(TBTCO) - Hiện cả nước đã xử lý 18.589 cơ sở nhà, đất thuộc diện sắp xếp. Bộ Tài chính tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm công tác này, đồng thời cho biết sẽ công khai tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư trên toàn quốc, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo từ Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc sắp xếp, xử lý tài sản công. Theo đó, toàn bộ thẩm quyền quyết định về bố trí, xử lý, chuyển đổi công năng đối với nhà, đất thuộc quản lý của địa phương đều được phân cấp cho địa phương theo nguyên tắc: “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Hơn 18,5 nghìn cơ sở nhà, đất đã được xử lý sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Ảnh minh họa

Đồng thời, việc chuyển đổi công năng tài sản công được thực hiện trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các tiêu chuẩn chuyên ngành. Người đứng đầu đơn vị được quyền quyết định nếu việc chuyển đổi không làm thay đổi chủ thể quản lý, sử dụng. Trường hợp có thay đổi, cấp có thẩm quyền xử lý tài sản sẽ đồng thời quyết định việc chuyển đổi công năng.

Với những giải pháp đó, tính đến ngày 10/11/2025, đã có 18.589 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải sắp xếp lại đã được xử lý theo đúng quy định. Trong đó có 1.059 cơ sở được bố trí cho mục đích y tế; 4.992 cơ sở bố trí cho giáo dục; 1.383 cơ sở dành cho văn hóa - thể thao; 9.141 cơ sở được sử dụng làm trụ sở làm việc hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Tuy nhiên, cả nước vẫn còn 9.914 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục rà soát, xử lý. Các địa phương vẫn đang cập nhật số liệu theo diễn biến thực tế.

Đại diện Cục Quản lý công sản cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính và lãnh đạo Bộ rất sát sao trong triển khai nhiệm vụ. Các khó khăn, vướng mắc đều được tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Đặc biệt mới đây, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Tài chính đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và được chấp thuận chủ trương cho phép điều chỉnh quy hoạch ngay sau khi chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất, thay vì phải hoàn tất điều chỉnh quy hoạch trước khi chuyển đổi như trước đây. Chủ trương này nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản dôi dư tại địa phương. Đồng thời, Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng thống nhất định hướng: sau khi ưu tiên bố trí cho các mục tiêu y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và công cộng, phần nhà, đất còn lại sẽ được sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội địa phương thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất theo quy định pháp luật về đất đai.

Trên cơ sở các chỉ đạo này, Bộ Tài chính đã kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 để đôn đốc và hướng dẫn triển khai thực hiện. Công điện nhấn mạnh đến việc điều chỉnh quy hoạch, ưu tiên bố trí cho lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, công cộng, cũng như định hướng xử lý tài sản còn lại sau khi đã ưu tiên cho các nhu cầu thiết yếu này. Đồng thời, Bộ Tài chính đã phân công cán bộ chuyên quản theo dõi từng địa phương và tổ chức nhiều đoàn công tác làm việc trực tiếp trước, trong và sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ công khai tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư trên toàn quốc, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.