Ngày 18/11: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (18/11) đảo chiều giảm nhẹ sau khi hoạt động bốc dỡ tại cảng xuất khẩu của Nga được nối lại, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu dần phục hồi. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,26USD/thùng, giảm 0,20%; giá dầu WTI ở mốc 59,89 USD/thùng, giảm 0,33%.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 17/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 64,26USD/thùng, giảm 0,20% (tương đương giảm 0,13 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,89 USD/thùng, giảm 0,33% (tương đương giảm 0,20 USD/thùng).

Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay, sau khi hoạt động bốc dỡ tại cảng xuất khẩu Novorossiysk của Nga được nối lại sau hai ngày tạm ngừng do bị tập kích bởi Ukraine.

Theo hai nguồn tin trong ngành và dữ liệu từ LSEG, hoạt động bốc dỡ dầu tại Novorossiysk đã được nối lại vào Chủ nhật. Tuy nhiên, chuỗi tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng dầu mỏ của Nga tiếp tục là tâm điểm theo dõi.

Giới đầu tư đồng thời theo dõi tác động của các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với nguồn cung và dòng chảy thương mại dầu mỏ Nga. Mỹ đã áp đặt lệnh cấm giao dịch với các công ty dầu khí Lukoil và Rosneft sau ngày 21/11 nhằm gây sức ép buộc Moskva tham gia đàm phán hòa bình với Ukraine.

Trong tháng này, OPEC+ đã thống nhất nâng mục tiêu sản lượng tháng 12 thêm 137.000 thùng/ngày, bằng với mức tăng của tháng 10 và 11. Nhóm cũng nhất trí tạm dừng việc tăng sản lượng trong quý I/2026.

Báo cáo của ING cho biết, thị trường dầu mỏ được dự báo duy trì tình trạng dư cung lớn đến năm 2026, song cảnh báo rủi ro nguồn cung gia tăng do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cơ sở năng lượng của Nga. Báo cáo cũng lưu ý việc Iran bắt giữ một tàu chở dầu tại vùng Vịnh Oman sau khi tàu này đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch đối với khoảng 20 triệu thùng dầu/ngày trên phạm vi toàn cầu.

Dữ liệu mới nhất cho thấy, các quỹ đầu cơ đã tăng vị thế mua ròng đối với dầu Brent trên sàn ICE thêm 12.636 hợp đồng trong tuần qua, lên 164.867 hợp đồng tính đến thứ Ba tuần trước. ING nhận định xu hướng này chủ yếu đến từ việc đóng các vị thế bán, cho thấy một số nhà giao dịch tỏ ra thận trọng trước các rủi ro nguồn cung liên quan đến tình trạng bất định từ các lệnh trừng phạt./.