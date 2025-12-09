Lãi suất trở thành “van hỗ trợ” dẫn dắt chu kỳ phục hồi mới của bất động sản

(TBTCO) - Diễn biến lãi suất giai đoạn 2023 - 2025 đã định hình thị trường bất động sản Việt Nam. Tại Hội nghị Bất động sản Việt Nam - VRES 2025, các chuyên gia nhận định, mặt bằng lãi suất hợp lý không chỉ kích hoạt nhu cầu ở thực mà còn tạo dư địa tái cấu trúc cho doanh nghiệp, đưa thị trường bước vào quỹ đạo ổn định hơn so với “cú sốc” năm 2022.

Thị trường “bình tĩnh” hơn nhiều

Ngày 9/12/2025, Batdongsan.com.vn đã tổ chức Hội nghị Bất động sản Việt Nam - VRES 2025 ở Hà Nội. Chia sẻ tại Hội nghị, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV - Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ khẳng định, lãi suất đang trở thành “nhân tố quyết định” định hình chu kỳ phục hồi mới của thị trường bất động sản Việt Nam.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, diễn biến lãi suất cho thấy tác động trực tiếp và rất rõ ràng đến hành vi người mua, sức hấp thụ của thị trường và hiệu quả vận hành của doanh nghiệp bất động sản. Khi mặt bằng lãi suất giảm dần từ mức cao của năm 2022, thị trường lập tức ghi nhận sự cải thiện: mức độ quan tâm tăng trở lại, lượng giao dịch phục hồi và giá bán nhích lên theo quỹ đạo ổn định hơn.

Theo phân tích của TS. Cấn Văn Lực, lãi suất thấp giúp khơi thông nhu cầu ở thực lực kéo quan trọng nhất thị trường hiện nay. Trong bối cảnh thu nhập tăng chậm và giá nhà leo thang mạnh, lãi suất thấp trở thành “van hỗ trợ” để người dân có thể tiếp cận tín dụng. Khi lãi suất giảm, áp lực tài chính giảm theo, giúp người mua ở thực mạnh dạn hơn trong quyết định xuống tiền. Điều này lý giải giai đoạn 2024 - 2025, ngay khi lãi suất hạ về mặt bằng hợp lý, thị trường căn hộ lập tức phục hồi cả về nhu cầu và lượng giao dịch.

Biến động giá bán của các loại hình bất động sản trong giai đoạn năm 2022.

Bên cạnh đó, lãi suất giảm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái cấu trúc và “sống sót” tốt hơn. Bởi các doanh nghiệp bất động sản đang chịu áp lực lớn từ trái phiếu đáo hạn, dòng tiền suy yếu và chi phí vốn cao. Việc giảm lãi suất giúp họ có dư địa tái cấu trúc danh mục, điều chỉnh giá bán, mở rộng nguồn vốn và triển khai các dự án đang dở dang. Đây là lý do nhiều doanh nghiệp niêm yết báo lãi trở lại từ cuối 2024 và đầu 2025.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, để đánh giá đúng tác động của nhịp lãi suất tăng cuối năm, cần đặt hiện tượng này trong tương quan so sánh với giai đoạn 2022. Theo ông, năm 2022 là giai đoạn thị trường chịu “cú sốc kép” khi lạm phát toàn cầu leo thang, tỷ giá biến động mạnh và Việt Nam buộc phải tăng lãi suất theo Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed). Lãi suất vay khi đó tăng vọt lên 11 - 15% trong bối cảnh khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp khiến tín dụng bị siết đột ngột.

Ngược lại, năm 2025, ông Quốc Anh khẳng định bối cảnh hoàn toàn khác. Việc lãi suất huy động tăng nhẹ hiện nay chỉ mang tính kỹ thuật nhằm tái lập mặt bằng vốn sau giai đoạn giảm sâu của 2024. Lãi suất cho vay phổ biến quanh 6-7%/năm, tuy cao hơn mức đáy 5-5,5% của các gói ưu đãi cho người trẻ nhưng vẫn nằm trong vùng hỗ trợ giao dịch.

Ông Quốc Anh nhìn nhận, thị trường năm 2025 “bình tĩnh” hơn nhiều, với sự dịch chuyển rõ rệt sang các sản phẩm gắn với nhu cầu ở thực. Dù mức độ quan tâm mua bán chưa quay lại đỉnh 2022, dòng tiền hiện tập trung vào các sản phẩm pháp lý minh bạch, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau cú sốc 2022 cũng như xu hướng phát triển bền vững hơn của thị trường.

