Đầu tư bất động sản nội đô chỉ với hơn 1 tỷ đồng

(TBTCO) - Trong bối cảnh giá căn hộ nội đô Hà Nội liên tục leo thang do yếu tố khan hiếm từ vị trí và nhiều người cho rằng phải có trong tay trên dưới chục tỷ đồng mới có thể đầu tư bất động sản trung tâm. Tuy nhiên, thực tế không hẳn như vậy nếu biết sử dụng nguồn vốn thông minh cùng sự nhạy bén “chớp” cơ hội hiếm.

Vốn 1,2 tỷ đồng, đầu tư căn hộ đa năng 3,8 tỷ nhờ đòn bẩy tài chính

Anh Nam (32 tuổi) và chị Linh (30 tuổi) là cặp vợ chồng trẻ đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ và marketing tại Hà Nội. Tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 55 triệu đồng/tháng. Hiện tại, họ tích lũy được hơn 1,2 tỷ đồng, ban đầu dự định gửi tiết kiệm hoặc đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, khi so sánh với lãi suất gửi ngân hàng chỉ khoảng 3-4%/năm và sự biến động khó lường của thị trường tài chính, hai vợ chồng đều thấy chưa thật yên tâm với nguồn tiền.

Trong quá trình tìm hiểu đa dạng dự án, họ biết đến The Ninety Complex - dự án theo mô hình căn hộ đa chức năng để sống - làm việc - cho thuê tại 90 đường Láng. Điều khiến anh Nam và chị Linh chú ý là: chỉ với vốn sẵn có (tương đương 30% tổng giá trị khoảng 3,8 tỷ đồng, diện tích dao động từ 32m2-38m2), họ đã có thể tiếp cận một sản phẩm bất động sản nội đô với nhiều giá trị ưu việt, phần thanh toán còn lại được hưởng ưu đãi vay lãi suất 0% lên tới 21 tháng từ Chủ đầu tư. Đặc biệt, đây là sản phẩm căn hộ đang chuẩn bị bàn giao và có giá trị khai thác ngay từ những ngày đầu “xuống tiền”.

The Ninety Complex sẵn sàng bàn giao trong tháng 9, là cơ hội để nhà đầu tư thu về dòng tiền ngay lập tức

Cần nói rằng, động lực để Nam và Linh quyết định đầu tư vào The Ninety Complex là dòng tiền từ dự án mang lại.

Với vị trí trung tâm lõi đô thị, nơi có dân cư đông đúc, nhiều trường đại học, nhiều văn phòng và các cơ quan sở ban ngành, nhiều tiện ích lân cận… dự án dễ dàng đón nguồn cầu phong phú từ lượng lao động trẻ, chuyên gia, sinh viên, khách quốc tế... Cùng với đó, dự án nhanh chóng kết nối với sân bay, đường cao tốc đi các KCN ngoài Hà Nội, di chuyển nội đô thuận tiện, dịch vụ quản lý vận hành quốc tế CBRE, tiện ích nội khu đủ đầy cao cấp, sản phẩm bàn giao tiêu chuẩn 5 sao, chất lượng bảo an tốt… hoàn toàn có thể đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe, đa dạng nhu cầu của tệp khách thượng lưu, kèm theo đó giá cho thuê cũng sẽ tốt hơn.

Nhận định của Nam và Linh không chỉ sắc bén về sản phẩm đầu tư. Bên cạnh đó, cặp đôi còn nắm bắt được đúng thời điểm sở hữu. Cụ thể, ngay trong tháng 9, bên cạnh sở hữu sản phẩm hoàn thiện để vận hành cho thuê ngay, các tân chủ nhân còn tận hưởng chính sách quà tân gia, chính sách hỗ trợ dòng tiền trực tiếp và đều đặn 10 triệu đồng/tháng trong 12 tháng đầu khi lựa chọn sản phẩm studio. Do đó, nếu tự cho thuê thì riêng dòng tiền Nam và Linh thu về có thể đạt 12 - 15 triệu đồng/tháng, còn khai thác ngắn hạn qua Airbnb hoặc Booking thì mức lợi nhuận có thể đạt 18 - 22 triệu đồng/tháng. Ngay từ khi nhận nhà, dòng tiền cho thuê và gói ưu đãi tiền thuê đã tạo được lợi nhuận kép cho chủ sở hữu, cộng hưởng với các gói hỗ trợ khác đã có thể tự động bù đắp phần chi phí đầu tư tài sản.

Tư duy mới khi lựa chọn sản phẩm đầu tư

Nếu như trước đây, với số vốn nhỉnh hơn 1 tỷ đồng, nhà đầu tư thường có xu hướng chọn mua đất nền vùng ven với chu kỳ đầu tư dài hạn từ 5 đến 10 năm. Trong thời gian đó, họ không có nguồn thu nào khác từ đất mà hoàn toàn trông chờ vào sự đột phá về hạ tầng sẽ đẩy giá đất tăng. Thế nhưng giờ đây, sau khi chính sách phân lô tách thửa thay đổi, với diện tích thửa đất nội đô tối thiểu là 50m2, các huyện vùng ven là 80m2, đã đẩy giá trị mỗi lô đất lên cao. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư “tay ngang” trượt khỏi cuộc chơi.

Trong diễn biến đó, The Ninety Complex đã cho thấy một câu chuyện khác. Với những căn hộ đa năng diện tích gọn gàng, được hỗ trợ đòn bẩy tài chính linh hoạt, khách hàng chỉ cần vốn ban đầu từ khoảng hơn 1 tỷ đồng đã có thể nắm giữ một sản phẩm ngay lõi đô thị. Điều này tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nhanh nhạy, biết cách sử dụng nguồn vốn linh hoạt tiếp cận thị trường bất động sản nội đô khan hiếm, vốn được xem là nơi “tấc đất tấc vàng”.

Hiếm có dự án nào ngay lõi nội đô mang lại lợi nhuận kép như The Ninety Complex

Bên cạnh đó, góc nhìn của Nam và Linh cho thấy một xu hướng lựa chọn sản phẩm khác biệt, rằng đầu tư ngày nay không chỉ dừng lại ở tích sản “đất nền, đất thổ cư” như quan niệm truyền thống. “Một sản phẩm tốt phải tạo được dòng tiền tốt, và chính dòng tiền đều đặn mới là yếu tố nâng giá trị tài sản theo thời gian”, Nam chia sẻ. Với họ, bất động sản ngay lõi đô thị chính là mô hình đáp ứng đầy đủ tiêu chí vừa có thể linh hoạt sử dụng, vừa khai thác sinh lời ngay, đồng thời giữ vững giá trị bền lâu do quỹ đất nội đô gần như không còn dư địa.

Như vậy, với số vốn chỉ khoảng 1 tỷ đồng cùng sự “nảy số” nhanh với bài toán đầu tư hiệu quả, tìm thấy một sản phẩm nhiều “điểm cộng”, chớp thời điểm sở hữu với nhiều chính sách có lợi, nhà đầu tư hoàn toàn có thể hiện thực hóa kế hoạch nắm bắt và tự mình khai thác bất động sản trung tâm Hà Nội, đồng thời khai thác dòng tiền bền vững và giá trị gia tăng theo thời gian./.