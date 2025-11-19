Đoàn công tác Petrovietnam làm việc tại dự án khai thác mỏ Algeria

(TBTCO) - Ngày 17/11/2025, trong khuôn khổ chương trình làm việc của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Algeria lần thứ 13 và trước thềm chuyến thăm chính thức Algeria của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí - CTCP (PV Power) đã có chuyến thăm và làm việc tại dự án khai thác mỏ Bir Seba, Lô 433a&416b, Algeria.

Đoàn công tác của Petrovietnam do ông Trần Bình Minh, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn dẫn đầu. Cùng tham gia có ông Nguyễn Thiện Bảo, Tổng giám đốc PVEP; ông Phạm Ngọc Khuê, Thành viên HĐQT độc lập PV Power; cùng lãnh đạo các ban/Văn phòng của tập đoàn, lãnh đạo PVEP, PV Power.

Đại diện phía Algeria và công ty liên doanh có ông Mohamed Reda Baali, Giám đốc Ban các dự án nước ngoài Sonatrach và ông Hamel Derradji, Giám đốc Công ty Liên doanh GBRS và các cán bộ biệt phái của dự án.

Đoàn công tác Petrovietnam do ông Trần Bình Minh, Thành viên HĐTV Tập đoàn dẫn đầu thăm mỏ khai thác dầu khí Lô 433a& 416b

Hợp đồng Dầu khí Lô 433a & 416b, Algeria là dự án có vị trí đặc biệt nằm ở khu vực Hassi Messaoud thuộc tỉnh Ouargla, cách thủ đô Algiers hơn 600km về phía Nam. Hợp đồng dầu khí Lô 433a & 416b được ký từ năm 2002 giữa PIDC (nay là PVEP) và Tổng Công ty Dầu quốc gia (Sonatrach), được PVEP triển khai điều hành trong giai đoạn tìm kiếm thăm dò. Từ năm 2008, các bên trong Liên doanh gồm PVEP, Sonatrach và Công ty Dầu khí Thái Lan (PTTEP) đã thành lập Công ty Điều hành chung Groupment Bir Seba (GBRS) để triển khai các hoạt động dầu khí, phát triển và khai thác mỏ dầu khí theo quy định của hợp đồng.

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Sonatrach và Công ty Liên doanh GBRS

Kể từ khi khai thác dòng dầu thương mại đầu tiên vào ngày 12/8/2015, đến nay Liên doanh GBRS luôn duy trì hoạt động khai thác an toàn, ổn định, với sản lượng trung bình đạt hơn 5 triệu thùng/năm. Tính đến nay, tổng sản lượng lũy kế đã đạt khoảng 61,56 triệu thùng dầu quy đổi.

Theo kế hoạch giai đoạn mở rộng, các bên sẽ xem xét để kết nối các giếng khoan thuộc EPC #6, cũng như tiếp tục đầu tư phát triển mỏ giai đoạn tiếp theo nhằm nâng công suất khai thác của mỏ, hướng tới mục tiêu tổng sản lượng khai thác cộng dồn đạt khoảng 114,6 triệu thùng dầu, trong đó sản lượng khai thác dự kiến từ 2025 - 2033 là 53,7 triệu thùng.

Đoàn thăm khu vực đầu giếng khoan BSR-25, giếng khai thác chủ lực của Dự án

Dự án Lô 433a&416b trong chiến lược đầu tư ra nước ngoài của Petrovietnam/PVEP được triển khai từ rất sớm, góp phần bảo đảm nguồn thu ổn định bằng ngoại tệ, tăng cường an ninh năng lượng và đóng góp tích cực cho ngân sách hai quốc gia.