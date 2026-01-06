Cải cách hành chính tiếp tục là khâu đột phá của Hải Phòng trong năm 2026

(TBTCO) - Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng vừa ký ban hành Quyết định số 5256/QĐ-UBND về kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2026, tạo đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố; phấn đấu top 3 địa phương dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính.

Theo kế hoạch cải cách hành chính (CCHC), việc Hải Phòng đẩy mạnh CCHC nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.



Năm 2026, Hải Phòng đặt mục tiêu phấn đấu top 3 địa phương dẫn đầu cả nước về CCHC. Ảnh: Thanh Sơn

Năm 2026, Hải Phòng đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý nhà nước, với các chỉ số quan trọng như Chỉ số PAR Index, Chỉ số chuyển đổi số (DTI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) phấn đấu thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước, hướng tới mục tiêu vào top 3. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 90%.

Thành phố cũng đặt mục tiêu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được theo dõi, cập nhật trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch năm 2026 của thành phố được yêu cầu hoàn thành đầy đủ, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Song song với CCHC, Hải Phòng phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026; thu hút đầu tư tăng so với năm 2025, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, TP. Hải Phòng triển khai đồng bộ 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Trong đó, Hải Phòng tập trung đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; giảm tỷ lệ trễ hẹn, cắt giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Thành phố tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng.

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ. Cùng với đó là đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách gắn với kết quả đầu ra, tăng quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Hải Phòng cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số và thành phố thông minh; mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trong cung ứng dịch vụ công, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ xã hội.

Năm 2024, lần đầu Hải Phòng vươn lên dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) với 74,84 điểm. Trước đó, thành phố có 3 năm liên tiếp (2021 - 2023) thuộc top 5 địa phương có PCI cao nhất cả nước.

Không chỉ PCI, Hải Phòng còn ghi dấu ấn đậm nét ở Chỉ số PAR Index. Năm 2024, thành phố giữ vị trí thứ nhất toàn quốc với 96,17%, tăng 4,3% so với năm 2023. Đây là lần thứ hai thành phố đứng đầu chỉ số này sau năm 2021. Trong suốt 13 năm đánh giá PAR Index, Hải Phòng có 12 năm nằm trong top 5 toàn quốc, trong đó 7 lần xếp hạng nhì. Về Chỉ số SIPAS, đánh giá mức độ hài lòng của người dân với cơ quan hành chính nhà nước, Hải Phòng cũng vươn lên đứng đầu toàn quốc.

Kết thúc năm 2025, thành phố Hải Phòng dẫn đầu cả nước về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Kết quả này đến từ việc Hải Phòng luôn xác định CCHC là một trong ba khâu đột phá chiến lược của giai đoạn 2020 - 2025.

Theo ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, thành phố luôn coi CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, nhằm hướng đến xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, hiện đại, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống người dân. Những kết quả đạt được của thành phố là minh chứng cho quá trình cải cách toàn diện, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm./.