Doanh thu và lợi nhuận của Chứng khoán VPS tăng trưởng mạnh trong quý IV/2025

(TBTCO) - Quý IV/2025, Chứng khoán VPS ghi nhận doanh thu hơn 2.652 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.014 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh sự tăng trưởng tích cực ở các mảng kinh doanh chủ lực như môi giới và cho vay ký quỹ.

Công ty CP Chứng khoán VPS (mã Ck: VCK) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với kết quả kinh doanh tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Cụ thể, trong quý cuối năm, doanh thu hoạt động của VPS đạt hơn 2.652 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng trưởng này được ghi nhận trên hầu hết các mảng kinh doanh cốt lõi, cho thấy sự cải thiện đồng đều trong cơ cấu nguồn thu của công ty. Động lực chính đến từ hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ, hai lĩnh vực tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong mô hình kinh doanh của VPS. Doanh thu môi giới chứng khoán đạt 920,5 tỷ đồng, tăng gần 49% so với cùng kỳ, trong khi mảng cho vay margin mang về 765,4 tỷ đồng, tăng hơn 67%.

Kết quả kinh doanh quý IV/2025 của Chứng khoán VPS.

Cùng với đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ đạt 409,6 tỷ đồng, cao gấp gần 1,5 lần so với quý IV/2024, phản ánh hiệu quả cải thiện của hoạt động đầu tư. Đáng chú ý, doanh thu từ mảng tư vấn tài chính đạt 125,3 tỷ đồng, tăng hơn 25 lần so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế của VPS trong quý IV/2025 đạt 1.279 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.014 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 21%.

Lũy kế cả năm 2025, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 8.267 tỷ đồng, tăng gần 28% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.471 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.579 tỷ đồng, cùng tăng trên 42% so với năm 2024. Đây là mức kết quả cao nhất kể từ khi công ty đi vào hoạt động.

So với kế hoạch kinh doanh đã được điều chỉnh tăng trong năm, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của VPS đều vượt khoảng 2,2% so với mục tiêu đề ra. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt khoảng 26%.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tổng tài sản của VPS đạt 48.402 tỷ đồng, tăng 59,4% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng áp đảo với 47.773 tỷ đồng, tương đương khoảng 99% tổng tài sản. Hai khoản mục ghi nhận mức tăng mạnh nhất là tiền và các khoản tương đương tiền, đạt 8.681 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với đầu năm, cùng với dư nợ cho vay ký quỹ ở mức 22.083 tỷ đồng, tăng 81%.

Trái với xu hướng gia tăng tỷ trọng tự doanh cổ phiếu tại nhiều công ty chứng khoán, VPS vẫn duy trì chiến lược đầu tư khá thận trọng. Giá trị cổ phiếu nắm giữ tại thời điểm cuối quý IV/2025 chỉ ở mức 39 tỷ đồng, chiếm chưa đến 1% danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ. Bên cạnh đó, Công ty đang nắm giữ 1.112 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết và 5.852 tỷ đồng đầu tư vào các công cụ của thị trường tiền tệ.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của VPS tại cuối năm 2025 đạt 19.567 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 3% so với đầu năm. Trong năm, Công ty đã phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn. Ngược lại, dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đến cuối quý IV giảm mạnh 29,5%, xuống còn 12.924 tỷ đồng./.