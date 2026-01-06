Hà Nội: Duy trì và mở rộng kết quả đạt được từ Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn về việc duy trì và mở rộng kết quả đạt được từ Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và UBND các phường, xã tiếp tục quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo đề nghị, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần đổi mới phương thức quản trị, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, duy trì, vận hành kết quả của Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai thuộc phạm vi thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các phường, xã căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện, xác định: Dữ liệu đất đai đã xây dựng, hoàn thiện phải được đưa ngay vào hoạt động phục vụ cho công tác quản lý đất đai, chia sẻ, kết nối, liên thông với các ngành kinh tế - xã hội và giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp; vận hành, cập nhật thường xuyên, liên tục và duy trì chế độ đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai.

Hà Nội có nhiều đột phá trong chuẩn hóa dữ liệu đất đai. Ảnh TL

Đối với khối lượng nhiệm vụ dữ liệu còn lại phải tiếp tục thực hiện hoạt động đối khớp, xác thực thông tin của người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất với CSDL quốc gia về dân cư; bổ sung, hoàn thiện dữ liệu lịch sử, đảm bảo CSDL đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”; tiếp tục rà soát, nhập liệu đối với các Giấy chứng nhận thu thập trong quá trình triển khai Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT và qua hệ thống VNeID. Cập nhật thường xuyên, liên tục, đồng bộ thời gian thực lên hệ thống thông tin, CSDL đất đai.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì cùng UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch, tập trung ưu tiên nguồn nhân lực và kinh phí để hoàn thành xây dựng CSDL đất đai, đảm bảo hoàn thành trong năm 2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường và Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm thực hiện rà soát, tái cấu trúc, chuẩn hóa các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất, mở rộng danh mục thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo phương thức lấy dữ liệu là trung tâm để cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các thành phần hồ sơ giấy, sử dụng ngay các thông tin, dữ liệu đã có trong CSDL đất đai, CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL khác để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; chuẩn hóa quy trình để có thể xử lý tự động một phần; mở rộng danh mục thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Công an Thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu cho UBND Thành phố bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật hệ thống, trong đó: Tăng cường giám sát, cảnh báo truy cập hệ thống. Áp dụng nghiêm quy chế phân quyền, nhật ký truy cập; Thực hiện diễn tập, kiểm tra định kỳ an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu.

Đặc biệt, TP. Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng UBND các phường, xã rà soát, đảm bảo chỉ sử dụng 1 hệ thống phần mềm theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường./.