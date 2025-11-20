Khẩn cấp xuất cấp hàng nghìn vật tư, thiết bị và 5 xuồng cao tốc cho tỉnh Đắk Lắk để ứng phó với mưa lũ

(TBTCO) - Ngày 19/11/2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đã ký Quyết định số 3896/QĐ-BTC giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk để ứng phó với mưa, lũ.

Theo đó, Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách hàng dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk để kịp thời phục vụ công tác ứng phó với sự cố thiên tai, mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Danh mục, số lượng hàng dự trữ quốc gia xuất cấp gồm: 5 bộ xuồng cao tốc các loại (3 bộ loại DT3 và 2 bộ loại DT2); 2 bộ máy phát điện loại 50 KVA; 12 bộ máy bơm nước chữa cháy; 4 bộ máy khoan phá bê tông; 380 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 4.500 chiếc phao tròn cứu sinh.

Bốc xếp máy phát điện loại 50 KVA tại Điểm kho ĐK1.KV12 Kho Buôn Ma Thuột.

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương phối hợp với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ hàng dự trữ quốc gia đảm bảo đúng số lượng, đối tượng, đúng mục đích.

Đồng thời đề nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm rà soát đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng được xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu và số lượng hàng dự trữ quốc gia đề nghị xuất cấp; tiếp nhận, phân bổ, cấp phát hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; quản lý, sử dụng, bảo quản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Bốc xếp vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia ra xe vận chuyển.

Ngay trong chiều ngày 19/11/2025, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Phạm Vũ Anh đã ký Quyết định số 723/QĐ-CDT giao các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII và XII thực hiện xuất cấp vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia (theo danh mục được giao tại Quyết định 3896/QĐ-BTC), vận chuyển từ kho dự trữ quốc gia đến tỉnh Đắk Lắk, (địa điểm giao, nhận cụ thể theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk), với thời gian giao nhận từ ngày 19/11 đến hết ngày 20/11/2025.

Trong đó, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII được giao xuất cấp: 2 bộ máy phát điện loại 50 KVA; 12 bộ máy bơm nước chữa cháy; 4 bộ máy khoan phá bê tông; 380 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 4.500 chiếc phao tròn cứu sinh.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII được giao xuất cấp 5 bộ xuồng cao tốc các loại (3 bộ loại DT3 và 2 bộ loại DT2).

Qua điện thoại, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII, ông Vũ Đức Nghị cho biết, bên cạnh việc cập nhật thông tin diễn biến thời tiết, tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tăng cường kiểm tra kho, hàng dự trữ quốc gia, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia để tổ chức xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Đắk Lắk.

Thủ kho tại Điểm kho ĐK1.KV12 bốc xếp phao xuồng cứu sinh.

Cũng theo ông Vũ Đức Nghị, ngay sau khi nhận được quyết định xuất cấp của Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị đã giao nhiệm vụ (Quyết định số 161/QĐ-DTKV XII ngày 19/11/2025) cho Điểm kho ĐK1.KV12 và Điểm kho ĐK4.KV12 xuất cấp, vận chuyển, bàn giao vật tư, thiết bị tại Trạm sửa chữa Tổng hợp/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ 19/11 đến hết ngày 20/11/2025.

Được biết, cán bộ, thủ kho Điểm kho ĐK1.KV12 Kho Buôn Ma Thuột khẩn trương bốc xếp toàn bộ vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia, vận chuyển ngay trong đêm 19/11. Còn tại địa bàn thôn Mỹ Lệ Đông, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk (nơi Điểm kho ĐK4.KV12 đóng) nước lũ lớn, xe vận chuyển không lưu thông được, dự kiến sáng 20/11 số vật tư, thiết bị sẽ được xuất cấp.

Qua điện thoại, Trưởng điểm kho ĐK1-KV13 (điểm kho Ninh Đa - Khánh Hòa) Lê Quang Khôi cho biết, ngay sau khi nhận lệnh từ Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực XIII, chiều tối ngày 19/11, toàn thể cán bộ, thủ kho khẩn trương kiểm tra ngoại quan đối với 5 xuồng (vỏ; chủng loại, ký hiệu của máy và số máy để đối chiếu với hồ sơ thiết kế, hồ sơ đăng kiểm; hệ thống điều khiển; các trang thiết bị kèm theo; xe kéo xuồng); thực hiện nổ máy để kiểm tra hoạt động của động cơ, hệ thống bơm làm mát, đèn pha, đèn quay, còi ủ, đèn chiếu sáng, loa, micrô...

Thủ kho điểm kho ĐK1-KV13 kiểm tra ngoại quan các xuồng cao tốc trước khi xuất kho dự trữ quốc gia. Ảnh: Quang Khôi

Khoảng 23h ngày 19/11 đơn vị vận chuyển xuồng ra khỏi kho dự trữ trữ quốc gia, dự kiến rạng sáng ngày 20/11 sẽ tới địa điểm giao nhận theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ông Khôi thông tin.