(TBTCO) - Giai đoạn 2020-2025, nhìn lại chặng đường đã qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Điện Biên đã nỗ lực không ngừng, đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận, trong đó cần kể đến công tác giảm nghèo bền vững.

Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn hơn 17%

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Điện Biên đã có bước phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Cây cà phê góp phần giúp người dân phát triển kinh tế. Ảnh: TL

Theo UBND tỉnh Điện Biên cho biết: Trong nhiệm kỳ qua công tác an sinh xã hội đã được tỉnh quyết tâm thực hiện với việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia… Đặc biệt là chương trình về xóa nhà tạm cho người nghèo, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ của Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động.

Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được đầu tư, tạo diện mạo mới cho tỉnh miền núi biên cương như: Dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên được hoàn thành, mở ra cơ hội phát triển du lịch và giao thương vùng Tây Bắc. Cùng với đó là các tuyến đường kết nối quốc lộ 279, quốc lộ 12, đường 7/5. Các công trình thủy lợi như hồ Huổi Trạng Tai, hồ Bản Phủ, hồ Nậm Là, dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm… góp phần phát triển sản xuất, bảo đảm an toàn dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu.

Hệ thống điện, nước, viễn thông tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 96,2%, 99,8% cư dân đô thị được cung cấp nước sạch, 92,65% cư dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Hạ tầng xã hội, hạ tầng số được quan tâm phát triển, tỷ lệ phủ sóng 3G/4G đạt hơn 94%, hơn 72% người dân có điện thoại thông minh, nhiều nền tảng dữ liệu số và hệ thống điều hành đô thị thông minh được đưa vào vận hành.

Điểm sáng đáng ghi nhận là cùng với phát triển kinh tế, Điện Biên dành nguồn lực lớn chăm lo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ, tỉnh hỗ trợ làm mới, sửa chữa hơn 22.300 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công; triển khai hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho trên 9.200 lao động mỗi năm. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 17,66%, bình quân giảm gần 4%/năm; riêng các địa bàn đặc biệt khó khăn giảm hơn 5,5%/năm. Giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển đồng bộ. Toàn tỉnh có 477 cơ sở giáo dục với 78% phòng học kiên cố; 100% trạm y tế đạt chuẩn; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%; 95% xã, phường đạt chuẩn y tế quốc gia.

Giảm hộ nghèo xuống dưới 5% vào năm 2030

Cũng theo UBND tỉnh Điện Biên, trong nhiệm kỳ 2026 - 2030 tỉnh Điện Biên vẫn đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện các chính sách xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là chương trình giảm nghèo; hướng tới mục tiêu giảm hộ nghèo xuống dưới 5% vào năm 2030 (giảm từ 17,6% xuống dưới 5%).

Theo thống kê, hiện nay, tỉnh Điện Biên hơn 80% dân số vẫn đang sống ở nông nghiệp, nông thôn. Chính vì vậy, vấn đề về cơ cấu lại nông nghiệp, tại sao tỉnh xác định đây là lĩnh vực nền tảng, bởi vì liên quan đến hơn 80% dân số của tỉnh, để tạo sinh kế lâu dài thì trong nghiệm kỳ tới đây, trong lĩnh vực cơ cấu lại nông nghiệp thì tỉnh phải đẩy mạnh việc mở rộng diện tích các loại cây trồng chủ lực, đặc biệt là mắc ca, cà phê, dứa, các loại cây trồng khác để tạo ra cho người dân có tài sản cố định, nhất định, tư liệu sản xuất cố định, để tạo ra thu nhập.

Để thúc đẩy kinh tế, giảm nghèo bền vững, Điện Biên sẽ hỗ trợ người dân thông qua chính sách; hỗ trợ thông qua tạo liên kết tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ vấn đề quảng bá, giới thiệu xúc tiến tiêu thụ nông sản cho người dân.

Cùng với việc mở rộng và phát triển diện tích các loại cây trồng chủ lực thì phải mời gọi các nhà đầu tư, xây dựng các cơ sở chế biến để gắn kết việc sản xuất với chế biến để tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho người dân trong nhiệm kỳ tới. Hiện nay, số liệu thu nhập bình quân hơn 3,4 triệu/ người/tháng, phấn đấu thu nhập bình quân 4,5 triệu/người/tháng trong nhiệm kỳ tới.