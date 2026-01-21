Thuế TP. Hải Phòng tăng thu gần 1.800 tỷ đồng qua kiểm tra, chống thất thu ngân sách

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, công tác kiểm tra thuế năm 2025 đánh dấu một cột mốc lớn, là năm đầu tiên có số tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua kiểm tra đạt gần 1.800 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức trong công tác chống thất thu NSNN, tuân thủ chính sách pháp luật thuế.

Hoàn thành 3.219 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đạt 113%

Đánh giá công tác kiểm tra, chống thất thu ngân sách, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho hay, trên cơ sở phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2025 của Cục Thuế, Thuế TP. Hải Phòng đã giao chỉ tiêu cho các phòng Kiểm tra, các Thuế cơ sở; tiến hành rà soát, phân tích chuyên sâu thông qua hồ sơ kê khai thuế của người nộp thuế trước khi tiến hành kiểm tra; tập trung kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao, có dư địa khai thác tăng thu lớn theo chuyên đề.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác kiểm tra thuế; nâng cao năng lực công chức làm công tác kiểm tra, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Trần Văn Quân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho10 cá nhân thuộc Thuế TP. Hải Phòng có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác năm 2025. Ảnh: Đức Việt.

Với việc triển khai toàn diện các giải pháp tích hợp, năm 2025, đơn vị đã thực hiện hiệu quả toàn diện, nổi bật về công tác kiểm tra, với tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt tăng qua kiểm tra là 1.796,693 tỷ đồng, giảm lỗ 2.871,971 tỷ đồng, giảm khấu trừ 130,210 tỷ đồng.

Theo Trưởng Thuế TP. Hải Phòng, giai đoạn 2021-2025, kết quả thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế qua từng năm đánh dấu những cột mốc mới ngày càng hiệu quả, cho thấy sự thay đổi về mặt phương pháp tiếp cận, thực hiện dựa trên phân tích các yếu tố rủi ro trong công tác kiểm tra thuế: Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt tăng qua thanh, kiểm tra tăng từ 941 tỷ đồng (năm 2021) lên 1.301 tỷ đồng (năm 2024) và đạt mức 1.663 tỷ đồng (năm 2025).

Trong đó, công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế lũy kế cả năm 2025 là 133,298 tỷ đồng và giảm lỗ 611,710 tỷ đồng, giảm khấu trừ 19,409 triệu đồng. Đáng chú ý, đơn vị đã hoàn thành 3.219 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đạt 113% nhiệm vụ được giao, tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt tăng qua thanh, kiểm tra là 1.663,395 tỷ đồng, giảm lỗ 2.260,261 tỷ đồng, giảm khấu trừ 110,801 tỷ đồng.

Theo ông Trường, về công tác kiểm tra theo chuyên đề, trong năm 2025, Thuế TP. Hải Phòng triển khai quyết liệt công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các doanh nghiệp, các chuyên đề có rủi ro cao, dư địa tăng thu NSNN lớn. Qua đó, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, tăng thu cho NSNN.

Cụ thể, với chuyên đề quản lý thuế, chống thất thu NSNN đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và chống chuyển giá, kết quả năm 2025 xử lý đối với 91 doanh nghiệp, tăng thu nhập chịu thuế và giảm lỗ 5.180 tỷ đồng.

Với chuyên đề quản lý thuế, chống thất thu NSNN đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, Thuế TP. Hải Phòng tiếp tục khai thác dữ liệu, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động này. Theo đó, số lượng người nộp thuế phải rà soát của các Thuế cơ sở là 24.301 người nộp thuế, doanh thu phải rà soát của các Thuế cơ sở là 6.521 tỷ đồng.

Tập trung nguồn nhân lực, giao kế hoạch tới từng đoàn kiểm tra

Lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng cho biết, đối với chuyên đề tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân người nước ngoài, số lượng người nước ngoài đã thực hiện kê khai, bổ sung qua công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế là 497 người, tương ứng với số thu nhập đã kê khai bổ sung là 99 tỷ đồng. Số tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền chậm nộp điều chỉnh tăng 31 tỷ đồng.

Còn theo chuyên đề tăng cường quản lý thuế đối với cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý, Thuế TP. Hải Phòng đã triển khai tiến hành rà soát đưa vào kiểm tra 14 doanh nghiệp, kết quả cũng giúp tăng thu ngân sách…

Công chức Thuế TP. Hải Phòng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác kiểm tra thuế.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, chống thất thu ngân sách năm 2026, theo ông Trường, đơn vị tập trung nguồn nhân lực, giao kế hoạch kiểm tra tới từng đoàn kiểm tra và triển khai thực hiện tốt kế hoạch, đảm bảo hiệu quả cả về số lượng và chất lượng; tăng cường kiểm tra theo chuyên đề, chống thất thu đối với các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển giá; các doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn lợi nhuận trung bình ngành nhiều năm, các doanh nghiệp lỗ luỹ kế nhiều năm.

Trong đó, tập trung các lĩnh vực kinh doanh cát, đá, sỏi, xây dựng, san lấp; kinh doanh vàng, bạc, đá quý; hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh xuyên biên giới; chuyển nhượng vốn, thương hiệu, dự án, kinh doanh theo chuỗi...

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra theo phân tích rủi ro; ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu hồ sơ khai thuế, báo cáo tài chính của người nộp thuế; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hóa đơn điện tử theo từng lần bán đối với bán lẻ xăng dầu, vàng bạc; hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền.

Bên cạnh đó, rà soát, thực hiện kiểm tra trước và sau hoàn thuế kịp thời, tuân thủ theo đúng quy trình, quy định, chính sách pháp luật. Phổ biến, sử dụng ứng dụng hỗ trợ kiểm tra để giảm thiểu thời gian, đảm bảo tính chính xác, hiệu quả trong công tác kiểm tra thuế./.