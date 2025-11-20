Tỷ giá USD hôm nay (20/11): Thế giới tăng, thị trường tự do đảo chiều giảm mạnh

|Ảnh minh họa
Diễn biến thị trường trong nước
* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.926 VND/USD - 26.338 VND/USD.
Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.136 - 26.388 VND/USD.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá USD
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
26.138 đồng
|
26.386 đồng
|
Vietinbank
|
26.165 đồng
|
26.386 đồng
|
BIDV
|
26.186 đồng
|
26.388 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.649 - 30.559 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá EUR
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
29.636 đồng
|
31.199 đồng
|
Vietinbank
|
29.900 đồng
|
31.260 đồng
|
BIDV
|
30.158 đồng
|
31.305 đồng
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 154 đồng - 170 đồng.
Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá yên Nhật
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
162.06 đồng
|
172.36 đồng
|
Vietinbank
|
163.33 đồng
|
172.83 đồng
|
BIDV
|
166.92 đồng
|
174.10 đồng
Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 20/11/2025, giảm 280 đồng ở chiều mua và giảm 270 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.438 - 27.568 đồng/USD.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,58%, hiện ở mức 100,13.
Đồng Yên giảm 0,92% xuống 156,975 JPY/USD, chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1 trong phiên giao dịch chiều tại New York.
Đồng Bảng Anh giảm 0,71% so với đồng USD, xuống 1,3050 USD, có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày thứ Sáu tuần trước, khi thị trường Anh biến động mạnh do đồn đoán xoay quanh ngân sách ngày 26/11, sự kiện quan trọng nhất đối với đồng bảng trong tháng này.
Đồng EUR giảm 0,47% xuống 1,1526 USD./.