Chứng khoán VPS lên kế hoạch tăng vốn cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo

(TBTCO) - Chứng khoán VPS đang xin ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, dự kiến sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần với tổng giá trị khoảng 13.400 tỷ đồng chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Công ty CP Chứng khoán VPS (mã Ck: VCK) đã ban hành nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến là ngày 26/1/2026.

Đợt lấy ý kiến này nằm trong lộ trình triển khai phương án tăng vốn đã được doanh nghiệp chuẩn bị trong thời gian qua. Trước đó, đại diện VPS cho biết công ty đang xây dựng kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2025 kết hợp với thặng dư vốn cổ phần, với tổng giá trị dự kiến khoảng 13.400 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ.

Trên cơ sở đó, VPS dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ xấp xỉ 1:1. Theo VPS, đây là một phần trong chiến lược tối ưu hóa cấu trúc vốn, đồng thời tạo dư địa cho giai đoạn phát triển tiếp theo sau khi hoàn tất IPO, qua đó gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông.

Trong cùng diễn biến, VPS vừa kết thúc đợt chào bán riêng lẻ 161,8 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tuy nhiên, kết quả phân phối thực tế chỉ đạt 39,5 triệu cổ phiếu, tương đương 24,4% tổng khối lượng đăng ký, được bán cho một nhà đầu tư cá nhân; bốn nhà đầu tư còn lại không hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

Với giá chào bán 50.000 đồng/cổ phiếu, VPS thu về hơn 1.975 tỷ đồng từ đợt phát hành này. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng. Sau khi hoàn tất chào bán, vốn điều lệ của VPS tăng từ 14.823 tỷ đồng lên hơn 15.218 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 6/1, cổ phiếu VCK dừng ở mức 48.600 đồng/cổ phiếu, giảm 4,4% so với giá niêm yết ngày 16/12/2025./.