Thuế TP. Hồ Chí Minh: Gắn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp với nâng cao hiệu quả quản lý

(TBTCO) - Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo nền tảng, dư địa và động lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của giai đoạn 2026 - 2030. Trong bức tranh chung đó, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò đầu tàu thu ngân sách của cả nước, với trọng trách rất lớn đặt lên vai ngành Thuế thành phố.

Chủ động điều hành, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững

Theo dự toán được giao, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh là hơn 627.000 tỷ đồng, chiếm gần 28% tổng nhiệm vụ thu của toàn ngành Thuế. HĐND thành phố giao bổ sung tổng thu 628.175 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 588.675 tỷ đồng, thu từ dầu thô 39.500 tỷ đồng và thu tiền sử dụng đất 90.000 tỷ đồng. Những con số này phản ánh rõ vai trò, vị thế cũng như áp lực điều hành thu ngân sách đối với Thuế TP. Hồ Chí Minh trong năm 2026.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, công tác quản lý thuế được thực hiện thống nhất, hiệu quả theo quy định của Luật Quản lý thuế; tăng cường quản lý rủi ro, phòng chống các hành vi gian lận, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật ngân sách.

Song hành với yêu cầu quản lý chặt chẽ là nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, góp phần tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất - kinh doanh, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Cán bộ Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế tra cứu và kê khai trên ứng dụng điện thoại. Ảnh: Văn Dũng

Luôn đồng hành cùng người nộp thuế

Năm 2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục xác định rõ quan điểm xuyên suốt trong công tác quản lý thuế là “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, gắn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp với nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế. Trên cơ sở đó, ngành Thuế thành phố tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mạng lưới tuyên truyền, hỗ trợ theo hướng đa kênh, đa tầng, đa chủ thể, bảo đảm thông tin chính sách thuế được truyền tải đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Đồng thời, ngành Thuế thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu đăng ký thuế của tổ chức, cá nhân; hoàn thiện danh bạ người nộp thuế theo địa bàn hành chính mới. Đây là cơ sở quan trọng phục vụ công tác phân tích nguồn thu, nhận diện rủi ro và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Thuế TP. Hồ Chí Minh: "Bản lĩnh - Tiên phong - Kiến tạo" "Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Cục Thuế và lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, với tâm thế "Bản lĩnh - Tiên phong - Kiến tạo", tập thể công chức, người lao động Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, cùng với sự đồng hành của người nộp thuế, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn ngành Thuế và sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh". Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh

Đối với công tác hoàn thuế, tiếp tục tăng cường quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng phân luồng hồ sơ, giải quyết nhanh đối với người nộp thuế tuân thủ tốt, đồng thời siết chặt kiểm tra đối với các trường hợp có rủi ro cao. Việc giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân cũng được triển khai quyết liệt, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, song song với xây dựng phương án hậu kiểm đối với các trường hợp hoàn thuế tự động.

Cùng với đó, Thuế TP. Hồ Chí Minh tập trung chuẩn hóa, phân loại, khoanh nợ, xóa nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật; xử lý dứt điểm các khoản nợ sai, nợ ảo; triển khai đầy đủ các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế.

Đối với khu vực hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tiếp tục triển khai đồng bộ các đề án của Bộ Tài chính và Cục Thuế về chuyển đổi phương pháp quản lý thuế, bảo đảm lộ trình chuyển sang cơ chế tự khai, tự nộp.

Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý

Ngành Thuế thành phố sẽ tập trung mở rộng việc sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, qua đó tăng cường tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và kiểm soát dòng doanh thu theo thời gian thực. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong phân tích rủi ro, nhận diện sớm các hành vi gian lận, trốn thuế.

Theo lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành liên quan, nhất là dữ liệu giao dịch ngân hàng, bất động sản, thương mại điện tử và thanh toán số, tiếp tục được tăng cường nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, phục vụ công tác quản lý thuế toàn diện.

Một nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình chuyển đổi số là nghiên cứu, xây dựng và triển khai “Đề án thành lập Trung tâm xử lý cơ sở dữ liệu người nộp thuế của Thuế TP. Hồ Chí Minh”. Trung tâm này được xác định là hạt nhân trong việc tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác lập dự toán, điều hành thu ngân sách nhà nước cũng như thực hiện các chức năng quản lý thuế hiện đại, dựa trên dữ liệu và phân tích rủi ro.

Chủ động hoàn thiện thể chế, lan tỏa tinh thần đổi mới

Bước vào năm 2026 - năm mở đầu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, Thuế TP. Hồ Chí Minh xác định rõ trách nhiệm không chỉ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, mà còn trong việc tham gia hoàn thiện thể chế, chính sách thuế.

Từ thực tiễn công tác quản lý thuế trên địa bàn, ngành Thuế thành phố chủ động nhận diện sớm những khoảng trống về chính sách, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật thuế, thủ tục hành chính cũng như trong vận hành các quy trình, ứng dụng quản lý thuế. Trên cơ sở đó, kịp thời tổng hợp, đề xuất, kiến nghị với Bộ Tài chính và Cục Thuế các giải pháp sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, quy trình cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Cùng với đó, Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để rà soát, xác định những vướng mắc về chính sách và cơ chế quản lý từ nhiều nguồn dữ liệu, nhiều lĩnh vực khác nhau. Trên cơ sở phối hợp liên ngành, các giải pháp quản lý được đề xuất theo hướng đồng bộ, hiệu quả, hạn chế chồng chéo và nâng cao hiệu lực thực thi.

Ngành Thuế thành phố cũng khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức đề xuất các sáng kiến cải tiến quy trình nghiệp vụ, sửa đổi, bổ sung chính sách thuế; gắn kết quả sáng kiến với công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá hiệu quả công việc. Đây được xem là động lực quan trọng để thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng quản lý thuế trong toàn ngành.