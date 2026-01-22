(TBTCO) - Từ 15h00 phút chiều ngày 22/1, Liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh giá xăng, dầu. Theo đó giá xăng giảm đến 93 đồng/lít; giá dầu tăng đến 253 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít, giảm 93 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 348 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít, giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Ngược với chiều tăng của giá xăng, giá dầu điêzen 0.05S không cao hơn 17.700 đồng/lít, tăng 413 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 17.950 đồng/lít, tăng 253 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 13.872 đồng/kg, tăng 471 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Từ 15h chiều 22/1, giá xăng dầu tăng, giảm trái chiều. Ảnh: Đức Thanh

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 15/01/2026 - 21/01/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Iran; tiến độ xuất khẩu dầu của Venezuela diễn ra chậm; hoạt động khai thác dầu của Kazakhstan bị gián đoạn; căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu về vấn đề Greenland; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 15/01/2026 và kỳ điều hành ngày 22/01/2026 là: 71,056 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,516 USD/thùng, tương đương giảm 0,72%); 72,368 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,424 USD/thùng, tương đương giảm 0,58%); 83,388 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,428 USD/thùng, tương đương tăng 1,74%); 82,356 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,326 USD/thùng, tương đương tăng 2,91%); 362,514 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 16,408 USD/tấn, tương đương tăng 4,74%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có)./.