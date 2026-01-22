Hoàn nhập dự phòng giúp lợi nhuận quý IV của VNDirect bứt tốc

(TBTCO) - Việc hoàn nhập chi phí dự phòng đã góp phần giúp lợi nhuận quý IV/2025 của VNDirect tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ.

Công ty CP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với bức tranh kinh doanh khởi sắc, khi doanh thu hoạt động đạt 1.427,4 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Dù mảng lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) suy giảm nhẹ gần 3%, còn 588,8 tỷ đồng, nhiều nguồn thu khác của công ty lại ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động trong kỳ.

Động lực tăng trưởng nổi bật đến từ hoạt động cho vay và môi giới. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 24,8%, đạt hơn 407 tỷ đồng. Doanh thu môi giới chứng khoán cũng bứt phá, lên mức 231 tỷ đồng, cao hơn gần 63% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính tăng gần gấp 5 lần, đạt 21,8 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý IV của Chứng khoán VNDirect.

Không chỉ cải thiện về doanh thu, VNDirect còn ghi nhận diễn biến tích cực ở chi phí dự phòng. Trong quý IV/2025, công ty hoàn nhập hơn 133 tỷ đồng chi phí dự phòng tài sản tài chính và các khoản phải thu khó đòi, qua đó giảm áp lực chi phí hoạt động. Cụ thể, doanh nghiệp chuyển từ mức trích lập hơn 22 tỷ đồng vào cuối quý III sang hoàn nhập hơn 91 tỷ đồng cho các khoản suy giảm giá trị cho vay tại thời điểm kết thúc năm, đồng thời cắt giảm gần 88 tỷ đồng chi phí dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 đạt 376,6 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ. Sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của VNDirect trong quý cuối năm đạt gần 342 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, VNDirect ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 2.022 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm 2024. Đây là lần thứ ba trong gần hai thập kỷ hoạt động, doanh nghiệp vượt mốc lợi nhuận 2.000 tỷ đồng. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào tháng 5/2025, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.840 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc kết quả thực tế đã vượt kế hoạch gần 10%.

Về quy mô tài sản, đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của VNDirect đạt 51.628 tỷ đồng, tăng 16,5% so với đầu năm. Danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ có giá trị hơn 22.537 tỷ đồng, trong đó xuất hiện nhiều cổ phiếu đáng chú ý như HSG (554 tỷ đồng), MWG (120 tỷ đồng) và REE (127 tỷ đồng). Ngoài ra, Công ty còn nắm giữ hơn 14.558 tỷ đồng trái phiếu và 5.831 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi. Dư nợ cho vay ký quỹ gần như đi ngang, duy trì ở mức 13.647 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của VNDirect đạt 30.726 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm, chủ yếu đến từ 26.463 tỷ đồng vay ngắn hạn và 2.000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VND đang giao dịch với mức giá 19.450 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm đến thời điêm hiện tại, cổ phiếu VND tăng 4%. Với hơn 1,5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá thị trường của VNDirect đạt 29.608 tỷ đồng./.