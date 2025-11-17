AFIEX chính thức được chấp thuận niêm yết cổ phiếu AFX trên HoSE

(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa chính thức ban hành Quyết định 1102/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận niêm yết 35 triệu cổ phiếu AFX của CTCP Xuất khẩu nông sản thực phẩm An Giang trên HoSE.

Ảnh TL minh họa

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá trị niêm yết của AFX là 350 tỷ đồng, từ ngày 17/11/2025.

AFIEX được biết tới là một trong những doanh nghiệp đầu ngành khu vực phía Nam hoạt động trong 2 lĩnh vực là lương thực và thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Trước khi thoái vốn, AFIEX được đánh giá cao khi sở hữu quỹ đất rất lớn tại An Giang và Cần Thơ phục vụ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, với thời hạn sử dụng đến sau năm 2040, thậm chí xa hơn, nhiều diện tích đất là đất lâu dài.

Tuy nhiên, trong một thời gian dài, dù được đánh giá rất cao, nhưng trong một thời gian dài, AFIEX rơi vào giai đoạn khủng hoảng, từ vị thế một trong những thương hiệu nông sản lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, dần dần thoái trào và mất vị thế vào tay các đối thủ cạnh tranh.

Những chuyển biến tại AFIEX diễn ra từ đầu năm 2021 khi Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thoái ra 51% vốn và sau đó, PVI tiếp tục thoái vốn khỏi AFIEX, thay thế bởi nhóm cổ đông là nhóm nhà đầu tư chuyên về tái cấu trúc doanh nghiệp.

Sau chuyển sang nhóm nhà đầu tư mới, AFIEX đã được tái cấu trúc mạnh mẽ, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội khi doanh thu thuần cuối 2024 tăng gần gấp 3 và lợi nhuận thuần tăng hơn 9,4 lần so với năm 2021.

9 tháng đầu năm 2025, AFIEX đạt doanh thu thuần hơn 1,76 ngàn tỷ đồng và lãi trước thuế 25.2 tỷ đồng, thực hiện được lần lượt 70% và 63% kế hoạch cả năm.