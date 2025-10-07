Hà Nội: Thêm một dự án bất động sản cao cấp đi vào vận hành từ tháng 10

(TBTCO) - Thị trường bất động sản khu vực lõi trung tâm Hà Nội vừa đón thêm một dự án cao cấp chính thức đi vào hoạt động. The Ninety Complex tại 90 đường Láng đã chính thức bàn giao cho những chủ nhân đầu tiên trong sự chờ đón của khách hàng và giới đầu tư. The Ninety Complex là dự án biểu tượng theo mô hình căn hộ đa chức năng cao cấp với vị trí đắc địa tọa lạc ngay nội đô, khu vực giao điểm của 3 đơn vị phường trung tâm thủ đô.

Studio cao cấp trong lòng phố - Từ ý tưởng đến hiện thực

Mỗi căn studio được thiết kế thông minh mang đến không gian sống đa nhiệm cho các công dân toàn cầu.

Từ thời điểm dự án còn trên bản vẽ thiết kế, đơn vị phát triển dự án đã thấy trước tương lai của thị trường bất động sản lõi đô thị (bao gồm 5 quận nội thành cũ) với nhu cầu cao về các sản phẩm tiện nghi, thông minh, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của thế hệ công dân toàn cầu (gen Z), khách lưu trú cao cấp và khách quốc tế khi đến với Thủ đô.

Với khát vọng định hình phong cách sống đương đại, nơi mỗi không gian không chỉ đẹp mà còn đa năng, tinh gọn và thông minh, dự án được thiết kế hướng tới thế hệ “global citizens” - nhóm cư dân trẻ, năng động, di chuyển liên tục, làm việc từ bất cứ đâu và muốn sở hữu không gian sống đa nhiệm: vừa là nơi sống, vừa là nơi làm việc, gặp gỡ, sáng tạo và khai thác kinh doanh linh hoạt

Từ lợi thế vị trí của dự án nằm trong khu vực trung tâm thủ đô, nơi du khách dễ dàng trải nghiệm, khám phá văn hóa đặc trưng của Hà Nội, đơn vị phát triển quyết định tiên phong tìm lối đi riêng với các sản phẩm mang đến trải nghiệm mới mẻ, thời thượng cho người dân, du khách.

Sau thời gian thi công, The Ninety Complex đã chính thức hiện diện mang đến giải pháp sống-làm việc-đầu tư thông minh cho công dân thế hệ mới, bổ sung ứng dụng công nghệ smart living thuận tiện và phát triển các tiện ích wellness đề cao sự cân bằng để mang lại trải nghiệm sống tốt nhất tại đô thị năng động.

Dự án được thiết kế theo hướng xanh và thông minh. Mặt ngoài tòa tháp được trang bị kính LOW E cao cấp chắn tia UV. 100% sản phẩm căn hộ đều được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên và gió trời. Bên trong tòa tháp là hệ thống điều hòa multi âm trần, luôn cung cấp khí tươi tới mọi không gian. Mỗi sản phẩm căn hộ đều được trang bị sẵn thiết bị lọc nước ion kiềm EU301 thương hiệu Mitsubishi Nhật Bản. Tầng cao nhất được thiết kế sky garden thời thượng, các tiểu cảnh cây xanh bố trí sân ngoài trời và quanh đường nội khu mang đến không gian thư giãn trong lành cùng điểm nhấn xanh giữa đô thị sôi động.

Ngay tại thời điểm dự án hoàn thiện và đi vào sử dụng, các tiện ích sẵn sàng phục vụ cộng đồng chủ nhân. Không gian đa chức năng trên tầng 3 bao gồm các tiện ích thời thượng vì sức khỏe (cụm bể bơi 4 mùa điện phân muối, phòng xông hơi khô đá nóng Himalaya, phòng xông hơi ướt thảo dược, bể sục mát xa, bể trẻ em; phòng gym máy, gym kids, đạp xe, boxing, Yoga…)

Ấn tượng khi tham quan một vòng dự án chính là cảm giác sang trọng tương đương khách sạn 5 sao, từ sảnh tiếp đón đến các khu vực sảnh thang máy, sảnh hành lang. Đơn vị quản lý vận hành quốc tế CBRE chính là đảm bảo chắc chắn cho chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Cơ hội cuối nắm giữ “ba giá trị vàng”

The Ninety Complex tọa lạc tại 90 đường Láng.

The Ninety Complex đã nhanh chóng thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới đầu tư Hà Nội. Giữa thời điểm thị trường bất động sản đang phân hóa, The Ninety nổi bật với 3 giá trị “vàng”: dự án nằm ở lõi đô thị trung tâm nơi quỹ đất ngày càng khan hiếm, gần như không còn dư địa; số lượng căn studio còn lại rất giới hạn; dự án đã đi vào vận hành nên có thể tạo dòng tiền cho thuê ngay.

Trong một thành phố đang mở rộng từng ngày, trung tâm Hà Nội là nơi duy nhất không thể mở rộng thêm. Giữa lòng khu vực ấy, tại số 90 Đường Láng, The Ninety Complex chính là lô đất “đắt xắt ra miếng” còn sót lại.

Ở nơi mà từng mét vuông đất đã được định giá bằng lịch sử, việc sở hữu một căn hộ đã hoàn thiện và chính thức đi vào vận hành là điều đặc biệt hiếm. Chính vì vậy, mỗi sản phẩm tại The Ninety Complex không chỉ là một tài sản, mà còn là một phần của di sản đô thị - nơi giá trị không ngừng gia tăng theo thời gian.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm được ví như “tấc đất tấc vàng”, trong khi nhu cầu sở hữu vẫn không ngừng tăng, The Ninety Complex trở thành một định nghĩa mới về đầu tư bất động sản theo tư duy mới.

Giữa hơn 400 căn hộ, số lượng căn studio tại The Ninety Complex chỉ xấp xỉ 25%. Những căn hộ diện tích vừa phải, mức đầu tư vừa tầm, thiết kế thông minh và công năng linh hoạt dành cho đa mục đích sử dụng được khách hàng lựa chọn nhanh chóng, gần như không còn dư sản phẩm khi thời cơ “vàng” đến. Người sở hữu không chỉ nắm trong tay tài sản hiếm, mà còn giữ chìa khóa mở ra xu hướng đầu tư thông minh mới.

Theo ghi nhận từ các đơn vị nghiên cứu thị trường, tỷ suất cho thuê ở khu vực trung tâm nội đô đạt 8-10%/năm, thậm chí cao hơn khi vận hành theo mô hình AirBnB. Đây là lợi thế mà rất ít dự án mới có thể mang lại. Nhà đầu tư chỉ cần nhận chìa khóa, và đón ngay dòng tiền thụ động.

Trong một thị trường đang dần trở nên chọn lọc, The Ninety Complex là lựa chọn hiếm hoi cân bằng giữa tài sản để sống đẳng cấp, giá trị đầu tư và lợi nhuận thực tế. Đó thực sự là một sản phẩm không chỉ đẹp và hiếm để sở hữu, mà đủ hấp dẫn về dòng tiền với khả năng sinh lời ngay tại thời điểm khách hàng ra quyết định./.