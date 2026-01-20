(TBTCO) - Theo Chứng khoán Yuanta, Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2026 quanh 15%, một số ngân hàng lớn có thể tăng trưởng trên 17%, trong khi nhóm có room dưới 14% đối mặt áp lực kép. Dòng tín dụng được dự báo dịch chuyển sang cho vay tiêu dùng và các dự án hạ tầng trọng điểm khi vốn vào bất động sản bị siết chặt.

Trong báo cáo về tăng trưởng tín dụng ưu tiên kiểm soát rủi ro, Phòng Nghiên cứu và Phân tích, Khối Khách hàng cá nhân Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết, mục tiêu tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong năm 2026 được định hướng ở mức khoảng 15%, với hệ số điều chỉnh 2,6%, dựa trên bộ chỉ tiêu CAMELS (mô hình đánh giá "sức khỏe" của các tổ chức tài chính, dựa trên 6 yếu tố cơ bản) năm 2024 do Yuanta tính toán.

Trên cơ sở đó, Chứng khoán Yuanta dự báo một số ngân hàng có thể đạt mức tăng trưởng tín dụng trên 17% gồm: Techcombank, Vietcombank, MB, ACB, VietinBank, HDBank và VPBank. Trong nhóm này, MB, HDBank và VPBank tiếp tục được xếp vào nhóm ngân hàng ưu tiên chính sách nhờ tham gia nhận chuyển giao bắt buộc các tổ chức tín dụng yếu kém.

"Các ngân hàng nhóm dưới (Low Tier) với room tăng trưởng dưới 14% sẽ gặp khó khăn kép: bộ đệm vốn mỏng và rủi ro nợ xấu gia tăng" - Chứng khoán Yuanta đánh giá.

Nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta dự báo tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2026 có thể đạt khoảng 15,21%. Lịch sử điều hành tiền tệ tại Việt Nam cho thấy, các hạn mức tín dụng đầu năm thường mang tính thận trọng. Khi các biến số vĩ mô như lạm phát và tỷ giá được kiểm soát, trong khi mục tiêu tăng trưởng GDP cần được hỗ trợ, Ngân hàng Nhà nước thường có xu hướng nới lỏng hạn mức tín dụng vào nửa cuối năm.

Cùng với đó, trong bối cảnh dòng vốn vào bất động sản bị siết chặt, các ngân hàng như VPBank, Techcombank và VIB nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, tận dụng tối đa hạn mức tăng trưởng trong khoảng 14 - 19% được phân bổ.

Dòng tín dụng tiêu dùng dồi dào được kỳ vọng sẽ kích cầu mua sắm, qua đó trực tiếp hỗ trợ doanh thu của các doanh nghiệp bán lẻ.

Đối với nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV, việc nắm giữ lượng hạn mức tín dụng lớn, với tổng quy mô tăng thêm lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ giúp dòng vốn chảy mạnh vào các dự án hạ tầng trọng điểm như: Sân bay Long Thành và cao tốc Bắc - Nam. Theo đó, các doanh nghiệp xây dựng và vật liệu được đánh giá là nhóm hưởng lợi.

Nguồn: Chứng khoán Yuanta.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2026. Theo đó, điểm nhấn định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước tập trung vào kiểm soát chặt chẽ quy mô, nhịp độ và cơ cấu dòng vốn.

Theo đó, dư nợ tín dụng tối đa đến ngày 31/12/2026 = Dư nợ tín dụng ngày 31/12/2025 + {(Điểm xếp hạng năm 2024 x 2,6%) x (Dư nợ tín dụng ngày 31/12/2025 - Dư nợ tín dụng vượt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng Ngân hàng Nhà nước thông báo năm 2025 (nếu có)} - Các khoản bán dư nợ tín dụng thực hiện bán trong năm 2026 và chưa thu tiền đến thời điểm tính dư nợ tín dụng (nếu có).

Trong suốt năm 2026, các tổ chức tín dụng phải kiểm soát tăng trưởng tín dụng, bao gồm cả yếu tố điều chỉnh tỷ giá, không vượt mức dư nợ tối đa nêu trên. Riêng trong 3 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tín dụng được yêu cầu không vượt quá 25% chỉ tiêu cả năm, nhằm bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối vốn và tình hình thanh khoản.

Đồng thời, tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản trong năm 2026 không được vượt tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của từng tổ chức tín dụng so với cuối năm 2025.

Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi, đánh giá tình hình tăng trưởng tín dụng nói chung và tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của từng tổ chức tín dụng. Nếu tổ chức tín dụng không tuân thủ các chỉ đạo nêu trên, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét giảm trừ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm./.