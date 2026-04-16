Chứng khoán phái sinh ngày 16/4: Sắc xanh chiến thắng trong phiên đáo hạn

Trong phiên 16/4, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 4/2026 chính thức đáo hạn, trong bối cảnh thị trường cơ sở tiếp tục nối dài đà tăng. Trên sàn chứng khoán cơ sở, VN30-Index tăng 17,59 điểm (+0,90%) lên 1.979,19 điểm, tiến sát vùng tâm lý 2.000 điểm.

Động lực chính tiếp tục đến từ nhóm Vingroup, nhất là cổ phiếu VIC tăng trần. Trong nhóm VN30, số mã chứng khoán giảm áp đảo hơn với 18 mã giảm trong khi chỉ có 11 mã tăng. Tuy nhiên, lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn đã giúp VN30-Index giữ vững sắc xanh. Thanh khoản trên thị trường cơ sở tăng mạnh lên khoảng 16.500 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn đang vận động tích cực.

Trên thị trường phái sinh, giá hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 4/2026 (41I1G4000) đóng cửa tại 1.980,5 điểm, cao hơn chỉ số cơ sở. Nhờ đó, trở về trạng thái chênh lệch dương trong phiên đáo hạn.

Sắc xanh áp đảo trong phiên đáo hạn phái sinh tháng 4/2026

Cũng trong phiên hôm nay, dòng tiền trên thị trường phái sinh chứng kiến sự dịch chuyển nhanh chóng sang hợp đồng tháng 5 (41I1G5000). Kết phiên, 41I1G5000 đóng cửa tại 1.971,9 điểm, tăng 0,76%, tương ứng chênh lệch âm 7,29 điểm so với VN30. Cùng đó, thanh khoản và vị thế nắm giữ tại hợp đồng tháng 5 đều tăng mạnh. Khối lượng giao dịch của kỳ hạn mới bật tăng rõ rệt, trong khi OI tăng mạnh lên 21.242 hợp đồng, phản ánh quá trình chuyển vị thế sang hợp đồng mới diễn ra nhanh chóng.

Trạng thái chênh lệch âm ở phần lớn các hợp đồng cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng, đặc biệt khi VN30-Index sắp tiếp cận ngưỡng tâm lý quan trọng. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, trong ngắn hạn, hợp đồng tương lai 41I1G5000 giữ xu hướng vượt vùng kháng cự quanh 1.950 điểm, được kỳ vọng tiếp tục hướng đến vùng 1.980 điểm - 2.000 điểm./.