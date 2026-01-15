Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper đến chào từ biệt

(TBTCO) - Ngày 15/1/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Đại sứ Marc E. Knapper đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ cho sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper.

Bộ trưởng bày tỏ, với sự nhiệt tình và năng nổ của Ngài Đại sứ trong những năm qua, các cuộc gặp gỡ làm việc giữa Ngài Đại sứ và Bộ trưởng Tài chính luôn là một kênh đối thoại cởi mở, thẳng thắn và thực chất, đóng góp hiệu quả cho việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trao đổi, chia sẻ với ông Marc E. Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhiều thông tin về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam trong năm 2025 cũng như giai đoạn 2021 - 2025.

Về hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ, dấu ấn đặc biệt nhất trong giai đoạn vừa qua chính là việc 2 quốc gia đã nâng mức quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hiện nay, Hoa Kỳ xếp thứ 11/153 quốc gia có vốn đầu tư vào Việt Nam. Tính đến hết năm 2025, có 1.516 dự án có hiệu lực với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 12,3 triệu USD.

Thông qua Đại sứ, thay mặt Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng thành tựu và kết quả đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ và mong muốn hai nước tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tăng cường thương mại và đầu tư tương xứng với tiềm năng và quan hệ giữa hai nước, củng cố trụ cột hợp tác quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Quang cảnh buổi tiếp.

Về phần mình, Đại sứ Marc E. Knapper cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự ghi nhận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Đại sứ Marc E. Knapper khẳng định trong thời gian tới, dù ở cương vị nào, ông cũng sẽ nỗ lực vun đắp cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper tại buổi tiếp.

Bày tỏ những đánh giá cao về kết quả phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, ông Marc E. Knapper mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, nhất là về hợp tác phát triển kinh tế, tài chính.