Theo Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, hành lang pháp lý mới từ Luật Đất đai và Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi giúp tăng tính minh bạch và cải thiện quy trình triển khai dự án. Giá đất năm 2025 tại nhiều địa phương vẫn thấp hơn đỉnh 2022, giúp thị trường duy trì sự ổn định, giảm rủi ro.

“Trong ngắn hạn thị trường có thể còn thăm dò, nhưng xét về trung và dài hạn, chu kỳ phục hồi đã bắt đầu từ năm 2024 và vẫn còn nhiều dư địa. Tôi cho rằng năm 2026 sẽ là thời điểm thị trường phân hóa rõ nét và đi vào quỹ đạo ổn định hơn. Kịch bản căng thẳng như năm 2022 rất khó lặp lại” - ông Quốc Anh nhận định.

Giá nhà cao tạo áp lực, người trẻ chuyển hướng chiến lược

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn trong nhóm nỗ lực mua nhà có đến 86% sẵn sàng vay ngân hàng với tỷ lệ 30-50% giá trị tài sản, cho thấy tư duy đòn bẩy ngày càng thực tế. Đáng chú ý hơn, nhu cầu sở hữu nhà trong vòng 5 năm tới tại TP. Hồ Chí Minh đạt tới 81%, cao hơn đáng kể so với Hà Nội (69%). Sự chênh lệch này xuất phát chủ yếu từ nguồn cung căn hộ giá thấp. Tại TP. Hồ Chí Minh, phân khúc chung cư dưới 3 tỷ đồng chiếm 21-31% tổng nguồn cung, trong khi Hà Nội chỉ đạt khoảng 10%.

Còn ông Lê Bảo Long - Giám đốc Marketing Batdongsan.com.vn nhận định giá bất động sản duy trì ở mức cao đang tạo ra sức ép lớn lên khả năng sở hữu nhà của người trẻ. Tuy nhiên, thay vì rơi vào tâm lý bi quan, nhiều người đang chủ động thay đổi chiến lược tài chính và phân bổ nguồn lực linh hoạt hơn để tiến gần mục tiêu an cư. Khảo sát của Batdongsan.com.vn với hơn 1.000 người tiêu dùng cho thấy thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về tâm lý và hành vi của nhóm 18-44 tuổi, thể hiện qua bốn xu hướng nổi bật.

Với những người đang thuê nhà, đặc biệt là gia đình trẻ, mục tiêu sở hữu chỗ ở vẫn rất rõ ràng. Có đến 93% người đã kết hôn và có con tham gia khảo sát cho biết họ đặt mục tiêu mua nhà trong 5 năm tới, dù thừa nhận giá vẫn là rào cản lớn. Nhiều người lựa chọn tăng thu nhập bằng cách làm thêm, quản lý chi tiêu chặt chẽ hơn hoặc tích lũy thông qua tiết kiệm.

Quang cảnh hội nghị

Nguồn cung giá mềm giúp người trẻ và các gia đình thu nhập trung bình tại TP. Hồ Chí Minh dễ tiếp cận nhà ở hơn, qua đó duy trì tỷ lệ nhu cầu sở hữu ở mức cao. Ngược lại, thị trường Hà Nội lại nghiêng về phân khúc trung và cao cấp, với phổ giá phổ biến từ 5-10 tỷ đồng. Điều này đẩy chi phí sở hữu vượt xa khả năng tài chính của phần lớn người mua, khiến nhu cầu dự định mua nhà trong tương lai giảm sút rõ rệt.

Ông Long nhận định, bên cạnh nỗ lực cá nhân, việc đơn giản hóa thủ tục nhà ở xã hội, minh bạch điều kiện và mở rộng nguồn cung phù hợp sẽ giúp nhóm này rút ngắn quãng đường đến giấc mơ an cư.

Phân tích nhóm khách thuê dài hạn, ông Long nhìn nhận đây là một tệp khách hàng mang lại cơ hội đầu tư bền vững cho mô hình bất động sản dòng tiền. Nhóm này có khả năng chi trả ổn định, với 72% dành dưới 30% thu nhập cho tiền nhà, và xu hướng gắn bó lâu dài khi 34% những người thuê nhà tham gia khảo sát cho biết sẽ thuê từ 3 năm trở lên. Để thu hút và giữ chân nhóm này, nhà đầu tư cần đáp ứng bốn tiêu chí cốt lõi: chất lượng nhà ở, tiện ích, vị trí, diện tích và khu dân xung quanh. Khi đầu tư nghiêm túc vào chất lượng sống thay vì chỉ cung cấp một “chỗ để ở”, nhà đầu tư có thể xây dựng danh mục cho thuê ổn định, ít biến động và tạo dòng tiền dài hạn./.