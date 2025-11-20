Phòng Thí nghiệm BSR đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 - Nền tảng kiểm soát chất lượng các sản phẩm xanh, bền vững

(TBTCO) - Đầu tháng 11/2025, Văn phòng Công nhận Chất lượng quốc gia (BoA) đã cấp chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 cho Phòng Thí nghiệm thuộc Ban Quản lý Chất lượng (nay là Ban An toàn Chất lượng) - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), mã số VILAS 456, hiệu lực đến năm 2030. Đây là tiêu chuẩn quốc tế về năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, khẳng định BSR đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm.

Đáng chú ý, Phòng Thí nghiệm BSR đã được BoA cấp chứng nhận VILAS 456 lần đầu tiên từ năm 2010, và liên tục duy trì, mở rộng phạm vi công nhận qua các kỳ đánh giá định kỳ.

Theo quyết định công nhận, Phòng Thí nghiệm BSR được phép thực hiện 67 phép thử trong lĩnh vực lọc hóa dầu, bao gồm các sản phẩm xăng, dầu diesel, nhiên liệu hàng không, LPG, dầu thô… Đặc biệt, phạm vi công nhận mở rộng sang các sản phẩm mới như hạt nhựa PP, các sản phẩm nhiên liệu sinh học (E10, B5, B10) và nhiên liệu hàng không bền vững SAF (Sustainable Aviation Fuel) - dòng sản phẩm chiến lược của BSR trong xu hướng giảm phát thải toàn cầu.

Trong bối cảnh Chính phủ triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 và dầu diesel sinh học B5, B10 nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng Nhiên liệu hàng không bền vững - SAF, việc Phòng Thí nghiệm BSR đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 có ý nghĩa đặc biệt.

Phòng Thí nghiệm BSR đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017, có hiệu lực đến 2030

Đầu tiên, Phòng sẽ đảm bảo chất lượng nhiên liệu sinh học và SAF, các sản phẩm này yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt về thành phần hóa học, độ ổn định oxy hóa, hàm lượng tạp chất và các chỉ tiêu an toàn. Với phạm vi công nhận rộng, BSR hoàn toàn chủ động đánh giá các thông số này ngay tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Ngoài ra, năng lực kiểm định đạt chuẩn quốc tế giúp BSR đáp ứng yêu cầu pháp lý, đồng thời tạo niềm tin cho thị trường trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển nhiên liệu hàng không bền vững.

Ông Phạm Công Nguyên - Trưởng Ban An toàn Chất lượng nhấn mạnh: “ISO/IEC 17025:2017 là nền tảng để BSR kiểm soát chất lượng nhiên liệu sinh học và nhiên liệu bền vững, đồng hành cùng Chính phủ trong chiến lược phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Việc đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 sẽ giúp BSR tiết kiệm chi phí và thời gian khi không phải gửi mẫu ra ngoài; Chủ động kiểm soát chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu pháp lý và khách hàng; Gia tăng uy tín và hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi cho xuất khẩu và mở rộng hợp tác kỹ thuật trong nước và quốc tế”.

Để đảm bảo Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm vận hành hiệu quả và liên tục cải tiến, Ban An toàn Chất lượng BSR đã triển khai nhiều hoạt động trọng tâm như Đào tạo và đánh giá năng lực đội ngũ kỹ sư, nhân viên phân tích. Hàng năm tổ chức hàng trăm lượt đào tạo nội bộ và đánh giá năng lực thử nghiệm cho nhân viên. Riêng năm 2025, đã thực hiện 1.125 lượt đánh giá năng lực thử nghiệm và hơn 100 lượt đào tạo OJT trên 89 chỉ tiêu phân tích, đảm bảo đội ngũ nhân lực làm chủ thiết bị và phương pháp phân tích.

Bên cạnh đó, Phòng Thí nghiệm đã tích cực triển khai thực hiện hàng ngàn lượt kiểm tra định kỳ để duy trì độ chính xác và ổn định của thiết bị. Năm 2025 ghi nhận 8.099 lượt kiểm tra, hiệu chuẩn và bảo dưỡng các thiết bị phân tích, đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng phục vụ phân tích.

Phòng Thí nghiệm BSR còn tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo quốc gia và quốc tế để so sánh liên phòng, nâng cao độ tin cậy kết quả. Năm 2025, Ban đã tham gia 11 lượt mẫu thử nghiệm thành thạo với hàng trăm chỉ tiêu, đạt tỷ lệ Z-score ≤ 2 ở mức xuất sắc. Đồng thời, tổ chức 03 đợt so sánh liên phòng với sự tham gia của hơn 20 PTN đến từ các đơn vị trong nước, góp phần chuẩn hóa phương pháp và nâng cao năng lực phân tích trong hệ thống.

Những hoạt động này không chỉ đảm bảo duy trì hiệu lực chứng nhận ISO/IEC 17025 mà còn nâng cao năng lực kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng cho các sản phẩm mới như E10, B5, B10 và SAF.