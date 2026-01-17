Huỷ bỏ quyết định chấp thuận đầu tư dự án The Pegasus Riverside

(TBTCO) - Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai (The Pegasus Riverside) chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm chưa phù hợp; hết tiến độ thực hiện theo chủ trương được cấp; thiếu sót trong quá trình lập phê duyệt quy hoạch, đánh giá tác động môi trường… nên UBND tỉnh đã ra quyết định bãi bỏ quyết định về việc chấp thuận đầu tư

Phần diện tích lấn sông Đồng Nai do chủ đầu tư dùng đất đá san lấp bị người dân lấn chiếm. Ảnh: Kỳ Phương

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định 3466/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai (dự án lấn sông Đồng Nai) tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa cũ (nay là phường Trấn Biên). Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, lý do là cơ sở pháp lý để giải quyết thủ tục quyết định chấp thuận đầu tư của dự án ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh không đảm bảo quy định pháp luật tại thời điểm ban hành.

Cụ thể, văn bản ngày 10/11/2011 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát tại thời điểm ban hành chưa phù hợp điểm a khoản 1 Điều 58 và điểm a khoản 3 Điều 122, Luật Đất đai 2003.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, dự án đã hết tiến độ thực hiện theo chủ trương đầu tư được cấp; Dự án còn thiếu sót trong quá trình thỏa thuận địa điểm đầu tư, lập phê duyệt quy hoạch xây dựng, đánh giá tác động môi trường và gây ra một số dư luận, tác động xã hội.

Vì vậy, trong thời gian tới cần được tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững vì cộng đồng, xã hội.

UBND tỉnh Đồng Nai giao các sở, ngành đơn vị liên quan tổ chức triển khai các công việc tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Như TBTCVN phản ánh, dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai (hay còn biết đến với tên là dự án lấn sông Đồng Nai) có quy mô 8,4 ha, trong đó có 7,7 ha do lấn dòng chính sông Đồng Nai với tổng chiều dài khoảng 1,3km và rộng nhất khoảng 100 m. Dự án này triển khai trong 9 năm gồm 3 giai đoạn xây dựng trung tâm thương mại, nhà cao tầng, khách sạn cao ốc văn phòng… với tổng vốn đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng.

Hiện tại, dự án đã san lấp khoảng 600m dài, trong đó khu vực trung tâm hình bán nguyệt có chiều rộng lớn nhất là 100 m, dài 500 m, lấp khoảng 70% thì bị ảnh hưởng từ dư luận về các vấn gây bức xúc việc dự án lấn sông Đồng Nai