Hoa Kỳ viện trợ khẩn cấp thêm 500.000 USD cho Việt Nam sau các cơn bão liên tiếp

(TBTCO) - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội ngày 17/11 cho biết, nhằm cứu trợ khẩn cấp đến các gia đình và cá nhân bị thiệt hại do bão Fengshen và bão Kalmaegi gây ra, Chính phủ Hoa Kỳ cung cấp khoản viện trợ trị giá 500.000 USD, đồng thời tăng cường các nỗ lực cứu trợ đang được Chính phủ Việt Nam triển khai sau các cơn bão này.

Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, Hoa Kỳ nhận thấy những thách thức to lớn mà người dân Việt Nam đang phải đối mặt sau thiệt hại rộng khắp do bão Fengshen và bão Kalmaegi gây ra, đồng thời cam kết ủng hộ các nỗ lực cứu trợ do Việt Nam dẫn dắt. Trước thiệt hại do các cơn bão liên tiếp gây ra, Hoa Kỳ cung cấp viện trợ khẩn cấp đến các gia đình và cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, giúp họ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu như nơi ở và nước sạch.

Bão Fengshen gây thiệt hại nặng nề tại Thanh Hóa. Ảnh tư liệu

Quan hệ của Hoa Kỳ với Việt Nam được xây dựng trên nền tảng các ưu tiên chung, trong đó có việc bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở và ổn định. Các mối gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước, được củng cố bởi cộng đồng người Hoa Kỳ gốc Việt năng động, có vai trò chủ chốt trong mối quan hệ của Việt Nam - Hoa Kỳ.

Khoản viện trợ trị giá 500.000 USD lần này tiếp nối 500.000 USD mà Hoa Kỳ đã cung cấp hồi tháng 10 nhằm ủng hộ các nỗ lực cứu trợ của Chính phủ Việt Nam sau các cơn bão trước đó.

Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, khoản viện trợ khẩn cấp của Chính phủ Hoa Kỳ thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa nhân dân hai nước và cam kết của Hoa Kỳ đối với quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam, giúp giảm bớt khó khăn, ứng phó hiệu quả trong các thời điểm khủng hoảng và cùng xây dựng một tương lai có khả năng chống chịu tốt hơn.