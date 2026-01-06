Chứng khoán phái sinh ngày 6/1: Chênh lệch chuyển sang dương, dòng tiền gia tăng khi VN30 vượt đỉnh

(TBTCO) - VN30-Index xác lập đỉnh mới. Dòng tiền sôi động trên cả thị trường cơ sở và phái sinh,

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, các hợp đồng tương lai ghi nhận diễn biến tích cực hơn khi chỉ số cơ sở VN30-Index lập đỉnh. Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 1/2026 (VN41I1G1000) kết phiên tại 2.062,0 điểm, tăng 1,87% so với phiên trước. Đáng chú ý, chênh lệch giá giữa HĐTL và VN30 đã đảo chiều từ trạng thái âm hôm qua sang dương 6,04 điểm. Tương tự, hợp đồng tương lai VN30 tháng tới và hợp đồng VN100 tháng này cũng tăng giá mạnh hơn đáng kể so với chỉ số cơ sở, kéo theo chênh lệch dương tại 3/8 hợp đồng. Ở các kỳ hạn còn lại, chênh lệch âm đã thu hẹp đáng kể ở các hợp đồng tương lai VN30.

VN30-Index xác lập đỉnh mới sau phiên 6/1 - Nguồn: Trading View

Thanh khoản toàn thị trường phái sinh tăng mạnh 26,7% so với phiên trước. Đồng thời, khối lượng mở (OI) cũng tăng ở hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30, nhất là ở hợp đồng đáo hạn tháng 2/2026. Theo chuyên gia từ SHS, các nhà giao dịch (trader) gia tăng các vị thế đầu cơ trong phiên, "cover" các vị thế bán và gia tăng vị thế mua khi chỉ số vượt đỉnh. Lạc quan ngắn hạn trở lại với VN30 khi chỉ số vượt lên ngưỡng cao nhất năm 2025 và xác lập kỷ lục mới. Các chuyên gia kỳ vọng xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1G1000 có thể sẽ kiểm tra lại vùng giá quanh 2.050 điểm.

Giá hợp đồng tương lai đồng loạt tăng khi VN30-Index lập đỉnh mới

Phiên bứt phá mạnh của VN30-Index hôm nay diễn ra ngay từ đầu phiên. Trên thị trường cơ sở, VN30-INdex tăng hơn 20 điểm ngay đầu giờ sáng nhờ lực dẫn dắt từ nhóm cổ phiếu Vingroup và nhóm dầu khí. Một số mã như GVR, PLX tăng trần giúp chỉ số giữ vững đà tăng, dù xuất hiện áp lực bán tại nhóm bán lẻ và sản xuất và một số cổ phiếu nhóm ngân hàng như HDB, STB.

Bước vào phiên chiều, chỉ số trở lại diễn biến tích cực hơn khi dòng tiền quay lại mạnh mẽ ở các nhóm ngân hàng, chứng khoán, tiếp đến lan tỏa sang bán lẻ và thực phẩm. VN30-Index đóng cửa tại 2.055,96 điểm, tăng 27,28 điểm, tương ứng mức tăng 1,34%. Tổng cộng, có 23 mã tăng và chỉ 4 mã giảm. Thanh khoản cải thiện với giá trị giao dịch đạt 16.900 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng giao dịch toàn sàn HOSE./.