Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 2 tháng đầu năm qua các con số

(TBTCO) - Các chuyên gia nhân nhận định, thị trường bất động sản năm 2026 là năm của sự “chuyển nhịp và chuẩn bị tăng tốc”. Với việc bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên nền tảng pháp lý và kinh tế vững chắc, đây là cơ hội lớn cho những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn. Tuy nhiên, trong chu kỳ này, nhiều yếu tố đóng vai trò tác động trực tiếp lên thị trường mà nhà đầu tư cần quan tâm để không bị loại khỏi “cuộc chơi”.