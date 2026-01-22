(TBTCO) - Bước sang tháng đầu năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tiếp xác lập các mốc điểm số cao chưa từng có, phản ánh kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng mới. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Trương Hiền Phương - Giám đốc Cấp cao Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam nhấn mạnh các yêu cầu chuẩn mực cao hơn đối với nhà đầu tư và tổ chức trung gian trong bối cảnh thị trường tiến gần tới cột mốc nâng hạng lên thị trường mới nổi.