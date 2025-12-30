Làn sóng chuyển sàn của các ngân hàng năm 2026

(TBTCO) - Theo kế hoạch được công bố, trong năm 2026, một số cổ phiếu ngân hàng đang giao dịch trên UPCoM sẽ hoàn tất chuyển sang niêm yết tại HOSE, bổ sung thêm nhóm cổ phiếu ngân hàng cho sàn niêm yết tập trung.

Bước sang năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến sẽ chứng kiến một diễn biến đáng chú ý khi một số cổ phiếu ngân hàng đang giao dịch trên UPCoM từng bước hoàn tất lộ trình chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Động thái này không chỉ phản ánh sự trưởng thành về quy mô và năng lực tài chính của các ngân hàng, mà còn cho thấy xu hướng dịch chuyển lên các chuẩn mực niêm yết cao hơn trong bối cảnh thị trường vốn ngày càng coi trọng tính minh bạch và chất lượng hàng hóa.

Trong số các ngân hàng đã công bố kế hoạch chuyển sàn, Ngân hàng TMCP Kiên Long là trường hợp có tiến độ cụ thể nhất. Theo lộ trình được công bố, cổ phiếu KLB sẽ giao dịch phiên cuối cùng trên UPCoM vào ngày 6/1/2026, chính thức khép lại hơn 8 năm hiện diện tại thị trường này.

Sau thời điểm đó, toàn bộ hơn 578 triệu cổ phiếu đang lưu hành sẽ được chuyển sang niêm yết trên HOSE. Trên thị trường, cổ phiếu KLB hiện giao dịch quanh mức 16.400 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 40% so với cuối năm 2024, đưa vốn hóa ngân hàng lên trên 9.400 tỷ đồng.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu KLB gắn liền với kết quả kinh doanh cải thiện rõ nét trong năm 2025. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.537 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và vượt khoảng 12% kế hoạch cả năm. Tổng tài sản đến cuối quý III đạt gần 98.000 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,93%, cho thấy nỗ lực củng cố chất lượng tài sản song song với mở rộng quy mô hoạt động.

Cùng thời điểm, Ngân hàng TMCP Bản Việt (mã Ck: BVB) cũng xây dựng kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong năm 2026, gắn với phương án tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính. Theo đó, ngân hàng dự kiến tăng thêm 3.504 tỷ đồng vốn điều lệ, đưa quy mô vốn lên xấp xỉ 10.000 tỷ đồng, thông qua phát hành hơn 320 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và khoảng 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Tính đến cuối tháng 10/2025, Bản Việt ghi nhận lợi nhuận trước thuế 506 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 92% kế hoạch năm. Tổng tài sản đạt hơn 127.000 tỷ đồng, tăng trên 23% so với cuối năm trước, qua đó tạo nền tảng cho các mục tiêu tăng trưởng dài hạn giai đoạn 2026–2030, với quy mô tài sản hướng tới gần 300.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín đã thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu VBB từ UPCoM sang HOSE, với thời hạn hoàn tất chậm nhất trong quý I/2026. Theo kế hoạch, hơn 1,07 tỷ cổ phiếu sẽ được đưa lên sàn HoSE, trong bối cảnh cổ phiếu VBB đang giao dịch quanh mức 10.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa hơn 11.000 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2025 cho thấy lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 866 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, trong khi tổng tài sản tăng 16% so với đầu năm, lên hơn 188.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu cũng ghi nhận xu hướng cải thiện, giảm nhẹ so với đầu năm.

Việc các ngân hàng đồng loạt thúc đẩy kế hoạch niêm yết trên HOSE được nhìn nhận là bước đi chiến lược trong quá trình nâng cấp vị thế trên thị trường vốn. So với UPCoM, sàn HOSE áp dụng các yêu cầu khắt khe hơn về công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp và chuẩn mực tài chính, qua đó tạo áp lực cải thiện chất lượng hoạt động nhưng đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận rộng hơn với dòng vốn trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh nhu cầu tăng vốn trung và dài hạn ngày càng lớn, đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn và mở rộng hoạt động kinh doanh, việc chuyển sàn được kỳ vọng sẽ giúp các ngân hàng cải thiện thanh khoản cổ phiếu, nâng cao mức độ minh bạch và tạo dư địa thuận lợi hơn cho các kế hoạch huy động vốn trong giai đoạn tới.