Giá vàng hôm nay (17/11): Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu vẫn giảm sâu

Sau phiên giảm sâu, sáng nay, giá vàng thế giới quay đầu tăng nhẹ. Trong nước, vàng miếng SJC neo ở mức giá của phiên trước, riêng vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giảm tới 2 triệu đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra.

Sáng 17/11/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.080, 79 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:16:36 sáng 17/11/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.080, 79 USD/oune, tăng 7,02 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,17% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,697 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.365 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 134,65 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 17/11, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ổn định ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 149 – 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý SJC cũng ổn định giá vàng miếng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 148 – 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá giá vàng thế giới khoảng 16,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, sáng nay, các thương hiệu duy trì ổn định so với sáng 16/11, riêng tại Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giảm thêm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng 16/11

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 146,5 - 149 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng được giao dịch ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý được niêm yết ở mức 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra./.