Hoàn thiện quy định về hàng tồn kho khi hộ kinh doanh chuyển sang kê khai

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để triển khai thi hành Luật Quản lý thuế 108/2025/QH15 và Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Một nội dung quan trọng đang được Cục Thuế triển khai lấy ý kiến là phương án xác định và xử lý hàng tồn kho, máy móc, thiết bị của hộ kinh doanh.

Cục Thuế vừa tổ chức cuộc họp trực tuyến với cơ quan thuế toàn quốc lấy ý kiến các đơn vị thuộc Cục Thuế và Thuế các tỉnh, thành phố về nội dung hàng tồn kho tại dự thảo Nghị định quy định chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để triển khai thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ảnh: Phương Thảo

Theo đó, những nội dung quy định liên quan đến việc xóa bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai được Bộ Tài chính chỉ đạo hết sức quyết liệt với tinh thần hỗ trợ tối đa cho khu vực hộ, cá nhân kinh doanh sớm ổn định để phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Theo Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, một vấn đề quan trọng cần tiếp tục nghiên cứu, trao đổi và có phương án xử lý phù hợp, đó là việc xác định và xử lý hàng tồn kho, máy móc, thiết bị của hộ kinh doanh khi chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, thực tiễn cho thấy, phần lớn hộ kinh doanh trước đây nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc theo tỷ lệ trên doanh thu chưa có điều kiện, thói quen lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ đối với chi phí, hàng tồn kho, tài sản. Nếu không có quy định chuyển tiếp phù hợp, việc chuyển đổi phương pháp tính thuế có thể phát sinh vướng mắc, gây lúng túng cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế trong quá trình tổ chức thực hiện.

“Trên tinh thần đó, việc nghiên cứu để có quy định chuyển tiếp hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm đối với nội dung hàng tồn kho, máy móc, thiết bị của hộ kinh doanh khi chuyển đổi phương pháp tính thuế là cần thiết” - Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh.

Nội dung trọng tâm của cuộc họp được các đơn vị tập trung thảo luận là những quy định về hàng tồn kho tại dự thảo Nghị định, đặc biệt là việc đánh giá thực trạng hàng tồn kho, máy móc, thiết bị của hộ kinh doanh có quy mô doanh thu lớn khi chuyển từ phương pháp khoán sang kê khai như mức độ phổ biến, đặc điểm ngành nghề, khả năng kiểm kê, kê khai.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu các đơn vị phải đề xuất rõ quan điểm “có hay không cần quy định về xác định hàng tồn kho, máy móc, thiết bị trong giai đoạn chuyển tiếp”. Theo đó, trường hợp có thì chỉ áp dụng đối với nhóm đối tượng nào, trong phạm vi nào; đề xuất phương án cụ thể, khả thi, bảo đảm đơn giản, dễ thực hiện, hạn chế tối đa phát sinh thủ tục hành chính; đánh giá tác động quản lý, khả năng triển khai trong thực tế, nhất là tại cấp cơ sở, để làm cơ sở hoàn thiện chính sách...

“Tinh thần chung là chủ động, thận trọng, thực chất, bảo đảm chính sách ban hành đi vào cuộc sống, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về thuế, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Các ý kiến đóng góp của Thuế các tỉnh, thành phố hôm nay sẽ là cơ sở quan trọng để Cục Thuế tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị định, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định” - lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh./.