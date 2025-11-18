Giá vàng hôm nay (18/11): Vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu tăng ngược dòng

Sau phiên tăng nhẹ, sáng nay giá vàng thế giới quay đầu giảm. Trong nước, các thương hiệu đồng loạt ổn định, riêng giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu ngược dòng tăng.

Sáng 18/11/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.045,81 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:28:57 sáng 18/11/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.045,81 USD/oune, giảm 34,98 USD/oune, tương đương giảm 0,86% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,585 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.601 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Theo Kitco News, dự báo giá vàng cho thấy thị trường vẫn duy trì mặt bằng trên 4.000 USD/ounce, nhưng việc không vượt qua 4.200 USD/ounce cho thấy vàng cần thêm thời gian tích lũy. Xu hướng dài hạn vẫn nghiêng về tăng, tuy nhiên vàng đang dao động hẹp, vì kỳ vọng Fed giảm lãi suất trong tháng tới đã suy yếu đáng kể.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 18/11, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt ổn định, hiện giao dịch ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không thay đổi so với sáng 17/11.

Phú Quý SJC cũng ổn định giá vàng miếng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Riêng Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng miếng thêm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào, giao dịch ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Với mốc giá trên, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Cùng chung xu hướng, giá vàng nhẫn hôm nay được các thương hiệu duy trì ổn định so với sáng qua ở cả hai chiều.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 146,5 - 149 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng được giao dịch ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý được niêm yết ở mức 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra./.