hàng lựa chọn The Ninety Complex không chỉ để có những trải nghiệm sống chất lượng mà còn để đầu tư lâu dài.

Sự kiện tri ân khép lại nhưng hành trình kiến tạo một cộng đồng mới tại The Ninety Complex chỉ vừa bắt đầu. Với tầm nhìn của đơn vị phát triển dự án The Ninety Complex, thời gian tới, các chương trình, hoạt động gắn kết cộng đồng và dịch vụ hỗ trợ đời sống chất lượng cao sẽ được triển khai liên tục, tạo nên một hệ sinh thái sống - làm việc - đầu tư hoàn chỉnh ngay giữa trung tâm Hà Nội./.