Vĩnh Long: Chính sách tín dụng tiếp tục đóng vai trò then chốt trong công tác giảm nghèo

(TBTCO) - Thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2025, tỉnh Vĩnh Long đang đẩy mạnh phân bổ tín dụng ưu đãi và triển khai đồng bộ nhiều dự án trọng điểm nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận vốn, mở rộng sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo Quyết định 1321/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, mục tiêu của tỉnh trong năm nay là giảm 0,5% hộ nghèo, trong đó có 0,5% hộ nghèo dân tộc Khmer, đồng thời giảm 0,5% hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

Tỉnh Vĩnh Long xác định chính sách tín dụng tiếp tục đóng vai trò then chốt trong công tác giảm nghèo. Theo đó, Hội nông dân tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho vay theo 12 chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng giúp người dân từng bước ổn định đời sống và thoát nghèo bền vững.

Từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng cho 71 dự án thuộc các lĩnh vực chăn nuôi, trồng cây ăn trái, sản xuất rau màu, mô hình vac và kinh tế tuần hoàn. Hàng nghìn hộ dân được tiếp cận nguồn vốn để tái đầu tư sản xuất, tạo thêm việc làm và cải thiện thu nhập.

Những kết quả này góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn dưới 1,7%, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 62 triệu đồng/người/năm. Đây là minh chứng cho hiệu quả của việc gắn kết tín dụng chính sách với phát triển kinh tế nông thôn.

Người dân ở xã Long Mỹ, huyện Mang Thít bên ruộng khoai mỡ được đầu tư sản xuất từ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh: Bá Dũng

Trong giai đoạn tới, Vĩnh Long định hướng chuyển mạnh từ hỗ trợ thoát nghèo sang giảm nghèo đa chiều và bền vững. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; 100% hộ dân nông thôn có nhà ở kiên cố và được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế, giáo dục, nước sạch và thông tin.

Để đạt mục tiêu, theo Quyết định 1321/QĐ-UBND UBND tỉnh đã phê duyệt triển khai nhiều dự án trọng điểm với tổng nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng, tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu đối với người nghèo như đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven sông, ven biển, tổng kinh phí hơn 63 tỷ đồng; đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển mô hình giảm nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người khuyết tật, nguồn vốn hơn 54,6 tỷ đồng.

Đồng thời, hỗ trợ sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, cung cấp giống, vật tư, tập huấn kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm với tổng vốn hơn 41 tỷ đồng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm bền vững cho người nghèo, với kinh phí hơn 32 tỷ đồng; đẩy mạnh công tác truyền thông và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”, nguồn vốn hơn 8,4 tỷ đồng. Cuối cùng là nâng cao năng lực quản lý, giám sát và đánh giá chương trình, tổng vốn hơn 18 tỷ đồng./.